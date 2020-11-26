За кем пойдут миллионы из Instagram и Youtube

Недавно в интернетах случился скандал. Один популярный молодой видеоблогер принёс в магазин модной марки сдавать купленную вчера и почти ненадёванную куртку. Но магазин отказался принимать вещь и возвращать деньги, потому что блогер сфотографировался в этой куртке для своего инстраграма. Блогер закатил истерику на весь русский сегмент. Заодно выяснилось (хотя, в принципе, все это уже давно знали), что многие модные блогеры и тиктокеры позируют в новых вещах, а потом сдают их обратно в магазины. И в шикарных отелях они оплачивают только полчаса на фотосессию. И даже еду в ресторанах купить не могут: просят поставить им на стол, чтобы они могли с этой едой сфотографироваться.

А потом официанты еду уносят другим, настоящим клиентам. Потому что обычный инстаграмщик или инстаграмщица – нищие, денег у них нет, только фотки о богатой жизни. Которые нужны, чтобы продать свой образ «успешного человека», набрать побольше подписчиков, и интегрировать какую-нибудь рекламу, за которую заплатят немножко настоящих рублей, и можно будет купить лапшу быстрого приготовления. Но идти работать на завод, где можно было бы получать нормальную зарплату, они всё-таки не хотят. Им нравится блогить и инстаграмить. Иногда, они, наверное, даже сами верят в то, что они – «успешные люди».

Интересно, однако, то, как повёл себя магазин. Блогер кричал: я вам рекламу делаю! У меня миллион подписчиков! Вы мне вообще должны бесплатно одежду давать! А магазин: какую рекламу? Кто ты такой? Твой миллион подписчиков – школьники, у которых нет своих денег даже на завтраки. И те подписаны на тебя только чтобы прикалываться над тобой и троллить. Всем плевать, что ты носишь, что ты о ком говоришь или думаешь. Купил нашу куртку? Похвастался у себя в инстаграме? Ну и носи на здоровье.

Это очень важный поворот. Кажется, в обществе начинают понимать, что все эти блогеры и тиктокеры в большинстве своем – абсолютно дутые величины. Люди, не сделавшие ничего в жизни. Не заслужившие уважения ничем. Начинают всю страну поучать, высказывать своё мнение по каждому поводу, претендовать на позиции «лидеров мнений» и требовать себе привилегий. Хотя это просто ярмарочные клоуны в новом технологическом изводе.

Если есть у них влияние, то в очень узкой области. Например, бьюти-блогерша, которая учит, как правильно красить ресницы, может интегрировать к себе в блог рекламу туши и кисточек, вполне. Но её мнение по поводу того, чей Арцах-Карабах или кто на самом деле победил в Америке, Трамп или Байден, не имеет никакого особого значения. Не больше, чем мнение любого другого гражданина. А её «миллион подписчиков» – это те же «сорок тысяч одних курьеров» Чичикова. Сплошная фантазия.

Почему-то думают, что подписчики в Instagram – это стадо баранов, послушно идущее за своим фюрером, за своим козлом или козой, звездой интернета. Сами звёзды так думают. Но это заблуждение. Подписчики – это просто пользователи, которые нажали «подписаться» и у которых блог «звезды» иногда появляется в ленте.

Такой пользователь подписан ещё на сто или на тысячу «звездулек», но каждая считает его своим личным фанатом и рабом. Дурочка. Большинство подписчиков не ждут от блогеров ни научения, ни откровений, ни даже советов, а просто смотрят «по приколу», а некоторые ещё чтобы «хейтить», спорить, высмеивать.

Постепенно рекламодатели начнут понимать, что модная и современная «реклама у блогеров» не работает, или работает, наоборот. Только иногда помогает (как в случае с бьюти-блогершой и тушью), а чаще уходит в пустоту. Но и те, кто следит за политикой, за состоянием общественной жизни, тоже поймут, что роль и влияние блогеров сильно преувеличены. Никакой тиктокер не выведет «миллион своих подписчиков» на улицы. Никакой видеоблогер, рассказывающий о путешествиях или постящий забавных котиков, не убедит избирателя голосовать так, как он скажет. Всем плевать. Покажи котиков. Или сиськи.

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Если человек подписан на блог знаменитой теннисистки, то это потому, что он хочет чаще видеть её фотки или видосики, где она отбивает мячи со своим фирменным криком-стоном. А не потому, что ему важно её мнение по политическим, экономическим или религиозным вопросам. Тот же самый человек, возможно, подписан на Папу Римского или на муллу, там и слушает про религию.

Даже если человек не пустой, даже если он добился чего-то в своей сфере, это не значит, что он может автоматически конвертировать свою популярность в политический капитал. Сергей Шнуров создал образ хулигана, пьяницы, матершинника, вне политики и на обочине общественной жизни, и тем любезный народу. Станут ли любители музыки группы «Лениград» голосовать за партию, в руководстве которой будет респектабельный Шнур? Не факт.

У Ксении Собчак были миллионы «подписчиков», зрителей, любителей (и ненавистников). Однажды она выдвинулась в президенты. И набрала 1,68%. Хотя аудитория «Дома-2» при ней доходила до 14%. Просто развлекушки – это одно, а выборы – другое.

Это не значит, что артисты и музыканты вообще не могут быть лидерами мнений. Если они давно и последовательно выражают свою гражданскую позицию, защищают определённые взгляды, проводят концерты в поддержку тех, кто разделяет с ними убеждения, то такие музыканты уже не просто артисты, но и общественные деятели, и они помогают формировать в обществе определённый настрой. Например, многие музыканты регулярно приезжают на Донбасс, дают концерты, чтобы поддержать дончан. Это работает. А вот простая конвертация популярности в политический капитал не всегда и не обязательно происходит по выгодному для «звезды» курсу. Бывает, что любимый всеми артист, начав рьяно политизироваться, и политическую идею компрометирует, и поклонников теряет.

Ещё один момент связан с интернет-журналистикой. Она, так получилось, вся держится на «хайпе» и результатом в ней считается «количество просмотров». И здесь какой-нибудь Юрий Дудь оказывается впереди планеты всей. И вроде не нужны профессиональные телеканалы, порталы, журналы с редакциями. Всех «сделал» Дудь. У него аудитория больше. Но придёт время понимания, что важно не только и не столько количество, но и качество работы с аудиторией. Если мы действительно хотим передать какие-то знания, сформировать представления, повлиять на убеждения и на поведение людей. А не просто «хайпануть» и продать подороже рекламу на свой канал.

В этом смысле, десятки тысяч просмотров на Youtube-канале, где настоящие историки с опорой на документы разбирают сложные периоды нашего прошлого, нужнее, важнее и, в конечном итоге, влиятельнее, чем миллионы просмотров поверхностного и пустого ролика «про Колыму». Блоги никогда не заменят серьёзную аналитику, науку, журналистику.

Каждому блогеру и тиктокеру однажды откажутся возвращать деньги за модную куртку. Купил, похвастался? Носи на здоровье.