Массовая культура не может создать эталонного русского

Взгляд
13 января, понедельник  |  Последнее обновление — 10:15  |  vz.ru
Разделы

От российской экономики в 2020 году ждут большего

2020 год должен стать лучше предыдущего Фото: Сергей Портер/ТАСС
Если 2019 год прошел под знаком сохранения и укрепления макроэкономической стабильности, то в 2020 году, как ожидается, все силы страны будут направлены на ускорение темпов роста российской экономики. Удастся ли в новом году разогреть экономику страны?  Подробности...
Перейти а раздел…

Россиян ждет послание социального характера

Год назад в своем послании Путин обещал помочь многодетным семьям – и слово сдержалФото: Алексей Никольский/РИА «Новости»
В следующую среду уже в 16-й раз Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию. В его рамках президент обозначает основные направления развития страны и ставит задачи правительству и парламенту. Но в этом году послание впервые будет озвучено главой государства в начале года. Кроме того, заранее известна одна из основных тем – повышение доходов россиян. Подробности...
Перейти а раздел…

Морские конфликты США и России лишь отдаленно похожи на столкновения холодной войны

Последнее сближение военных кораблей России и США произошло 9 января 2020 годаФото: кадр из видео
В России и США обсуждают очередной опасный инцидент, произошедший между военными кораблями государств. Обе стороны обвиняют друг друга, но в данном случае конфликт явно провоцировали именно американцы. Однако еще несколько десятилетий назад противостояние России и США в море и в воздухе приобретало порой куда большую остроту. Подробности...
Перейти а раздел…

Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

Полтора года назад королева Елизавета Вторая вместе с внуком и его женойФото: Matt Dunham/AP/ТАСС
Британская королевская семья теряет одну из своих составляющих. Принц Гарри и киноактриса Меган Маркл, больше известные как герцог и герцогиня Сассекские, объявили о сложении полномочий членов королевской семьи и желании жить в Северной Америке. Станет ли это ударом по монархии – или Виндзоры опять повернут все к своей пользе, как и в случае с Брекситом? Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Массовая культура не может создать эталонного русского

Сергей Сафронов, Бизнес-консультант
Где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов. Подробности...

Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

Герман Садулаев, писатель, публицист
На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Жителям хрущевок есть чем гордиться

Владимир Можегов, публицист
В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
    Перейти а раздел…

    Какие страны бомбили американские военные базы

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Австралию охватили неукротимые лесные пожары

      Австралию охватили самые мощные за всю историю страны лесные пожары – их площадь составляет уже 10 миллионов гектаров. Это стало результатом рекордной засухи, притом что обычно этот сезон приходится на декабрь – март. 28 человек погибли, среди них трое пожарных, разрушено около шести тысяч зданий. Ущерб экономике страны оценивается в 3 млрд долларов США
      Подробности...

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Установлен мотив убийства журналистов в ЦАР
              США потребовали от Китая прекратить покупать иранскую нефтьВ России предложили изменить систему оплаты труда учителейПоявились сведения о прибытии фельдмаршала Хафтара в МосквуВ Индии рассказали о переговорах с Россией по поставкам угля
              Трамп выразил отношение к переговорам с ИраномСтала известна стоимость серийного космического корабля «Орел»Валенса раскритиковал политику Польши в отношении РоссииСербия подсчитала доходы от транзита газа через «Турецкий поток»
              У «Суперджета» после вылета из Шереметьево возникли проблемы с двигателемПушков указал эстонскому политику на противоречие по договору о границе с РоссиейКлимкин объявил Украину сырьевым придаткомВрач объяснил травмы упавшей из окна модели Ксении Пунтус

              Главная тема


              От российской экономики в 2020 году ждут большего

              авиакатастрофа в Тегеране


              Иран извинился за сбитый украинский самолет

              лауреат госпремии СССР


              В США умер режиссер фильма «Приключения Электроника» и «Чародеи»

              энергоснабжение Европы


              Австрия раскритиковала санкции США против «Северного потока – 2»

              Видео

              конфликтный регион


              Россия вытесняет США с Ближнего Востока

              авиакатастрофа в Тегеране


              В гибели украинского Boeing заподозрили неопознанный объект

              бывший ссср


              Визит Лаврова поставил Грузию на грань массовых беспорядков

              удар по монархии


              Сын принцессы Дианы ушел из королевской семьи из-за жены

              страх войны


              Герман Садулаев: В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

              Тюрьма за правду


              Олег Хавич: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Перспективные позиции


              Ирина Алкснис: Россия стала примером для подражания

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?


              Сергей Сафронов

              Массовая культура не может создать эталонного русского

              Сергей Сафронов
              Бизнес-консультант
              		 13 января 2020, 09:40

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              В любой непонятной ситуации – прислушивайся к камертону. Для русских – это Пушкин. В «Капитанской дочке» разными обертонами звучит универсальный моральный камертон: вот эталонное поведение для дворянина, вот – для благородной дамы, вот – для командира, вот – для главы государства и есть эталон даже для бунтовщика.

