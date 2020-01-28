Зеленский врет не только нагло, но и подло

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Украина рано радуется виртуальным поставкам газа из Польши

Сезон низких цен на газ в Европе украинцы не заметят Фото: REUTERS/Vitaliy Hrabar
Новый оператор украинского национального достояния – газотранспортной системы Украины – радуется старту поставок газа из Польши по виртуальному реверсу. Там уверяют, что теперь смогут покупать через Польшу даже американский СПГ. Чем же эта схема закупки все того же российского газа отличается от той, которой Украина пользовалась предыдущие пять лет?  Подробности...
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Главу Чувашии подвело чувство юмора

Сначала Михаил Игнатьев неудачно пошутил, а потом не смог понять этогоФото: кадр из видео
Чиновники должны понимать, что отвечают одновременно и перед президентом, и перед людьми – их поведение на публике не должно быть вызывающим, то есть порождающим недоумение и возмущение избирателей. Тем более если речь идет об избранном главе региона. И история с главой Чувашии стала наглядным тому подтверждением. Подробности...
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Россия отдала за границу новый способ борьбы с авианосцами США

Индия уже вооружила российские самолеты тяжелыми ракетами, но не сама РоссияФото: brahmos.com
Индия завершила формирование первой эскадрильи истребителей Су-30МКИ, способных нести ракеты «Брамос». И самолеты, и ракеты – российского производства. Таким образом индийцы приобрели фантастически эффективный инструмент борьбы с любыми морскими целями, авианосными ударными группами в том числе. Почему у самой России нет на вооружении ничего подобного? Подробности...
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В переговоры о Южных Курилах вброшен «российский шпион»

Корпорация SoftBank – одна из самых быстрорастущих компаний в Японии из числа «новой волны»Фото: REUTERS/Toru Hanai
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

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Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Зеленский врет не только нагло, но и подло

Владислав Шурыгин, военный эксперт
Освенцим освободила Советская Армия. А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам или отступала с гитлеровцами на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки, и знаки охраны лагерей смерти. Подробности...

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              Владислав Шурыгин

              Зеленский врет не только нагло, но и подло

              Владислав Шурыгин
              военный эксперт
              		 28 января 2020, 14:02

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              Вообще, ужасно, когда осознаешь какие пигмеи и ничтожества находятся на вершине политической пирамиды. Даже, когда речь идет о Украине. Вот целый президент Украины заявляет: «Мы никогда не забудем Игоря Побирченко, командира танка Т-34, который вместе с экипажем первыми разбили раму «Аушвица»; всех солдат ударного батальона 100-й Львовской дивизии, которые вошли в лагерь под руководством полтавчанина еврейского происхождения Анатолия Шапиро».

              А ведь Зеленский, типа, «образованный», «экономист» с дипломом! И вот этот «экономист» в ранге президента стоит перед микрофонами, под камерой и оголтело врет! Причем, врет нахально, подло и цинично! Вот именно украинцы освободили Освецим, никто иной! Ну, еще еврей один помог. А как же без него-то в Освенциме? Все слышат? Все запомнили?

              А теперь по пунктам:

              «100-я стрелковая Львовская дивизия» – сформирована 18 марта 1942 года в Вологде в Архангельском ВО. Личным составом дивизия комплектовалась в основном за счет военнообязанных Вологодской, Архангельской областей и Коми АССР.

              В составе 38-й армии дивизия принимала участие в Проскуровско-Черновицкой операции (4 марта – 17 апреля 1944). 27 июля 1944 года в ходе Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции вместе с другими частями 1-го Украинского фронта освободила Львов, в честь чего в этот же день дивизия получила почетное наименование «Львовской». Ну, то есть, самая что ни на есть посконно русская! Точнее советская!

              Фото: Ольга Игнатович/РИА Новости

              Где формировались другие дивизии, участвовавшие в освобождении лагеря Освенцим?

              286-я стрелковая дивизия была сформирована в августе 1941 г. в Череповце;

              322-я стрелковая дивизия сформирована в августе 1941 г. в г. Горьком;

              107-я стрелковая дивизия 2-го формирования сформирована в июле 1942 г. из 11-й стрелковой бригады Закавказского фронта.

              Идем дальше!

              Лагерь смерти и большинство его филиалов находились в полосе наступления 60-й армии 1-го Украинского фронта, которой командовал генерал-полковник Павел Алексеевич Курочкин.

              Фронтом в этот момент командовал генерал армии Николай Федорович Ватутин.

              24-25 января 1945 г. соединения 106-го стрелкового корпуса 60-й армии, которым командовал генерал-майор Павел Федосеевич Ильиных: 100-я дивизия генерал-майора Красавина Федора Михайловича; 322-я дивизия генерал-майора Маслова Василия Трофимовича освободили два восточных филиала концлагеря – Моновиц и Зарац.

              27 января 286-й стрелковой дивизией генерал-майора Михаила Даниловича Гришина из 115-го стрелкового корпуса генерал-майора Козачека Сергея Борисовича, входившего в 59-ю армию генерал-лейтенанта Коровникова Ивана Тереньтьевича, был освобожден филиал Аушвица – Явожно.

              В тот же день 100-я стрелковая дивизия генерала Федора Михайловича Красавина освободила Аушвиц.

              28 января 107-я стрелковая дивизия полковника Василия Яковлевича Петренко освободила Биркенау.

