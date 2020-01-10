Куда податься бедному поэту

Взгляд
10 января, пятница  |  Последнее обновление — 12:07  |  vz.ru
Разделы

У рекордного роста авиаперевозок есть обратная сторона

Число авиапассажиров в России стремительно растетФото: Егор Алеев/ТАСС
2019 год продемонстрировал резкий рост пассажиропотока в гражданской авиации России. Это происходит в том числе потому, что стоимость авиабилетов за последние годы резко снизилась. У столь бурного развития есть обратная сторона, не самая приятная для авиаперевозчиков – но главное, что резервы для дальнейшего роста еще остаются. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия вытесняет США с Ближнего Востока

Во время поездки в Сирию 7 января Владимир Путин посетил в Дамаске мечеть ОмейядовФото: Алексей Дружинин/ТАСС
Все чаще говорят о том, что кризис, начавшийся после убийства генерала Сулеймани, сыграет на руку России, то есть приведет к укреплению позиций нашей страны на Ближнем Востоке. Между тем главный урок нынешнего кризиса не в том, что он даст России, а в том, что во многом именно благодаря мощному присутствию Москвы на Ближнем Востоке убийство в Багдаде не стало выстрелом в Сараево.  Подробности...
Перейти а раздел…

2019-й стал годом демографического парадокса

Срок жизни в России увеличивается – и жизнь пенсионеров становится содержательнейФото: Стоян Васев/ТАСС
Одним из важнейших итогов 2019 года стало существенное повышение продолжительности жизни россиян. Одновременно с этим чиновники бьют тревогу – численность населения страны снова начала снижаться. Откуда же взялась столь парадоксальная ситуация – снижение численности населения, но при этом увеличение его сроков жизни? Подробности...
Перейти а раздел…

В гибели украинского «Боинга» заподозрили неопознанный объект

Иранцы не сразу пошли навстречу в расследовании обстоятельств гибели BoeingФото: Mahmoud Hosseini/Global Look Press
Украинский Boeing 737 мог быть сбит ракетой, выпущенной из ЗРК «Тор» российского производства. Об этом говорят и на Украине, и в США. Но в Вашингтоне уточняют: в действиях Тегерана нет злого умысла, а все случившееся – чистая случайность. Но эксперты считают обстрел пассажирского самолета вблизи аэропорта системой ПВО маловероятным. И выдвигают разные версии катастрофы лайнера. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Куда податься бедному поэту

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Что остается в этом смутном меняющемся мире? Читать хороших поэтов, к какому бы течению они ни принадлежали. Не пытаться ни к кому примкнуть, ни перед кем заискивать, не делить на верлибристов и классиков, не проводить черту между шовинистами и феминистками. Подробности...

Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х

Алексей Алешковский, сценарист
Довольно логично, когда наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, даже если это – свобода гулять по буфету. К сожалению, эту мысль готовы разделить не все, и применять Конституцию некоторым гражданам кажется самым удачным в качестве дышла. Подробности...
Обсуждение: 39 комментариев

Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

Никита Коваленко, политический обозреватель
Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Новая жизнь советских подлодок за рубежом

    Как изменилась Россия за последние 20 лет

    Обсуждение: 5 комментариев

    Какими будут смартфоны будущего

    Обсуждение: 6 комментариев
      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?
          • Да, их продолжительность идеальна для хорошего отдыха

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более длинными

          • Нет, зимние каникулы необходимо сделать более короткими

          • У меня не было времени для отдыха

          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт объяснил расхождение позиций США, Канады и Британии по авиакатастрофе в Иране
              Иран назвал необоснованной версию о ракете при крушении BoeingАмериканцев заподозрили в наблюдении за взрывом украинского самолетаПутин назвал действия российских войск в Сирии образцовымиКрым и Армению свяжут регулярные авиарейсы
              Япония направит эсминец и самолет на Ближний ВостокШарий назвал отличие Зеленского от Порошенко в связи с катастрофой BoeingТимошенко сравнила жизнь на Украине с «95-м Кварталом»Еще два россиянина стали долларовыми миллиардерами
              Опубликовано видео «поражения ракетой» украинского самолета в ИранеСоздатель World of Tanks собрался в ГосдумуАктриса Яковлева рассказала об отбившем интерес к купанию отдыхе в ОдессеБогатейшая женщина Африки объяснила российское гражданство

              Главная тема


              У рекордного роста авиаперевозок есть обратная сторона

              авиакатастрофа в Тегеране


              Зеленский оценил версию попадания ракеты в украинский Boeing

              гиперзвуковая ракета


              Опубликовано видео пусков «Кинжалов» в Черном море

              голливудская актриса


              Шэрон Стоун сравнила сильного Путина и хвастливого Трампа

              Видео

              глобальный кризис


              Когда мир окунется в новую рецессию

              надежда ВМФ


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              сша против ирана


              Путину и Меркель предстоит спасти мир от «второго Вьетнама»

              Итоги 2019 года


              Сельское хозяйство России растет за счет «национальных чемпионов»

              Тюрьма за правду


              Олег Хавич: Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Объективная реальность


              Святослав Шевченко: Нет ничего плохого в священнике-таксисте

              Перспективные позиции


              Ирина Алкснис: Россия стала примером для подражания

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Довольны ли вы прошедшими зимними каникулами?


