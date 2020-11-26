За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

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26 ноября, четверг  |  Последнее обновление — 19:12  |  vz.ru
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Америка проигрывает конкуренцию Газпрому в Европе

Американскому СПГ пророчат плохие времена REUTERS/Nick Oxford
Добыча в США сланцевого газа – главного конкурента российского газа в Европе – в ближайшие годы снизит темпы роста. Такое заявление сделал Газпром. Там считают, что сланцевый соперник не страшен Газпрому как минимум до 2030 года. Более того, спад активности по СПГ может дать новые ниши российской компании. Насколько кризисный 2020 год ударил по конкурентам российского газа?  Подробности...
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США лишают российские самолеты иностранных комплектующих

В коридорах власти Вашингтона обсуждается возможный запрет на сотрудничество с корпорацией «Иркут» Игорь Зарембо/РИА Новости
США подготовили новый санкционный список, куда попали российское Минобороны и 28 компаний. В основном это предприятия, которые занимаются гражданским авиастроением и космонавтикой. По каким-то причинам туда затесался и криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области. Чем руководствовались авторы новых антироссийских санкций и окажутся ли они болезненными для России? Подробности...
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Чем ответить на страшные обвинения в адрес советского подводного аса

«Вильгельм Густлов» на момент гибели официально считался кораблем ВМС нацистской Германии imago images/teutopress/ТАСС
25 ноября – годовщина смерти легендарного советского подводника Александра Маринеско. Того самого человека, который потопил немецкое судно «Вильгельм Густлов». Почему некоторые историки осуждают Маринеско за гибель тысяч женщин и детей и считают его «атаку века» военным преступлением? Обоснованность подобных обвинений легко разобрать по аналогии с атаками немецких подводников. Подробности...
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Франция сыграла антироссийский спектакль для Армении

Армения до сих пор ищет причины того, почему вторая карабахская война была проиграна Валерий Мельников/РИА Новости
Армения ликует – в одной из ведущих западных держав принято важное политическое решение по поддержке Нагорного Карабаха (НКР). Французский Сенат проголосовал за признание независимости НКР. Однако почему Азербайджан назвал этот документ «пустой бумажкой»? Почему на этот счет не высказывается Эммануэль Макрон? И, наконец, почему это решение несет в том числе антироссийский подтекст? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Никакой тиктокер не выведет «миллион своих подписчиков» на улицы. Никакой видеоблогер, рассказывающий о путешествиях или постящий забавных котиков, не убедит избирателя голосовать так, как он скажет. Всем плевать. Подробности...

Зачем США провоцируют российскую армию

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Америка продолжает устраивать России военные провокации. Устраивать – и надеяться на то, что российская реакция поможет американской дипломатии вернуть союзников в антироссийское стойло. Подробности...

У капитализма нет будущего в России

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Сила в правде – на самом деле все мы знаем, на каких ценностях нам нужно обустраивать Россию. Пора уже перестать скрывать эту правду от самих себя – и не бояться приступать к работе. Подробности...
Обсуждение: 89 комментариев
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Кто подсадил Америку на наркотики

В Великобритании появился «сибирский барон»

Евросоюз нашел слабое место Лукашенко

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Мир прощается с легендарным Диего Марадоной

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет из-за остановки сердца. После его смерти в Аргентине объявили трехдневный траур. Поклонники величайшего футболиста 20-го века во всем мире выражают свою скорбь
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Голая активистка Femen изобразила в Киеве «девочку на шаре»

Обнаженная активистка Femen провела перед зданием администрации президента Украины акцию против «насилия». Очевидно, сеанс стриптиза приурочен к стартовавшей в среду всемирной акции «16 дней против насилия». Активистка воссоздала образ «девочки на шаре» из известной картины Пикассо
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На Приморье обрушился самый мощный ледяной шторм за последние 30 лет

Три дня во Владивостоке продолжался ледяной шторм. В результате разгула стихии было обесточено несколько районов города, наблюдаются перебои с подачей воды. Только по предварительным подсчетам, ущерб в Приморье оценивается в 80 миллионов рублей
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16:31

