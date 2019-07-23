Девятый круг ада для одноразовых

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Россия не готова к наплыву китайцев

Китайские туристы - самые желанные для экономики страныФото: Александр Кулебякин/Интерпресс/ТАСС
К китайским туристам сложилось непростое отношение – они ходят толпами, шумят. На Байкале жалуются на горы мусора от них, а в Кремле застали китайца, справляющего нужду. Есть мнение, что наш бюджет не получает от китайских туристов ни копейки – за все уплачено в Китае, а покупки здесь они совершают через свою платежную систему. Что делать России с этим миллионом туристов в год? Подробности...
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«Голодающая» Соболь разогревает Навального

Судя по ее бурной митинговой активности, под «голодовкой» Соболь скрывается заурядная диетаФото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Большинство кандидатов на выборах в Мосгордуму успешно прошли регистрацию, есть среди них и коммунисты, и «яблочники», и даже сторонники Навального. А радикальное меньшинство – те, кто не собрал нужных подписей в свою поддержку, организуют митинги протеста. Есть ли у них шансы добиться от избиркома регистрации через давление «улицы»? Подробности...
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Современная жизнь резко меняет традиции чеченского общества

Чеченский танец строго регламентирован, и горе тому, кто посмеет внести в него измененияФото: Елена Афонина/ТАСС
Исполняемые в Чечне песни должны строго соответствовать местной культурной традиции – и напоминание об этом от одного из чеченских чиновников вызвало на днях изрядный скандал. Однако какова она, эта традиция? Чем чеченский народ принципиально отличается от других? И можно ли сказать, что под влиянием современной жизни чеченцы стремительно меняются? Подробности...
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Национальные комплексы японцев обрекли на смерть дельфинов и китов

Японское правительство выступает «крышей» китобоев-браконьеров назло остальному мируФото: Kyodo/Reuters
Во вторник отмечается Всемирный день китов и дельфинов, учрежденный по случаю отказа человечества от охоты на этих животных, чей интеллект, как считается, уступает только интеллекту людей. Есть лишь одна страна, упрямо игнорирующая запреты на добычу китообразных – Япония: ее китобои официально вернулись к своему промыслу в июле этого года. Но что заставляет Японию идти против всего остального мира?  Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Девятый круг ада для одноразовых

Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
Сегодня нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились. И тут появилась возможность вылечиться от излишней наивности. Подробности...

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              Девятый круг ада для одноразовых

              Андрей Колесник
              ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы VI созыва, депутат Калининградской облдумы
              		 23 июля 2019, 19:52

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              «Чтобы выиграть сражение во время войны, могут понадобиться сотни тысяч красноармейцев; а для того чтобы провалить этот выигрыш на фронте, достаточно подрывных действий всего нескольких шпионов». Эта мысль Сталина из знаменитого романа «В августе 44-го» невольно приходит в голову все последние дни, после громкого ареста помощника полпреда по Уральскому федеральному округу.

              Этому человеку, Александру Воробьеву, сегодня предъявлено обвинение в государственной измене. Теперь его водят на суд в зеленой маске, как прокаженного. 

              Пишут, у него нашли при обыске паспорт гражданина Польши и шпионскую аппаратуру. Пишут также, что у него особняк в Гданьске и пара квартир в Варшаве, и что недавно свою квартиру в родном Гусеве Калининградской области, откуда Воробьев родом, он выставил на продажу за два миллиона рублей. Может, готовился бежать.

              Сегодня этому человеку предъявили официальное обвинение. Суда пока не было, но множество вопросов есть уже сейчас. Какую информацию и кому именно он сливал? Кто ему помогал и способствовал? Какой ущерб он сумел нанести? Как вообще такое произошло? Почему этот человек не один год занимал ответственные посты? Что это, вообще, было?

              Все говорят о "национализации российских элит", а тут такое.

              Фото: Торич Л., 1941 г.