              Анна Долгарева

              Куда податься бедному поэту

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 10 января 2020, 11:54

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Уже имея четыре изданные книги, я часто спрашивала и никак не могла понять, что такое литпроцесс в поэзии.

              Я и сейчас этого не понимаю. Потому что процессов много, и каждый мнит себя литературным.

              У прозаиков, скажем, как-то попроще, потому что прозаиков более массово читают. Поэт, которого массово читают, – это априори подозрительный тип. Наверное, это какая-нибудь Полозкова или Ах Астахова, предназначенная для читателя поглупее. Это не ирония, это вполне распространенный подход. В определенных литературных кругах, течениях, процессах.

              Много читателей – это плохо, если же прозвучат, скажем, роковые слова «паблик вконтакте», то двери Олимпа, где Гандлевский курит с Воденниковым, навсегда захлопываются перед наивным литератором. Все, амиго, ты изгой, ступай к Ах Астаховой с ее глагольными рифмами и глупой поэзией для наивных девочек.

              Пятиминутка ликбеза. Конкретная Ах Астахова – это, если вы не знали, действительно очень плохая поэзия для глупых девочек. Но Астахова красивая, и денег у нее много, поэтому она очень качественно раскручена, являясь действительно едва ли не самым покупаемым стихотворцем России. Что, собственно, доказывает, что глупые девочки – пожалуй, основная целевая аудитория поэта нашего поколения.

              Фото: Vadim Nekrasov/Global Look Press

              Помимо Ах Астаховой существуют толпы подражателей либеральной поэтессы Веры Полозковой (она известна тем, что стала популярна, в основном, тоже благодаря стихам для глупых девочек, только написанных более талантливо). За пятнадцать, что ли, лет полозковской популярности уже выросло новое поколение читателей.

              Возможно, однажды они объединятся в одну гигантскую Веру Николаевну, похлопают фасеточными глазами и улетят на Марс строить квадратно-гнездовые рифмообразования. Их тоже почитывают, в пресловутых пабликах вконтакте, кого больше, кого меньше.

              Говорить при этом, что каждый, кто публикуется, к примеру, на этой площадке, плох, разумеется, глупо. Новые времена – новые площадки, просто пошлости всегда было и будет больше, чем хорошей литературы, а доступность Интернета выставила массы пошлости на всеобщее обозрение.

              Но гордая элита не сдается.

              Элита – это те, кто печатаются в толстых журналах. Толстые журналы – это, вы не поверите, толстые журналы, посвященные литературе. У каждого из них своя редакционная политика. Девочки из вконтактика меряются количеством читателей: «У тебя меньше тысячи человек в паблике, ты чо, серьезно себя поэтом считаешь?». Девочки и мальчики, стремящиеся в элитарный литпроцесс, меряются количеством публикаций в толстых журналах. Взрослые поэты тоже меряются ими и еще премиями. В общем, публикации и премии – мерило успешности в одном литпроцессе, количество читателей – в другом.

              Между собой эти два литпроцесса не пересекаются. В элитарном процессе есть еще такая неприятная штука, как преемственность поколений, и вот мы уже наблюдаем семинары молодых писателей, где какая-нибудь белокурая графоманка почтительно заглядывает в рот пожилому мэтру и кладет ему руку на колено, чтобы добиться публикации. Если и есть в литературном процессе вещи не смешные, не бесполезные, а по-настоящему неприятные, то вот они.

              Разумеется, не стоит все это представлять, как некий единый монолит.  Например, вечно можно смотреть, как силлабо-тоники выходят на смертный бой с верлибристами, а эстетика классицизма недобро переглядывается с ф-письмом. Ф-письмо – это… а, что говорит нам гугл? «Ф-письмо – это платформа, на которой публикуются тексты, задействующие, проблематизирующие или анализирующие квир- и феминистскую логику письма». Платформа, тексты, проблема, анализ, квир, транс, феминизм. Господи, как бы сюда еще поэзию впихнуть? Знаменем ф-письма является поэтесса Оксана Васякина, на днях она написала в фейсбуке, что под ноги ей бросили шаурму, что бы это ни значило. Возможно, это был перформанс.

