Треугольные китайские шахматы. Смогут ли США повлиять на рынок нефти?

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30 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:05  |  vz.ru
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Почему Европа и США отказываются покупать дешевую нефть

Супердешевая арабская нефть столкнулась с проблемами в Европе и СШАФото: REUTERS/Ahmed Jadallah
Ценовая война саудитов привела к необычному результату. Арабская нефть предлагается на рынок с большими скидками. Казалось бы, по такой цене она должна легко продаваться. Однако заводы Европы и США начали воротить от нее нос. Почему нефть из Саудовской Аравии стала никому не нужна и чем закончится эта нефтяная борьба на выживание? Подробности...
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Чем отмена крепостного права навредила России

Крестьяне верили, что помещики утаили от них истинную волю императора, чем воспользовались радикалы и террористыФото: Борис Кустодиев. «Освобождение крестьян
(Чтение манифеста)»
Ровно 160 лет назад Александр II объявил о начале крестьянской реформы. В тот же день, но четырьмя годами ранее, он произнес крылатое: «Если не отменим крепостное право свыше, оно отменится снизу». Почему большинство историков сходятся на том, что давно назревшая реформа только ухудшила положение страны? И насколько корректно называть проводившего ее императора «либералом»?  Подробности...
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Ужесточение мер в России может стать спасением от коронавируса

Будущая неделя станет проверкой для населения Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
Целый ряд ограничений решено ввести в России. Вслед за закрытием авиасообщения с зарубежными странами прерываются любые передвижения на границе, по данным источников, не исключен запрет на перемещения внутри страны. На замке все объекты досуга: начиная с кафе и торговых центров и заканчивая санаториями и домами отдыха. Что еще следовало бы предпринять и что еще могут запретить в России? Подробности...
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Коронавирус уничтожает военное могущество США

Американские авианосцы перестают быть самым грозным оружием в миреФото: Paul L. Archer/Global Look Press
Пандемия коронавируса затронула не только гражданских, но и вооруженные силы, в том числе экипажи американских авианосцев. Иначе говоря, на наших глазах нейтрализуется один из главных военных аргументов США, и это, возможно, только начало. Как коронавирус повлияет на военные возможности Вашингтона?  Подробности...
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Людей на празднике блогерши погубил «гигантский огнетушитель»

Банная вечеринка привела к крайне печальным последствиямФото: mskagency.ru
К трагедии на праздновании дня рождения блогера-миллионника Екатерины Диденко привели законы физики, известные из школьной программы. В результате высыпания в бассейн 30 кг сухого льда появилась удушающая подушка из углекислоты. Сама Диденко, которая потеряла мужа, а всего погибли трое человек, призналась подписчикам, что осознала произошедшее только на следующий день. Кто должен отвечать за произошедшее? Подробности...
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Треугольные китайские шахматы. Смогут ли США повлиять на рынок нефти?

Леонид Григорьев, профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
Модель ситуации, сходной с той, что сложилась на рынке нефти, существует в древних китайских шахматах: игроки – втроем – должны делать свои ходы с каменными лицами. Выигрывает один, но во время игры каждому игроку приходится делать ходы то в коалиции с партнером справа, то с партнером слева. Подробности...

Википедия – оружие Третьей мировой войны

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Опасность ситуации в том, что у ресурса нет людей, которые могли бы вычитывать и действительно придавать нейтральный контекст каждой из статей, учитывая их несметное число. Подробности...
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Эпидемия отменяет демократию

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Главнейший институт демократии – выборы – под угрозой во многих западных странах, от Польши до США. Это такой момент истины: что важнее – демократия сама по себе или все же жизни людей. Подробности...
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              Леонид Григорьев

              Треугольные китайские шахматы. Смогут ли США повлиять на рынок нефти?

              Леонид Григорьев
              профессор, завкафедрой мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ
              		 30 марта 2020, 17:55

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              На фоне вирусной пандемии перед нами разворачиваются экономическая и политическая драмы, которые случайным образом пришли в резонанс 8 марта 2020 года. Разбалансировка мирового рынка нефти уже привела к падению цен на неё ниже кризисных уровней 2009 и 2015 годов. Мировые СМИ с наслаждением разбирают различные варианты заговоров, развлекая читателя, но почти не скрывая удовольствия от «стравливания» акторов, и без того несущих огромные финансовые и имиджевые потери.

