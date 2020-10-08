Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

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8 октября, четверг  |  Последнее обновление — 17:19  |  vz.ru
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За что Польша требует миллиарды евро от Газпрома

Польша пошла ва-банк против российского газопровода Stefan Sauer/DPA/picture-alliance/ТАСС
Польша выставила Газпрому штраф за «Северный поток – 2» в размере, который не сильно отличается от стоимости самого газопровода. Местное антимонопольное ведомство обиделось, что ни Газпром, ни его пять европейских партнеров, не спросили у Варшавы разрешения на финансирование проекта. Насколько обоснованы претензии Польши и как это скажется на достройке «Северного потока – 2»? Подробности...
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На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского и Зюганова

kremlin.ru
«Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году, но не сможет обойтись без новых лиц. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах. Чего можно ждать от политиков, стремящихся занять места в новой Госдуме? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Бои в Карабахе показывают образец войны будущего

Азербайджанские беспилотники играют одну из важнейших ролей в ходе наступления на Карабах mod.gov.az/ru
Идущие сегодня в Нагорном Карабахе военные действия существенно отличаются от столкновений, которые случались здесь ранее. Речь идет о массовом применении ударных беспилотников. Азербайджан с помощью БПЛА испытывает против Нагорного Карабаха модель боевых действий, которая в перспективе способна полностью поменять картину сухопутного боя во всех войнах будущего. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры. Подробности...

Всемирный банк критикует Россию за щедрость

Борис Титов, уполномоченный при Президенте России по защите прав
Льготы с субсидиями, говорят эксперты Всемирного банка, нужно давать не всем малым предприятиям, а лишь тем, кто после коронавируса «потащит» экономику вперед. По форме верно, по сути издевательство. Подробности...
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Во времена Нобеля не было генетики

Алексей Паевский, научный журналист
Не измельчала ли Нобелевская премия? Короткий ответ – нет. При этом Нобелевский комитет давно «забил» на само завещание Альфреда Нобеля, который просил присуждать премии строго по двум критериям. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Обсуждение: 4 комментария

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На военных складах в Рязанской области после пожара гремят взрывы

В среду днем в Рязанской области на технической территории воинской части возник пожар, в результате которого начались взрывы боеприпасов. Из близлежащих населенных пунктов в радиусе пяти километров эвакуировано более 2 300 человек. В регионе введен режим ЧС
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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Разрушение карабахского храма – признак войны на уничтожение армян

    Глеб Кузнецов
    политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
    		8 октября 2020, 17:10

    Азербайджан разбомбил собор в Шуше. Если быть точным – храм Святого Христа Всеспасителя. Разбомбил вполне целенаправленно. Военного смысла в этом нет очевидно никакого. Храм был, конечно, военным объектом. Но давно и азербайджанским. Во время первой карабахской войны азербайджанцы хранили там боеприпасы для «Градов», логично полагая, что долбать по собственной – хотя и 70 лет не действовавшей к тому времени – церкви армяне не будут.

    Закрыли в храме службы в 1920-м и превратили его в склад не коммунисты. А люди палача Карабаха Хосров-бека Султанова, назначенного мусаватистским правительством «губернатором».

    Прославился Султанов резней армян и грабежами, пытался перейти на сторону наступающих на Закавказье большевиков, но не был принят ими, сбежал в Турцию, где и закончил свои дни, закладывая фундамент под нынешнее турецкое пропагандистское здание «Две страны – один народ».

    Шушинская резня, которую устроил Султанов, не оставила в большом торговом городе, половину населения которого составляли армяне, ни одного армянина. Погибли многие тысячи человек. Очевидцы последствий деятельности Султанова в Карабахе из наступающей РККА вроде Серго Орджоникидзе описывали разгромленную армянскую часть Шуши как одно из самых чудовищных впечатлений их жизни. А большевики, прошедшие Гражданскую, видели, казалось бы, всякое.

    В случае победы Азербайджана Арцах ждет то же самое. Это не сгущение красок. Это простая констатация.

    Фото: РИА Новости

    Армяне, которые не покинут свои дома самостоятельно, будут вынуждены сделать это под страхом смерти. Церкви будут разрушены или превращены в мечети. Памятники – уничтожены. Так же будут уничтожены и кладбища армян, чтобы ни одного свидетельства об их пребывании на этой земле не осталось. Это происходило и происходит в Турции, начиная с резни, а в Нахичевани, Азербайджане – все последние годы. Тут нет никакого секрета или возможности других сценариев.

    Говорящие про «нейтральность», про две правды, про «армяне тоже стреляют», сознательно по зову сердца, за деньги или неосознанно отрицают реальность. Реальность того, что произойдет, если азербайджанская сторона победит. Это не война за «территориальную целостность», это война на уничтожение. Уничтожение людей, уничтожение истории и уничтожение культуры.

    Источник: Блог Глеба Кузнецова


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