              Я иронизирую, конечно. Элитарная поэзия – действительно элитарная, хотя бы потому что туда выше порог способностей входа. Но умения слышать друг друга нет. На многих уровнях. На разных уровнях.

              Так, например, считающие мерилом успеха публикации в толстых журналах упорно не замечают ни падения тиражей, ни закрытия одного журнала за другим. Хотя вот на днях воскрес считавшийся мертвым журнал «Октябрь», и это, бесспорно, радостная новость, однако она не меняет тенденции. Полозковята из вконтакта не замечают, что новое поколение постепенно уползает в твиттер и телеграм, и что они даже стоят на пороге безжалостного устаревания, и скоро количество их читателей в пабликах не будет значить ничего, потому что это будут мертвые читатели.

              Что остается в этом смутном меняющемся мире? Читать хороших поэтов, к какому бы течению они ни принадлежали, отринуть симпатии, не имеющие отношения к литературе, отринуть гордыню, статусы, политическую борьбу, единицы измерения успеха. Не пытаться ни к кому примкнуть, ни перед кем заискивать, не делить на верлибристов и классиков, не проводить черту между шовинистами и феминистками.

              Все это неважно, потому что есть поэзия.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

              Другие мнения

              Что понимали под свободой те, кто кричал о ней в 90-х

              Алексей Алешковский, сценарист
              Довольно логично, когда наша свобода заканчивается там, где начинается свобода других, даже если это – свобода гулять по буфету. К сожалению, эту мысль готовы разделить не все, и применять Конституцию некоторым гражданам кажется самым удачным в качестве дышла. Подробности...
              Обсуждение: 39 комментариев

              Москва могла бы превратить Сулеймани в американского Скрипаля

              Никита Коваленко, политический обозреватель
              Сама по себе ситуация с убийством Сулеймани – это, можно сказать, американское дело Скрипаля. Только куда более серьезное. Во-первых, если Россию в отравлении Скрипалей обвинили абсолютно огульно и бездоказательно, то кровь иранского генерала на руках американских военных – факт, которым к тому же во всеуслышанье хвастался Дональд Трамп. Подробности...
              Обсуждение: 22 комментария

              Россия стала примером для подражания

              Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
              Россия остальной мир в нокаут отправила сначала с Крымом, а потом с Сирией – все аж дар речи потеряли. Зато теперь у Москвы едва ли не самые удобные и перспективные позиции на международной арене, причем далеко не только по Ближнему Востоку. Подробности...
              Обсуждение: 78 комментариев

              Нет ничего плохого в священнике-таксисте

              Святослав Шевченко, Председатель комиссии по вопросам семьи Благовещенской епархии
              О том, что работающий священник становится трендом, говорит и проект документа «Профессии, совместимые и не совместимые со священством». Его причиной стала победа иеромонаха Фотия в шоу «Голос». А до этого немало шума наделало письмо священника Иоанна Охлобыстина с просьбой временно запретить его в служении из-за продолжения актерской деятельности. Подробности...
              Обсуждение: 23 комментария

              Когда Восточная Европа назовет Гитлера «освободителем»

              Олег Хавич, политический аналитик
              Вице-спикеру польского Сейма от левых грозит тюрьма за то, что он назвал солдат Красной армии освободителями Польши, один из районов Праги установит памятник гитлеровским коллаборантам… Далее везде? Подробности...
              Обсуждение: 35 комментариев

              Новость ржачная, ситуация страшная

              Николай Гурьянов, журналист
              Защита сна и отдыха граждан – максимально важная вещь, вот просто на уровне общенациональной задачи. Без этого попросту невозможно сбережение народа. Наш народ, увы, не молодеет, мы уже довольно-таки пожилой народ. Подробности...
              Обсуждение: 40 комментариев

              Большой конфликт в заливе феноменально выгоден для США

              Александр Тимохин, журналист
              Если после убийства Сулеймани Трамп выведет войска из Ирака, то у него окажется куда больше ресурсов для противостояния с Китаем. А один из аспектов такой борьбы – выбивание из-под Китая «русской подпорки». Подробности...
              Обсуждение: 27 комментариев

              Убийство иранского генерала меняет правила войны

              Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
              Убийство Соединенными Штатами одного из важнейших представителей военного руководства Ирана генерала Касема Сулеймани вполне обоснованно позволяет поставить вопрос: это уже большая война на Ближнем Востоке или пока нет? Подробности...
              Обсуждение: 32 комментария

              Из нашей жизни ушла чернуха

              Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
              На картиночных оптовых базах и складах, где соцсетевые розничники черпают картинки для постов, такого товара, которым можно проиллюстрировать, что «в России все плохо», становится все меньше. Стремительно и катастрофически. Подробности...
              Обсуждение: 61 комментарий

              Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............