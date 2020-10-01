Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

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1 октября, четверг  |  Последнее обновление — 14:37  |  vz.ru
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От падения рубля выигрывают владельцы золота

Почему россияне бегут в золото REUTERS/Michael Dalder
Обилие негативных новостей вновь повышает популярность золота. Упавшему в цене драгметаллу обещают очередной взлет до рекордных уровней. В России этот актив становится еще более привлекательным благодаря снижению курса рубля. А рост цен на основную инвестиционную монету «Георгий Победоносец» неожиданно спровоцировал сам Центробанк России. Подробности...
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Российские военные в Сирии решили пять главных задач

Многие на Западе предрекали, что операция в Сирии станет для России «вторым Афганом» Михаил Климентьев/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
Ровно пять лет назад Россия вступила в сирийскую войну, что до сих пор официально называют участием в антитеррористической операции. Между тем задачи, стоявшие перед нашим государством и его вооруженными силами, были более глобальными, чем победа над террористической группировкой в отдельно взятой стране. Пришло время подводить итоги. Подробности...
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Изгнание коррупции из леса принесет России двойную пользу

Те, кто работает по «теневым» схемам, до сих пор процветают в лесной отрасли России Юрий Смитюк/ТАСС
Происходящее в отечественной лесной отрасли «ни в какие ворота не лезет», лес рубят варварскими методами и сбывают за рубеж по левым схемам. Такой диагноз поставил Путин – и велел с 22-го года вообще запретить экспорт необработанной древесины из России. Что касается контрабанды, то ее поток остановят уже через считанные месяцы, поскольку весь «деревянный» бизнес перейдет под цифровой надзор федерального центра. Подробности...
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Зеленский готовится к роли украинского националиста

Фокин с ходу настроил против себя киевский политбомонд, назвав ополченцев Донбасса повстанцами Hennadii Minchenko/Global Look Press,
В гостях у Гордона/YouTube
Заместитель Кравчука на переговорах по Донбассу, бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин со скандалом отправлен в отставку. Причина – лояльность Фокина к России и к самому Донбассу, где он проработал десятки лет. Впрочем, вся эта история не про Фокина – он из своих взглядов секрета не делал, а про в очередной раз опозорившегося Зеленского. Подробности...
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Кто заставил Су-35 стрелять по своим

Причиной стрельбы Су-35С по Су-30СМ стал исключительно человеческий фактор Марина Лысцева/ТАСС
В Тверской области произошел крайне неприятный инцидент: в ходе учений истребитель Су-35С огнем из 30-миллиметровой пушки случайно сбил истребитель Су-30СМ, экипаж которого успешно катапультировался. Эксперты отмечают, что подобные случаи крайне редки, так как сценарий военных учений обычно продуман до мелочей. Но что в таком случае могло привести к выстрелу боевыми снарядами?  Подробности...
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Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

Сергей Мардан, публицист
Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем. Подробности...

К 40 годам понял секрет старости

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Достижения – это прекрасно и уважаемо. Успех – одобряем и восхваляем. Быть серьезным человеком и делать большие дела – очень хорошо. А в конечном счете все мы окажемся примерно в одном месте. И будет бесконечно больно думать, что жизнь ты кинул на перегонялки с самим собой. Подробности...
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Постсоветским государствам пора определиться с Россией

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Внешнеполитическая диверсификация считалась чуть ли не 11-й заповедью для малых государств – особенно буферных. Однако тенденции развития международных отношений вымарывают эту заповедь из скрижалей реальной политики. Подробности...
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Зеленский пошел на поводу у «нациков»

Макрон отомстил Лукашенко

Обсуждение: 17 комментариев

Новая война армян и тюрок

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Какую позицию должна занимать Россия в конфликте между Азербайджаном и Арменией в Нагорном Карабахе?
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  • У меня остались запасы с весны
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    Сергей Мардан

    Хорошее отношение России к Армении должно иметь свою цену

    Сергей Мардан
    публицист
    		1 октября 2020, 14:14

    Армяно-азербайджанский конфликт в Карабахе ни для кого не стал неожиданностью. Ему уже 32 года – и относительно мирные годы, когда в горах не стреляла тяжелая артиллерия, можно считать просто перемирием.

    В Ереване и Баку жизнь шла своим чередом. Выросло целое поколение, которое войну 1988–1994 годов не застало, но теперь и это первое поколение, родившееся в уже независимых Армении и Азербайджане, получило свою собственную войну.

