Пчелы с медом не воюют

В то время, когда девочка Грета, корежась, рассказывала про украденное детство и борьбу за экологию, в реальном мире происходили такие события.

На Агбогблоши – крупнейшей в мире свалке электроники в Аккре, столице африканской Ганы – тысячи детей пережигали корпуса компьютеров и телевизоров, чтобы извлечь цветные металлы.

А в бангладешском Хазабибагхе тысячи детей на кожевенных фабриках дышали парами раствора шестивалентного хрома. Он вызывает рак. Но благодаря ему кожа становится куда более прочным материалом. И ее покупают ведущие обувные компании мира. А зарплата у детей в Бангладеш 35 долларов в неделю.

И вообще, чтобы девочкам Гретам из Первого мира было что надеть, миллионы детей в Пакистане, Индонезии, на Филиппинах работали по 10 часов в сутки. Изготавливая кроссовки, джинсы, рубашки, футболки топовых и не очень брендов.

Пламенную речь Греты снимали на мобильные, а чтобы мобильных было больше, в Конго дети в это же время лезли в нелегальные копанки колтанитовой руды и кобальта. Из колтана извлекают тантал, без которого наша электроника не работает. А чтобы дети лучше копали, другие дети, 12-летние боевики, воюют в бандах, охраняющих копанки.

В перерыве дяди и тети обсуждали Грету за чашкой кофе, зерна которого собрали десятилетние дети на плантациях в Бурунди. А чтобы за кофе было приятно покурить сигарету (ну, ок, не сразу за кофе, на улице, пока никто не видит), в Зимбабве дети на плантациях собирали табак, дыша пестицидами.

Хорошо бороться за экологию в Европе и причитать в ООН про губительные углеродные выбросы от самолетов. Ну и за спасение климата тоже можно побороться.

Неоколониальная система позволяет быть прогрессивным, открытым и спасать мир, заставляя отказываться от пластика в пользу бумажных пакетов. Потому что для пакетов все равно леса рубят в Бразилии. А пластик повезут на переработку в Азию, где из-за этого люди будут болеть и умирать.

И девочка Грета не цинична вовсе. Она просто клинически глупа. Циничны те, кто ее придумал и использует. Но в любом случае реальная борьба за экологию – это борьба против сегодняшней системы, общества потребления и неоколониализма. А как такое возможно? Пчелы с медом не воюют.

Источник: Блог Андрея Медведева

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