              А теперь о тех, кто непосредственно первым ворвался на территорию лагеря.
              В архивных документах Полевого управления 60-й армии значится, что в период с 26 по 27 января 1945 года 100-я стрелковая дивизия во взаимодействии с 322 и 148-й стрелковыми дивизиями овладела городом Освенцим (ЦА МО РФ, фонд 417, опись 10564, дело 1286, листы 101-102; дело 1253, лист 29).

              В журнале боевых действий 100-й стрелковой дивизии за январь 1945 года записано, что к концу дня 26 января 1945 года 472-й стрелковый полк овладел городом Освенцим и в течение дня овладел Бабице, Бжезинка (ЦА МО РФ, фонд 1277, опись 1, дело 80, лист 6).

              В политдонесении 100-й стрелковой дивизии значится, что в боях за Освенцим особо отличились бойцы 472-го стрелкового полка: младший сержант Авдеев Василий Ефимович, красноармейцы Никитский (инициалов нет) и Багаров Максим Семенович, которые первыми ворвались в населенный пункт Освенцим и вступили в бой с врагом. Впоследствии они были представлены к правительственным наградам: Авдеев – к ордену Отечественной войны I степени, Никитский и Багаров – к ордену Славы III степени (ЦА МО РФ, фонд 1277, опись 1, дело 153, лист 34).
              Ни майор Шапиро, ни танкист Игорь Побирченко в вышеуказанных документах не упоминаются.

              В политдонесении 106-го стрелкового корпуса за январь 1945 года имеются сведения об освобождении узников концлагеря в Освенциме, их свидетельские показания. Сведений о том, кто именно открыл ворота концлагеря в политдонесении нет. В оперативных документах 106-го стрелкового корпуса таких сведений также не имеется.

              Сведениями о существовании штурмового отряда (батальона) в составе 106-го стрелкового корпуса ЦА МО РФ не располагает.

              По архивным документам установлено, что майор Шапиро Анатолий Павлович, 1913 г.р., еврей, уроженец г. Краснограда Харьковской области (так в тексте) по состоянию на январь 1945 года проходил службу в 106-м стрелковом корпусе в должности помощника начальника оперативного отдела. Сведений о том, что он являлся командиром штурмового отряда 106-го стрелкового корпуса и принимал непосредственное участие в освобождении узников концлагеря, не выявлено (ЦА МО РФ, картотека учета офицерского состава; фонд 998, опись 2, дело 17, лист 74).

              Более того, представить, что офицер оперативного отдела корпуса вдруг отправится в одну из дивизий корпуса, чтобы возглавить некий «штурмовой отряд» это такой же нонсенс, как представить, что начпрода полка отправят служить в оперативный отдел корпуса…

              В картотеке учета награжденных значится, что Шапиро А.П. приказом Командующего 60-й армии от 30 апреля 1945 года № 068/н был награжден орденом Отечественной войны I степени. В наградном листе к приказу сведений о непосредственном участии Шапиро А.П. в освобождении узников из концлагеря Освенцим не имеется.

              По архивным документам установлено, что Побирченко Игорь Гаврилович, 1923 года рождения, уроженец г. Киев, в 1945 году проходил службу в 1448-м самоходном артиллерийском полку 1-го Украинского фронта в должности командира самоходной установки Су-76, в воинском звании «гвардии старшина». В период с 26 по 27 января 1945 года 1448-й самоходный артиллерийский полк вел бои по обеспечению переправы через реку Пшешма в районе Подзагурне (ЦА МО РФ, ф.1448 самох.-арт.п, оп. 445097С, д.1, л. 29-30).

              Сведений об участии Побирченко И.Г. в освобождении узников из концлагеря Освенцим в архивных документах 1448-го самоходного артиллерийского полка не имеется.

              Побирченко И.Г. приказом 1448 самоходного артиллерийского полка от 27 февраля 1945 года № 03/н был награжден медалью «За отвагу», приказом этого же полка от 04 июня 1945 года №08/н – медалью «За боевые заслуги». В вышеупомянутых приказах участие Побирченко И.Г. в боях за Освенцим не отражено.

              Каким образом он оказался лейтенантом и командиром Т-34 у ворот Освенцима, нужно спросить у самого ветерана, но он, к сожалению, скончался в 2012 году. Странно тут и то, что о своем личном первенстве в освобождении лагеря Игорь Гаврилович впервые вспомнил только в 2005 году, когда его привезли в Польшу в составе официальной украинской делегации.

              Но не станем упрекать ветерана в нестыковках. Вполне возможно, что все было именно так, как он описывает в своих воспоминаниях. Речь о другом – о нечистоплотности и подлости нового президента Украины, который отлично отдает себе отчет, что и Освенцим, и Польшу, и Украину, и всю Восточную Европу освобождала Советская армия. Армия Советского Союза – интернациональная, преданная своему вождю – Сталину, под красными знаменами и звездами!

              А национальная «украинская» армия, та самая, за которую теперь так топит Зеленский, в это время уже пряталась по лесам и стреляла освободителям в спину, вела массовый террор против своих же украинцев на освобожденных землях западной Украины. Или отступала с гитлеровцами все дальше на запад, неся на петлицах эсэсовские знаки, и знаки охраны лагерей смерти, где не мало преуспела в уничтожении соотечественников и родственников этого самого Зеленского.

              И потому он просто жалок и ничтожен!

              Источник: Блог Влада Шурыгина


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