В Бурятии около 300 специалистов в сфере культуры прошли курсы повышения квалификации

Сотрудники учреждений культуры Бурятии – порядка 300 человек – прошли курсы повышения квалификации благодаря федеральному проекту «Творческие люди» нацпроекта «Культура», сообщили в Минкультуры республики.
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16:11

В Хабаровске в 2021 году отремонтируют театр юного зрителя

Театр юного зрителя в Хабаровске в 2021 году обновит зрительный зал и сцену на средства национального проекта «Культура», сообщила заместитель министра культуры региона Ирина Купченко.
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17:21

В Севастополе в следующем году продолжат подготовку волонтеров культуры

Организаторы школы волонтеров, которая впервые прошла этой осенью в музее-заповеднике Херсонес Таврический в Севастополе, планируют вновь реализовать проект в 2021 году, сообщил руководитель проекта Артем Чернов.
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    Герман Садулаев

    За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

    Герман Садулаев
    писатель, публицист
    		26 ноября 2020, 18:35

    Недавно в интернетах случился скандал. Один популярный молодой видеоблогер принёс в магазин модной марки сдавать купленную вчера и почти ненадёванную куртку. Но магазин отказался принимать вещь и возвращать деньги, потому что блогер сфотографировался в этой куртке для своего инстраграма. Блогер закатил истерику на весь русский сегмент. Заодно выяснилось (хотя, в принципе, все это уже давно знали), что многие модные блогеры и тиктокеры позируют в новых вещах, а потом сдают их обратно в магазины. И в шикарных отелях они оплачивают только полчаса на фотосессию. И даже еду в ресторанах купить не могут: просят поставить им на стол, чтобы они могли с этой едой сфотографироваться.

    А потом официанты еду уносят другим, настоящим клиентам. Потому что обычный инстаграмщик или инстаграмщица – нищие, денег у них нет, только фотки о богатой жизни. Которые нужны, чтобы продать свой образ «успешного человека», набрать побольше подписчиков, и интегрировать какую-нибудь рекламу, за которую заплатят немножко настоящих рублей, и можно будет купить лапшу быстрого приготовления. Но идти работать на завод, где можно было бы получать нормальную зарплату, они всё-таки не хотят. Им нравится блогить и инстаграмить. Иногда, они, наверное, даже сами верят в то, что они – «успешные люди».

    Интересно, однако, то, как повёл себя магазин. Блогер кричал: я вам рекламу делаю! У меня миллион подписчиков! Вы мне вообще должны бесплатно одежду давать! А магазин: какую рекламу? Кто ты такой? Твой миллион подписчиков – школьники, у которых нет своих денег даже на завтраки. И те подписаны на тебя только чтобы прикалываться над тобой и троллить. Всем плевать, что ты носишь, что ты о ком говоришь или думаешь. Купил нашу куртку? Похвастался у себя в инстаграме? Ну и носи на здоровье.

    Это очень важный поворот. Кажется, в обществе начинают понимать, что все эти блогеры и тиктокеры в большинстве своем – абсолютно дутые величины. Люди, не сделавшие ничего в жизни. Не заслужившие уважения ничем. Начинают всю страну поучать, высказывать своё мнение по каждому поводу, претендовать на позиции «лидеров мнений» и требовать себе привилегий. Хотя это просто ярмарочные клоуны в новом технологическом изводе.

    Если есть у них влияние, то в очень узкой области. Например, бьюти-блогерша, которая учит, как правильно красить ресницы, может интегрировать к себе в блог рекламу туши и кисточек, вполне. Но её мнение по поводу того, чей Арцах-Карабах или кто на самом деле победил в Америке, Трамп или Байден, не имеет никакого особого значения. Не больше, чем мнение любого другого гражданина. А её «миллион подписчиков» – это те же «сорок тысяч одних курьеров» Чичикова. Сплошная фантазия.

