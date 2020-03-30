Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной категорией. Подробности...

Когда умер Лимонов, я попросил не говорить глупостей

Захар Прилепин, писатель
Само существование великой русской литературы есть залог бессмертия нации, и преждевременное прощание с ней – признак глупости и пораженчества. Что смерть Бондарева лишь заново высветила. Подробности...

На нефтяном рынке играют в китайские шахматы

Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...
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              Глеб Кузнецов

              Коронавирус получил защиту от «агрессивных белых мужчин»

              Глеб Кузнецов
              политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              		 30 марта 2020, 20:50

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              Cамая любопытная в политическом плане история на фоне пандемии разворачивается в Бразилии. Ее президент Болсонару борется со своим «глубинным государством», декларируя желание минимизировать экономический ущерб.

              Парламент, штаты, медиа частично из широкой международной одобряемости карантинного подхода, частично из желания уесть Болсонару ему отчаянно сопротивляются. Поскольку власти у него по нашим меркам немного, он решил провести информационную кампанию с лозунгом «Бразилия не может остановится».

              В смысле, что работать все-таки надо. Всякие листовки, плакаты, ролики с хештегом «O Brazil nao pode parar». Первый ролик в привычном латиноамериканским политтехнологам стиле «чувствительная малява» – люди разных социально-возрастных групп наслаждаются трудом с одухотворенными лицами, а голос за кадром, идеально подобранный по тембру – перечисляет, кто и почему остановиться не может и что все вместе они Бразилия и есть; флаг, занавес.

              Так вот. Невинный этот ролик, а с ним и всю кампанию запретил в Бразилии суд. Мотивировка: «нарушает конституционное право граждан на здоровье». Это, с одной стороны, очень смешно.

              То есть фавелы, банды, десятки миллионов неграмотных и комары, переносящие лихорадки тропические типа Зика конституционных прав ничьих не нарушают. А ролик, который транслирует в умеренно художественной форме одну из широко обсуждаемых в мире концепций относительно пандемии, «нарушает».

              Фото: Joedson Alves/АР/ТАСС

              Но интересней другое. В рамках предлагаемой обществу концепции «солидарной ответственности» вирус становится фактически «меньшинством», чьи права можно нарушить высказыванием и чье «единственно верное» описание является юридически защищенной и защищаемой категорией общественной дискуссии без всякой связи, собственно, с наукой.

              Ну и то, что вирус обзавелся юрофисом и получает защиту от «агрессивных белых мужчин» (пока только от Болсонару, но думаю и до Трампа с Лукашенко руки дойдут, а там и до ученых, которые предлагают другие математические и биологически модели, кроме «единственно верной») это очень круто. Никогда еще ни одна инфекция в истории человечества не доходила до таких высот признания и принятия.

              Источник: Блог Глеба Кузнецова


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