    Это еще всем предстоит переосмыслить, но сейчас объективная реальность заключается в том, что для России – это чужая война. Которую ведут два независимых государства, два чужих народа.

    Не живи в России многочисленная армянская и азербайджанская диаспоры, нам до карабахского конфликта было бы такое же дело, как до столкновений колумбийских и венесуэльских пограничников. Далеко, непонятно и неинтересно. Но многомиллионные диаспоры – есть. И отрицать этот ключевой фактор совершенно невозможно. Для нас любое обострение межэтнического конфликта между армянами и азербайджанцами объективно является вопросом внутренней стабильности.

    Это означает, что российской полиции есть чем заниматься. Ну так она и занимается. Для того же, чтобы определиться с внешнеполитической стратегией России, лучше всего следовать холодной и легко считаемой на калькуляторе логике. Азербайджан подчеркнуто лоялен России последнюю четверть века. Покойный Гейдар Алиев много для этого постарался, а его сын остается верным политике отца.

    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

    Азербайджан – относительно богат. В Азербайджан Россия поставляет не нефть и газ (они у него свои есть), а продукцию «высокого передела»: машины, удобрения, химию, Баку охотно покупает российское оружие. Армения привела к власти премьер-министра Пашиняна, откровенно России нелояльного, если не сказать больше. Страна набита враждебными России НКО. В Ереване находится второе по количеству сотрудников американское посольство.

    При этом на территории Армении, в Гюмри, дислоцирована 102-я российская военная база. Четыре тысячи наших военных являются «страховым полисом» Армении от любого нападения. Раньше в Армении периодически звучали требования российскую базу вывести. Ведь база – это атрибут российской имперской политики, а европейский выбор требует совсем других атрибутов.

    Новая война в Карабахе европейский выбор Армении поставила под вопрос. Только непонятно, надолго ли, и зачем эта головная боль России в принципе? Ответ странным образом нам попыталась подсказать Турция, которая начала свою игру в Закавказье, изо всех сил демонстрируя безоговорочную поддержку Азербайджану.

    Пропагандистские усилия со стороны Анкары прилагаются огромные. Эрдоган делает воинственные заявления, глава турецкого МИДа говорит о том, что Азербайджан и Турция – это один народ, и турецкая армия готова помочь своим братьям. Социальные сети полны турецких ботов, которые постят тонны патриотических картинок, которые должны демонстрировать готовность Турции воссоздать Османскую империю.

    Ставка явно делается на то, что Россия не потерпит явного вмешательства Турции в зону своих жизненных интересов и решительно порвет с Азербайджаном, который решил сменить «куратора». Армения, в свою очередь, градус военной истерии так же поднимает на максимальный уровень. Неподтвержденные новости о сирийских боевиках и атаках турецких F-16 должны подтолкнуть Москву к активным действиям на стороне одного из участников конфликта.

    Только смысла в этом никакого нет. Армения не вела и не ведет себя как военный и политический союзник России. Более того, буквально накануне военных действий на территории Армении было прекращено вещание российских телеканалов. Мелочь вроде бы. Но все равно неприятно. Россия никому и ничем не обязана. В Закавказье – точно. С конца 80-х мы там получили плевков и оскорблений лет на сто вперед.

    Доброе отношение Москвы теперь должно иметь свою цену. Хотите оборонительное оружие? Хотите российскую военную базу? Хорошо. Вот вам список. Официально признаете российским Крым для начала. Выдаете в Россию преступников, совершивших на территории России тяжкие преступления и скрывающихся в Армении.

    Уменьшаете уровень отношений с США до разумного. Закрываете антироссийские НКО на территории Армении. Демонстрируете в школьных учебниках, на телевидении, в публичных выступлениях полную лояльность России и русскому народу-спасителю.

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    А что касается Турции, то, кажется, теперь самое время наконец остановиться в демонстрации теплых и дружественных отношений между двумя странами. Отношения поддерживать нужно, но без экзальтации. Без С-400, которые в итоге оказываются у американцев, и «Турецкого потока», который оказывается туркам не нужен, а мы за него уже заплатили. Как и за атомную станцию «Аккую».

    Снова выясняется, что Россию, в общем, никто любить не хочет. Так и не надо. Мы же не золотой червонец, чтобы нас любить. Главное – использовать нас не надо. Лучше мы сами кого-нибудь используем.


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