              Сейчас мы пересобираем себя. И где найти эталонные образы современных русских людей? В российской культуре бесконечно воспроизводится триада мент – бандит – коммерсант, или другой полюс: интеллигент – алкаш – терпила, и в их единстве уже не обнаружить швов.

              Где-то маячит друг-дебил или, наоборот, прошаренный. Женские образы суть разные вариации на тему мировой скорби с неизменной бывалой подругой. В зарубежной культуре тоже полный консенсус: русский – это Машков в шапке-ушанке.

              Все это и не стоило писать, если бы не счастливое, просто невозможное исключение. На рубеже веков возник сериал «Секс в большом городе». И в нем создан потрясающий образ современного русского человека. Я имею в виду героя Барышникова.

              Такой уровень культуры и достоинства, что на его фоне нью-йоркские светские львицы выглядят дворняжками из провинции. Фактически в нем воспроизводится универсальный европейский архетип без примесей. Я думаю, что сам исполнитель роли задал такую планку, что создатели сериала постеснялись добавить даже капельку клюквенного морса.

              Фото: Секс в большом городе,Darren Star Productions

              Интересно, что представитель любой другой европейской нации в данном контексте смотрелся бы менее органично. Англичанин слишком чудаковато, немец слишком сухо, француз слишком легкомысленно, итальянец или испанец слишком горячо... Выходит, если выбраться из клюквенного болота, мы просто архетипические европейцы... Вернее могли бы ими быть, если бы не столетие планомерного уничтожения русского человека.

              Ведь это на самом деле страшно, что эталонный образ современного русского случился только благодаря эмигранту, только на другом континенте и только по чьему-то недосмотру. Сериалы на тот момент еще не были флагманами массовой культуры.

              А еще страшнее, разрыв между образом Барышникова и любой другой репрезентацией современного русского в современной массовой культуре. Этот образ – какими мы могли быть...

              Кто из современных сценаристов, режиссеров и, прости господи, актеров может создать соответствующий контекст и образ современного русского? А никто. Потому что никто даже не видит такой задачи...

              Хотя может и видят, но против правды жизни не попрешь. Нет такого контекста в РФ, где может быть органичен русский человек масштаба героев XIX века.

              Взять хотя бы недавний сериал «Бихэппи», чтобы хоть как-то оправдать адекватность человека (шизофрения не в счет), создателям пришлось помариновать героя несколько лет в Штатах. Показательная деталь. Если массовая культура не может создать нормальный образ современного русского на русской земле, значит...

              Источник: Блог Сергея Сафронова


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Радикальный феминизм вредит прежде всего женщинам

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              На самом деле ультраглобалистам плевать на интересы женщин и на защиту детей. Они хотят разрушить нас изнутри, сократить нашу «популяцию», а оставшихся женщин и мужчин превратить в зависимых и подверженных всем видам манипуляций неврастеников. Подробности...
              Обсуждение: 9 комментариев

              Жителям хрущевок есть чем гордиться

              Владимир Можегов, публицист
              В СССР, куда перебрался Ханнес Майер с ближайшими учениками, баухаусовцами были выстроены жилые кварталы Магнитогорска, Свердловска, Соликамска, Перми, включая целые районы Биробиджана, который, по замыслу Майера, должен был стать иконой нового стиля. Подробности...
              Обсуждение: 31 комментарий

              Партия IT-миллионеров отстала от жизни

              Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
              По составу участников, и по манифесту «партия айтишников» она же Партия прямой демократии – это партия благонамеренных пенсионеров за прогресс и верхушки среднего класса, неровно дышащей к цифровой экономике. Нет ни одной причины, почему молодежь будет голосовать за миллионера, «запустившего три донатные игрухи». Подробности...
              Обсуждение: 18 комментариев

              В Иране в американцев будет стрелять каждый куст

              Герман Садулаев, писатель, публицист
              Если бы Америка вдруг решилась на полномасштабную войну с Ираном, то ее не ожидала бы та легкая победа, которая была достигнута в соседнем Ираке. Нет. Здесь будет стрелять в американцев каждый куст. Поэтому Трамп пока ничем не ответил на ракетный обстрел Ираном своих военных баз. Может, еще ответит террористическим актом или санкциями, но только не военными действиями. Подробности...
              Обсуждение: 50 комментариев

              Куда податься бедному поэту

              Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
              Что остается в этом смутном меняющемся мире? Читать хороших поэтов, к какому бы течению они ни принадлежали. Не пытаться ни к кому примкнуть, ни перед кем заискивать, не делить на верлибристов и классиков, не проводить черту между шовинистами и феминистками. Подробности...
              Обсуждение: 14 комментариев

              Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х

              Алексей Алешковский, сценарист
              Довольно логично, когда наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, даже если это – свобода гулять по буфету. К сожалению, эту мысль готовы разделить не все, и применять Конституцию некоторым гражданам кажется самым удачным в качестве дышла. Подробности...
              Обсуждение: 101 комментарий

              Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

              Никита Коваленко, политический обозреватель
              Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
              Обсуждение: 52 комментария

              Россия стала примером для подражания

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
              Обсуждение: 97 комментариев

              Нет ничего плохого в священнике-таксисте

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
              Обсуждение: 25 комментариев

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............