    Фото: Zuma/ЮО/ТАСС

    Почему-то думают, что подписчики в Instagram – это стадо баранов, послушно идущее за своим фюрером, за своим козлом или козой, звездой интернета. Сами звёзды так думают. Но это заблуждение. Подписчики – это просто пользователи, которые нажали «подписаться» и у которых блог «звезды» иногда появляется в ленте.

    Такой пользователь подписан ещё на сто или на тысячу «звездулек», но каждая считает его своим личным фанатом и рабом. Дурочка. Большинство подписчиков не ждут от блогеров ни научения, ни откровений, ни даже советов, а просто смотрят «по приколу», а некоторые ещё чтобы «хейтить», спорить, высмеивать.

    Постепенно рекламодатели начнут понимать, что модная и современная «реклама у блогеров» не работает, или работает, наоборот. Только иногда помогает (как в случае с бьюти-блогершой и тушью), а чаще уходит в пустоту. Но и те, кто следит за политикой, за состоянием общественной жизни, тоже поймут, что роль и влияние блогеров сильно преувеличены. Никакой тиктокер не выведет «миллион своих подписчиков» на улицы. Никакой видеоблогер, рассказывающий о путешествиях или постящий забавных котиков, не убедит избирателя голосовать так, как он скажет. Всем плевать. Покажи котиков. Или сиськи.

    Если человек подписан на блог знаменитой теннисистки, то это потому, что он хочет чаще видеть её фотки или видосики, где она отбивает мячи со своим фирменным криком-стоном. А не потому, что ему важно её мнение по политическим, экономическим или религиозным вопросам. Тот же самый человек, возможно, подписан на Папу Римского или на муллу, там и слушает про религию.

    Даже если человек не пустой, даже если он добился чего-то в своей сфере, это не значит, что он может автоматически конвертировать свою популярность в политический капитал. Сергей Шнуров создал образ хулигана, пьяницы, матершинника, вне политики и на обочине общественной жизни, и тем любезный народу. Станут ли любители музыки группы «Лениград» голосовать за партию, в руководстве которой будет респектабельный Шнур? Не факт.

    У Ксении Собчак были миллионы «подписчиков», зрителей, любителей (и ненавистников). Однажды она выдвинулась в президенты. И набрала 1,68%. Хотя аудитория «Дома-2» при ней доходила до 14%. Просто развлекушки – это одно, а выборы – другое.

    Это не значит, что артисты и музыканты вообще не могут быть лидерами мнений. Если они давно и последовательно выражают свою гражданскую позицию, защищают определённые взгляды, проводят концерты в поддержку тех, кто разделяет с ними убеждения, то такие музыканты уже не просто артисты, но и общественные деятели, и они помогают формировать в обществе определённый настрой. Например, многие музыканты регулярно приезжают на Донбасс, дают концерты, чтобы поддержать дончан. Это работает. А вот простая конвертация популярности в политический капитал не всегда и не обязательно происходит по выгодному для «звезды» курсу. Бывает, что любимый всеми артист, начав рьяно политизироваться, и политическую идею компрометирует, и поклонников теряет.

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    Ещё один момент связан с интернет-журналистикой. Она, так получилось, вся держится на «хайпе» и результатом в ней считается «количество просмотров». И здесь какой-нибудь Юрий Дудь оказывается впереди планеты всей. И вроде не нужны профессиональные телеканалы, порталы, журналы с редакциями. Всех «сделал» Дудь. У него аудитория больше. Но придёт время понимания, что важно не только и не столько количество, но и качество работы с аудиторией. Если мы действительно хотим передать какие-то знания, сформировать представления, повлиять на убеждения и на поведение людей. А не просто «хайпануть» и продать подороже рекламу на свой канал.

    В этом смысле, десятки тысяч просмотров на Youtube-канале, где настоящие историки с опорой на документы разбирают сложные периоды нашего прошлого, нужнее, важнее и, в конечном итоге, влиятельнее, чем миллионы просмотров поверхностного и пустого ролика «про Колыму». Блоги никогда не заменят серьёзную аналитику, науку, журналистику.

    Каждому блогеру и тиктокеру однажды откажутся возвращать деньги за модную куртку. Купил, похвастался? Носи на здоровье.

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