              Мы помним, что в советское время шпиономания доходила до абсурда. Плакаты «Не болтай!» висели над головой едва ли не у каждого вахтера. Всё подряд засекречивали, – даже то, что американцы и так видели со своих спутников. В газетах запрещали писать про любые неприятности, чтобы враг не радовался нашим проблемам. Бывали и еще более мрачные времена – когда массово арестовывали ни в чем не повинных людей, безо всяких доказательств клеймили их, как «английских» ли «японских» шпионов и отправляли в лагеря.

              Но вот в чем парадокс – даже обиженные советской властью люди редко предавали страну! Даже сидевшие в лагерях воспринимали дело так: конечно, страна не права, нас несправедливо посадили, но это все равно наша страна. Поэтому из лагерей во время войны множество людей добровольно уходило воевать в штрафбаты, и сражались очень стойко. Они могли ненавидеть советскую власть – но не могли предать Родину. Многие русские люди, бежавшие от революции в Париж, и там оставались верны России. Несмотря на свою ненависть к большевикам, они не переходили на службу к немцам.

              Иначе говоря, предательство не свойственно русскому человеку. Как говорил еще Бенкедорф – русский чиновник скорее пропьет казенное имущество или будет каждый божий день собирать взятки, но Родину не продаст. Презрение к предательству – в крови русского человека. И между позором и смертью на Руси всегда выбирали смерть.

              Во все времена к предателям так и относились – как к мрази, как к одноразовым людям. В «Божественной комедии» Данте предателей отправляют в самый последний, самый нижний – девятый - круг ада. Даже те, кто вербовал предателей - всегда презирал их. Сейчас на Западе спрятались и доживают свой век некоторые перебежчики – скрипали, суворовы-резуны, гордиевские, потеевы. Я не призываю их истреблять, конечно. Как говорил Путин, их собственная душа должна в конце концов осудить таких людей самым страшным судом.

              Замечу в скобках, что мы, конечно, столкнулись с массовым предательством на самом высоком уровне - в последние годы СССР колоссальный удар по нашей стране нанесли ее собственные же руководители. Михаил Горбачев в 1990-м получил звание «лучший немец года», хотя больше ему бы подошло звание «худший русский столетия». Не говоря про остальных, уничтоживших целые отрасли экономики, ставших виновниками гибели десятков тысяч людей и появления миллионов беженцев. Добытое ценой огромных усилий наших предков - было в один момент разбазарено, страна понесла гигантские потери. Не знаю, сделали они это по велению сердца или по приказу из-за рубежа – но это было именно предательство.

              Конечно, в том числе благодаря краху СССР мы живем сегодня совсем в другой атмосфере. Плакаты «Не болтай» давно сняты со стен. Мы решили, что вступили в общество цивилизованных стран, где все ведут себя пристойно и откровенно, где нет взаимного шпионажа – и нет никаких поводов подозревать соседа в предательстве. Мы свободно ездим за границу, по нашим улицам толпами ходят иностранные туристы. Пользуемся интернетом без малейших ограничений. И нам кажется, что предатели Родины – это что-то из прошлого или голливудских боевиков. Что-то, что не имеет отношения к нашей ежедневной реальной жизни. Мы слишком расслабились.

              В этом смысле арест Воробьева – событие, которое должно нас несколько отрезвить. Отличный повод вылечиться от излишней наивности. Пока мы строили гораздо более открытое Западу общество – западные спецслужбы продолжали работать. В том числе – искать и вербовать среди нас предателей. Не случайно еще этой зимой в прессе появились данные о том, что в высших слоях нашей бюрократии сохранилась западная агентура, завербованная еще в последние годы Советского Союза. А бюджет американских разведывательных структур больше, чем финансирование всех российских силовых органов – тоже, кстати, вполне немаленькое. 

              Я не призываю опять начинать кампанию шпиономании – как в советское время, искать предателя под каждым кустом. Но то, что российская контрразведка уже предпринимает важные меры по борьбе со шпионами и предателями – для меня очевидно. И правильно делает.

              Потому что в таких случаях мне снова вспоминаются слова Сталина из легендарного романа «В августе 44-го»: «Из всех  возможных экономии самая  дорогостоящая и опасная для государства  это экономия на борьбе со шпионажем».

              А значит – и на борьбе с предателями.


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