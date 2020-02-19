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              Геворг Мирзаян

              Украина не прошла очередной тест на адекватность

              Геворг Мирзаян
              доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
              		 19 февраля 2020, 17:30

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              Украине предложили новый, менее жесткий по сравнению с Минском, план по выводу страны из состояния гражданской войны. Однако Киев отверг и его – тем самым показав Европе, что его мнение в российско-европейских отношениях учитывать бессмысленно.

              Не Минск

              Сам план был подготовлен группой российских, украинских, европейских и американских экспертов весьма высокого уровня, после чего его презентовали на Мюнхенской конференции по безопасности. Документ представляет собой набор из 12 «шагов», объединенных в четыре группы.

              В первой группе («Шаги по укреплению безопасности») предлагается восстановить Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, создать диалог в рамках «нормандской четверки» на уровне военных, а также обеспечить гражданским лицам беспрепятственный доступ и свободу перемещения в зоне конфликта. Вторая группа касается гуманитарных вопросов: поиск пропавших без вести, а также разработка и реализация гуманитарных инициатив по разминированию. Третья – шаги в экономической сфере. Она включает ускорение экономического восстановления Донбасса, изучение перспектив создания зон свободной торговли (в том числе и для поддержки экспорта из Донбасса в Россию), разработку дорожной карты по снятию санкций, а также устранение возможной радиологической угрозы в регионе. Наконец, четвертый трек – политический. Запуск диалога внутри стран Евроатлантического региона о создании системы коллективной безопасности, поддержка и определение круга вопросов для избирательного взаимодействия России и стран ЕС, а также запуск на Украине нового национального диалога по проблемам идентичности.

              Некоторые политики – в частности, Виктор Медведчук – критикуют «12 пунктов» за то, что они подменяют Минские соглашения. Но это не так. «12 пунктов» ни в чем не противоречат и не подменяют Минские соглашения – они являются своего рода прелюдией для начала выполнения «Минска», к которому нынешнее украинское руководство не готово ни ментально, ни политически.

              Фото: Стрингер/РИА Новости

              Однако куда более ярой критике, а точнее нападкам, «12 пунктов» подверглись со стороны свидомой украинской общественности и их зарубежных друзей. Как в плане того, что в документе не указали, так и в плане того, что там прописали.

              «Этот документ вообще не упоминает о том, что Россия не выполняет Минские договоренности, что в Донбассе есть российские войска и их оттуда не выводят, что Россия не забирает свое тяжелое вооружение, не соблюдает перемирие и не ликвидирует незаконные вооруженные формирования», – возмущается бывший спецпредставитель США на Украине Курт Волкер. Да, соглашение не упоминает этих тезисов. Как не упоминает и ряд других – о массовых обстрелах украинской артиллерии территорий ЛНР и ДНР, об античеловечной экономической блокаде Донбасса, о проводимой Киевом кампании по дегуманизации «несвидомого» населения. Все это в «12 шагах» не упоминается потому, что авторы плана писали его не для усугубления конфликта и идеологических противоречий, а для поиска прагматичных путей выхода из нынешней ситуации.

              Спец по Бухенвальду

              Если же говорить о пунктах документа, то суть нападок очень четко выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его мнению, план является «размыванием украинской государственности и ползучей капитуляцией Европы перед Россией».

              Под «размыванием государственности» Климкин, по всей видимости, имел в виду последний пункт плана – о запуске нового национального диалога по проблемам идентичности (который должен учитывать позиции стран-соседей Украины, в том числе России), а также привязке экономики Донбасса к российской. Пункт возмутил украинских свидомых, живущих в выдуманном ими состоянии войны с Россией. «То есть после шести лет войны, после 13 тысяч погибших, нам нужно с Россией обсудить нашу идентичность?! Это знаете, как евреи – жертвы Бухенвальда, должны были бы обсудить свою идентичность с нацистами. Просто какой-то абсурд», – возмущается украинский депутат Алексей Гончаренко. Ведь он действительно кое-что понимает в «Бухенвальдах» – напомним, что нардеп был одним из тех, кто сжигал людей в Одессе в мае 2014 года.

              Конечно, чисто теоретически можно было бы согласиться с главой украинского МИД Вадимом Пристайко, уверяющим, что Украина «сама разберется», что ей делать во внутренней политике и в плане идентичности. Однако Киев вот уже шесть лет разобраться не может – и не сможет еще 60, пока наконец не поймет ключевую проблему Украины. Страна была создана лишь 30 лет назад на основе кусков территорий, входивших (вместе с населением) не просто в разные, но в конкурирующие друг с другом государственные проекты. В ней не может господствовать в качестве идеологии набор ценностей одной части, откровенно направленный против соседнего государства, на которое ориентируется другая часть населения страны. Подобный выбор всегда ведет к гражданским конфликтам, поэтому Киеву нужно либо выдумать новую идентичность (о чем советуют авторы «12 шагов»), либо просто переформатироваться в федерацию с широкими культурно-языковыми правами регионов (что, собственно, и предлагается в Минских соглашениях).

              Что же касается «капитуляции Европы», то украинским политикам категорически не нравятся пункты о возобновлении российско-европейского диалога, а также предложение создать дорожную карту по снятию с России санкций. По мнению некоторых депутатов, в этом и смысл всего плана. «Двенадцать пунктов» – это не план прекращения войны на Украине и в Европе. Это план снятия санкций с России, и ничего больше», – уверяет глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько. И эта критика четко подчеркивает ее приоритеты – для пани Ясько, как и для многих украинских свидомых, продолжение российско-западного конфликта является альфой и омегой существования их версии национального украинского государства. Без конфликта государственного проекта «Украина» в нынешнем, русофобском его виде, не будет. Поэтому они жизненно заинтересованы в сохранении санкционного режима – даже если для этого нужно продолжать гражданскую войну в их собственной стране.

              Тест на адекватность

              Сейчас на Украине рапортуют о том, что отказом от «12 пунктов» они в очередной раз победили РФ. «Мюнхенская конференция едва не стала местом «мюнхенского сговора» против Украины. Петр Порошенко резко поставил вопрос перед организаторами. И хотя текст «12 шагов» исчез с сайта конференции, друзья Украины до сих пор в шоке», – заявил пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко. Судя по всему, моральный нокдаун превратился в нокаут – ведь текст на сайт конференции вернули. И таких нокдаунов будет больше, поскольку Киев стремится «победить» лишь в глазах своих свидомых граждан. На внешней арене же Украина ничего не предлагает в ответ – и действует лишь по принципу «Баба Яга – против». «Мы отдаем инициативу, и это беда нашей внешней политики. У нас никто не хочет мыслить стратегически, и поэтому мы имеем такие результаты», – сокрушается бывший министр иностранных дел страны Владимир Огрызко. В итоге за государство внешней политикой занимается радикальная часть общества – занимается так, как умеет. Например, включением крайне уважаемого немецкого эксперта, главы Мюнхенской конференции Вольфганга Ишингера в список сайта «Миротворец».

              Такая реакция уже сама по себе является победой – правда, не Украины, а России. Отчасти некоторые украинские дипломаты правы – «12 шагов» действительно были своего рода зондажом. Авторы проекта, как и все заинтересованные лица, сейчас внимательно считывают реакцию украинского политикума. Пытаются оценить, готова ли Украина в принципе хотя бы к какой-то нормализации отношений на реалистичных условиях. Готов ли нынешний Киев встроиться в процесс российско-европейской нормализации – или он сам помещает себя на задворки, после чего исчезает всякий смысл учитывать важные украинские интересы в российско-европейском процессе. И этот зондаж Украина не прошла.


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