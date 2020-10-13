Для выхода из глобального кризиса нужны пожарные

При пожаре, какое бы ни было доверие к пожарным, звонят им. Схожая ситуация наблюдается и в части международных институтов: несмотря на интенсивную дискуссию об их кризисе и недееспособности на фоне пандемии, серию некрологов ООН на фоне ее 75-го юбилея, данные весьма определенны: большинство стран на фоне пандемии к институтам как раз активно обращается. Просто не для решения традиционных проблем безопасности.

Коронакризис требует от международных институтов для подтверждения своей легитимности вполне понятных действий – платить и снабжать. По мере прохождения кризисного пике – восстанавливать. Делать это возможно только эффективно координируя усилия и взносы стран-членов. Институты, способные с этим справится или в этом помочь, выживут, остальные в лучшем случае превратятся в место встреч (или «зумов») больших начальников, не решающих свои «уставные задачи».

Доверие от безвыходности – главный источник легитимности востребованных сегодня международных институтов. Если оценивать доверие через готовность сотрудничать, то доверие к институтам, способным быстро и осязаемо помочь на фоне кризиса резко возросло: у большинства стран на них только и есть надежда.

Уже 102 страны с начала кризиса обратились в МВФ за кредитами, общий пул кризисного инструмента которого сегодня – больше 100 млрд долларов, при этом 76 стран кредит уже получили. G20 согласилась заморозить взыскания долгов с наименее развитых стран (которых больше 70). Создает ковидную программу Всемирный банк (пока ассигновано менее 10 млрд долларов) – в работе программа помощи по предоставлению вакцины бедным странам. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций уже весной учредил фонд на 10 млрд долларов для помощи жертвам пандемии и уже выделил 500 миллионов Индии.

Из показательных сдвигов – существенно возросшая роль Большой двадцатки как координатора антикризисных программ. Уже понятно, что Большая семерка перед вызовами пандемии как глобальный формат несуразна, и брать ответственность за весь мир не может и не хочет, а «всеобщее представительство» стран для выработки решения – бессмысленно, как показала 75-я Генассамблея ООН. Конкурентных площадок пока нет, и дополнительных ресурсов на создание новых у государств тоже не просматривается.

В ближайшее время международные институты развития из «проводников мечты» (хотя американской, хоть китайской) превратятся в спасательный круг для стран и целых отраслей – что весьма существенно укрепит их статус. Пока есть шанс, что эти институты даже не будут конкурировать – масштаб бедствия дает места всем. Борьба, вероятно, начнется уже на выходе из кризиса.

Если же говорить о недоверии, то в первую очередь в международных институтах сегодня разочарованы США, главный архитектор сегодняшней системы и изначально – ее гарант, донор и бенефициар. Большинство же стран как раз пытается поддерживать существование институтов, и – остро в них нуждаются. Помимо статусных выгод, для них участие в международных институтах – весьма незатратная и наиболее доступная возможность участвовать в выработке новых правил игры, которые всегда либо определялись гегемоном, либо согласовывались между основными центрами силы.

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А передоговориться миру предстоит о многом: как случайно не уничтожить друг друга, ограничить соблазн уничтожить друг друга намеренно, как торговать и расплачиваться, как инвестировать, путешествовать, адаптироваться к климатическим, водным, продовольственным вызовам. Как заплатить за выход из кризиса – кому и чем, особенно когда денег нет. Каждый из этих вопросов пока наталкивается на объективные конфликты интересов. Но есть два повода для оптимизма.

Первый – большинство стран мира не хочет сидеть в заложниках международной неэффективности, порождённой конфронтацией пусть и великих, но весьма немногочисленных держав. Издержки полностью самостоятельной координации международной деятельности для большинства стран мира слишком высоки. А для снижения этих издержек альтернатив кроме институтов и автаркии пока не придумано.

Второй – это, собственно, масштаб предстоящего кризиса. Большинство стран своими силами без координации из него выйти будет не способно – поэтому массовой автаркии ждать не приходится. По мере развития кризиса обращения к международным организациям, способным оказать деятельную помощь – выдать кредиты, поставить продовольствие, гуманитарные грузы, будет ощутимо больше.

Поэтому списывать международные институты пока рано. Закрывать пожарную станцию на ремонт во время пожара – дурная затея. И большинство стран-погорельцев уже сейчас это понимают. По оптимистичным оценкам Всемирного банка рецессия начнется в 150 странах из 200 уже в этом году, а точные масштабы кризиса эксперты и вовсе не берутся оценивать. Равно как и то, как смогут воспользоваться кризисом те, кто будет весь мир из него выводить.

Эксперт примет участие в XVII Ежегодном заседании клуба «Валдай» на тему «Уроки пандемии и новая повестка: как превратить мировой кризис в возможность для мира», которое состоится 20-22 октября в Москве.