              Модель ситуации существует в древних китайских шахматах: игроки – втроём – должны делать свои ходы с каменными лицами (то есть без СМИ!). Выигрывает один, но во время игры каждому игроку постоянно приходится делать ходы то в коалиции с партнёром справа, то с партнёром слева.

              Принципиальное отличие рынка нефти от китайских шахмат в данный момент – проигрывают абсолютно все. К тому же у нас два трио игроков: частная сланцевая промышленность США, российская смешанная группа нефтяных компаний и АРАМКО – государственная монокомпания Королевства Саудовская Аравия.

              Первая группа вышла на зрелость отрасли и на хорошую доходность, начала экспортировать. Падение цен на нефть ей совершенно не нужно, поскольку именно угроза их снижения от конкуренции заставляло ОПЕК+ понемногу отдавать ей рынок. При длительном падении цен понесут потери инвесторы, что совершенно не нужно правительству в год выборов и пандемии.

              Российские компании находятся в специфическом положении – они выживут в войне цен, но они не могут манипулировать добычей (скважины после закрытия трудно вернуть к жизни). Серьёзные потери понесёт бюджет, который обычно снимает большую часть нефтяной ренты (через экспортные пошлины). Это не нужно нашему Минфину, особенно при малых темпах роста и расходах на борьбу с угрозой эпидемии.

              Фото: eye ubiquitous/hutchison/Global Look Press

              Нефтедобытчикам КСА в целом проще всех – у них раз в 50 меньше скважин, чем у российских, и намного легче увеличивать-сокращать добычу. Но у страны свои высокие расходы, и длительное депрессивное состояние рынка им тоже не нужно. Предыдущая попытка сбить цены и затормозить развитие сланцевой промышленности дала противоположные результаты – сократились издержки добычи нефти на сланцах и объёмы добычи выросли. Было много финансовых потерь, но буровые вышки выжили и перешли в другие руки.

              Треугольнику компаний соответствует треугольник правительств со своими политическими интересами. Пока «шахматисты» делают заявления, скорее говорящие о готовности сторон выждать и посмотреть, что получится. Мировая рецессия от пандемии набирает темпы и можно подождать апрельского доклада МВФ, которому все поверят и подстроят прогнозы динамики национальных экономик, спроса на энергоносители, цен на них и доходов компаний и минфинов.

              Как сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России в связи с выходом из сделки с ОПЕК. Правда, Россия, имея свои сложные интересы, уж точно не подталкивала партнёров к обвалу цен. Вряд ли в условиях пандемии имеет смысл вводить какие-либо санкции под надуманными предлогами – тем более что это никак не выведет рынок из нынешнего тупика на нефтяной шахматной доске. Избыток нефти достигает больших величин: по оценке МЭА в 1 квартале – порядка примерно 4% мировой добычи. Эти объёмы частично можно залить в резервы (правительство США уже покупает нефть – 77 млн баррелей). Но в Китае всё ещё тяжёлый спад, а в ЕС уходит на карантин страна за страной.

              Мировая пандемия и рецессия меняют все внешние условия ситуации на рынке и разрушают все долгосрочные планы в этой странной шахматной партии, если они вообще были и если даже были сколько-то рациональными. Это очень странное время для экспортёров – добавлять политику и эмоции в обрушение своих доходов, возможно, на долгое время.

              Древние китайцы (как, впрочем, и нынешние) крайне удивились бы низкой рациональности происходящего. Если мировая рецессия затянется, то экспортёры маршируют прямиком к долгим убыткам, причём, возможно, усугубляя её вторичными торговыми шоками. А ведь мировой подъём в 2017–2019 годах состоялся во многом благодаря стабильности нефтяных цен и предсказуемости поведения ключевых игроков на рынке. Это плата за развал глобальной координации и стабильности правил игры, подрывающих устойчивость и условия развития мировой экономики.

              Источник: Международный дискуссионный клуб «Валдай»


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