Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

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Польша озолотится на борьбе Украины с Газпромом

Хитрые поляки неплохо заработают на украинской газовой уязвимостиФото: Agencja Gazeta/Reuters
Поляки уверяют, что договорились продавать Украине газ из-за океана, который якобы на треть дешевле российского. Однако есть одна проблема. Это возможно только в случае остановки транзита российского газа через Украину. Стоит ли Киеву верить в сказочные истории поляков о дешевом американском СПГ и необходимости отказаться от транзита? Подробности...
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На выборах губернаторов сработает магия простых решений

8 сентября станет ясно, насколько высоким доверием избирателей успели заручиться врио губернаторовФото: Oleg Klimov/ТАСС
До единого дня голосования осталось чуть больше недели. В ходе избирательной гонки региональные оппозиционеры пытаются решать свои политические задачи в Москве, в то время как врио губернаторов получают ценный опыт, занимаясь практическими проблемами жителей регионов на местах, отмечают политологи. Подробности...
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Чем опасна борьба с праздником в честь стояния на Угре

Роспись во Владимирском храме, который поставлен на месте стояния на реке УгреФото: diorama-ugra.ru
Депутаты Госсовета Татарстана высказались против установления в России новой памятной даты, посвященной окончанию Великого стояния на Угре. Это событие 1480 года ознаменовало окончание ордынского ига. Региональные депутаты считают, что новый праздник будет служить разделению народов. Но при этом в пользу мнимой политкорректности приносится история собственного государства. Подробности...
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Как далеко зайдут ухаживания Болтона за Лукашенко

Александр Лукашенко встретится с Джоном БолтономФото: Алексей Никольский/ТАСС,
Алексей Витвицкий/РИА Новости
В четверг Джон Болтон посетит Минск. Визит беспрецедентный – последний раз американский политик такого уровня приезжал в Белоруссию четверть века назад, еще до избрания Лукашенко президентом. Эта поездка советника президента США вполне объяснима – последний год Вашингтон и Минск взяли курс на восстановление практически замороженных отношений. Угрожает ли это российским интересам? Подробности...
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Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
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Шоу «Слуга народа» продолжается в реале

Глеб Простаков, журналист
Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа». Подробности...

Урбанина – чума нашего времени

Максим Соколов, публицист
Ориентация городского хозяйства на потребности продвинутой и передовой молодежи (самокаты, гипертрофированные пешеходные пространства, смузи, тусовки и всякая прочая движуха) довольно парадоксальна. Подробности...
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Кирилл Вышинский показал себя настоящим героем

Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер»
Кирилл просто и ясно говорил о том, что врать вообще не надо. Он тогда работал спецкором телеканала «Россия» прямо на Майдане, то есть в окружении ненависти, и делал репортерскую работу. Подробности...
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      День флага в Москве отметили грандиозным митингом-концертом

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      В нынешнем году Россия отмечает 350-летие одного из главных символов страны – триколора. Торжества по случаю Дня государственного флага прошли 22 августа во всех российских регионах, в том числе в Крыму
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              Глеб Простаков
              журналист
              		 30 августа 2019, 12:12

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              Имена ничего не значат. Это аксиома действительна для нового украинского правительства. Туда определены люди, зачастую не имеющие достаточных бэкграунда, политического веса и связей. От них этого и не требуется. Пожалуй, впервые в украинской истории должность премьер-министра и глав министерств почти ничего не значат. 

              Премьер-министр, не имеющий никакой поддержки в парламенте, который полностью контролируется политической силой президента, превращается в техническую фигуру в жесткой вертикали, альфа и омега которой восходят к Владимиру Зеленскому. Новые контуры украинской власти стали намного ближе к российской модели, чем когда-либо. Сильный президент, опирающийся на крупнейшую фракцию в Верховной раде, которая сама собой представляет парламентское большинство.

              А потому не будем даже упоминать имена нового украинского премьера и министров, дабы не забивать голову читателя ненужными подробностями. Назавтра могут прийти другие – и премьер, и министры. Основные решения все равно будут приниматься в дублирующих министерства подразделениях офиса президента.

              Отныне на Украине парламент станет местом для дискуссий, но не для принятия решений, а правительство – техотделом, ответственным за имплементацию принятых решений.

              Впрочем, упомянем только одно имя – Арсена Авакова, министра внутренних дел, одного из столпов режима Петра Порошенко, на двоих делившего с ним власть последние пять лет и лишь в последний момент выступившего против экс-президента. Это имя важно с точки зрения выполнения главного предвыборного обещания Владимира Зеленского – прекратить войну. Авакова, который стал одним из главных лиц украинской партии войны, оставляют на своем месте. Это значит, что в ближайшие месяцы каких-либо существенных подвижек в деле мирного урегулирования ждать не приходится.

              Фото: «Слуга народа 2»/Студия Квартал-95

              100 дней Владимира Зеленского не отметились ничем, кроме того, что за это время он провел блистательную кампанию по взятию абсолютной власти в стране. Эту власть не смогут ограничить даже имплантированные инструменты западного влияния на Украину, такие как Антикоррупционный суд и Национальное антикоррупционное бюро Украины, в значительной мере контролируемые и финансируемые США.

              Одним из первых законопроектов, который Зеленский определил как неотложный, призван вручить президенту конституционное право назначать руководителей НАБУ и Государственного бюро расследований. Взлелеянные американцами институты усилиями Зеленского и Коломойского вновь работают на местную элиту.

              Нет, конечно, правило «Техас должны грабить техасцы» не вернется в полной мере. Украина остается зависимой страной, прежде всего зависимой от внешней финансовой помощи. Любое колебание на внешних рынках, не говоря уже о масштабном финансово-экономическом кризисе, обрушит и украинскую экономику, и украинскую гривну, которая сегодня держится только благодаря спекулятивному вливанию инвалюты в суверенные облигации, торгуемые с заоблачной для финансовых рынков доходностью. Доходностью, сообразной рискам инвестирования в экономику страны третьего мира.

              Вероятно, будет запущен рынок земли и начата новая волна приватизации. Западный бизнес осторожно будет заходить на украинские ресурсные рынки – прежде всего в аграрную сферу и энергетику. Но на бюджетные потоки, оборонные заказы и управление госпредприятиями вновь сядут местные олигархи. И если Петру Порошенко из несменяемой колоды украинских олигархов в партнеры выпал Ринат Ахметов, то Владимир Зеленский вытащит двух других – Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

              Брюзжать о сохранении олигархического уклада украинской экономики будет уже совсем некому – весь третий сектор загнали в парламент. Эксперты по любым вопросам стали депутатами. Они будут делать красивые презентации и выступать с пламенными речами.

              Будут запускать реформы под названием «государство в смартфоне», разнообразные био-, теле- и гиперновшества от инновационной команды президента будут будоражить умы хипстерствующей молодежи Киева и нескольких крупных городов, которые станут оазисами цивилизации посреди обезлюдевшей Украины со стремительно разваливающейся инфраструктурой.

              Будет по-настоящему много шоу. Вся страна в буквальном смысле превратится в огромную съемочную площадку нового сезона сериала «Слуга народа».

              И только на востоке будут, как и прежде, стрелять друг в друга граждане одного государства, окончательно превратив войну в рутину.


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