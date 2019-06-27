Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

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27 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:12  |  vz.ru
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На рынке оружия меняются правила

По данным прессы, Москва дала индийцам попользоваться нашей атомной подлодкой за 3 млрд долларовФото: indiannavy.nic.in
Россия кардинально обновит стратегию экспорта продукции ВПК. Пока что уровень дохода от поставок оружия за границу сохраняется, но общая доля России на мировом рынке падает. И перспективы России в сфере экспорта вооружений отнюдь не безоблачны. Подробности...
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Почему Россия победила в ПАСЕ

Временное отсутствие России существенно снижало авторитет ПАСЕФото: Council of Europe/Candice Imbert
Полномочия российской делегации в ПАСЕ восстановлены в полном объеме. Все попытки Украины помешать этому были отбиты делегатами других европейских стран, лишь шесть из которых решились пойти на демарш и теперь отзывают своих представителей в знак протеста. Происходящее – очень плохой сигнал для Киева. Но очень хороший для Европы в целом. Подробности...
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Как СССР опередил США в постройке первой в мире АЭС

Обнинская АЭС сыграла колоссальную роль для развития всей мировой ядерной энергетикиФото: Кузьмин Олег/Фотохроника ТАСС
Ровно 65 лет тому назад, 26 июня 1954 года, в калужском городе Обнинске была введена в эксплуатацию первая в мире атомная электростанция. Обнинская АЭС проработала без малого полвека и оказала колоссальное влияние не только на советский, но и на зарубежные ядерные энергетические проекты. Почему первую АЭС построили именно в СССР, а не в США? Подробности...
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Советские улицы побеждают в украинской «войне переименований»

Крупнейшим проспектам Киева вернут прежние названия Фото: futuramaks/Youtube
«Националисты угрожают мне физической расправой, называют «пятой колонной», «агентом Кремля» и постоянно пишут доносы в правоохранительные органы», – заявила газете ВЗГЛЯД киевская правозащитница Елена Бережная. Она рассказала о том, как ей удалось добиться решения суда об отмене переименования проспектов Киева в честь Шухевича и Бандеры. Подробности...
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Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
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Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Пора бы уже привыкнуть и относиться философски к тому, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны пленных не берут. Подробности...

Грузинские турбоактивисты загнали страну в угол

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Нельзя проклинать страну и ждать оттуда туристов, нельзя оскорблять делегатов и представителей этой страны – и при этом утверждать, как приятно приезжать в гости. Это инфантилизм, настоящий национальный инфантилизм. Подробности...
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            Дело сестер Хачатурян – сложнейший правовой и этический узел

            Ирина Алкснис
            обозреватель РИА «Новости»
            		 27 июня 2019, 09:00

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            Пора бы уже привыкнуть и относиться философски, что общественная дискуссия на абсолютно любую тему – вплоть до рецепта окрошки – способна превратиться в беспощадный и бескомпромиссный холивар, в котором стороны «пленных не берут». Но иногда возникают ситуации и поводы, когда отрощенный дзен не помогает, и остро чувствуется ущербность радикальной однобокости спорщиков, которые в пылу защиты своей позиции игнорируют и аргументы оппонентов, и даже существо дела.

            Именно это чувствуешь, когда наблюдаешь за обсуждением дела сестер Хачатурян.

            Как – ну как?! – страшная трагедия, представляющая собой сложнейший правовой и морально-этический узел, превратилась в общественном поле в черно-белую ходульную конструкцию? Каким образом ситуация, которая идеально подошла бы в качестве сюжета для Достоевского, обсуждается в формате «Ленин на броневике»?

            «Сестры – невинные жертвы! Их осуждение недопустимо и неприемлемо», – твердят одни. «Нет, они – убийцы, осознанно и продумано совершившие жестокое преступление! И они должны понести заслуженное наказание», – заявляют другие. И в этом противостоянии стенка на стенку большинство участников в упорной защите своей точки зрения игнорируют, что позиция другой стороны по сути ничуть не противоречит их мнению.

            Ведь в том-то все и дело, что в этой истории жертвы и преступники, добро и зло, черное и белое сплавлены в неразрывное единство, и именно в таком виде должны были бы подвергаться общественной рефлексии.

            Фото: Андрей Никеричев/mskagency.ru

            В последнее время многие (в том числе и я) отмечают заметное развитие гражданского общества в России, и, действительно – позитивность этого процесса невозможно переоценить. Но дела, подобные делу сестер Хачатурян, наглядно демонстрируют, что по показателю активности процесс идет куда быстрее, нежели по шкале зрелости. Нечто подобное бывает в юности, когда человек достиг совершеннолетия и внешне выглядит абсолютно взрослым, а стоит с ним пообщаться, как выясняется, что по множеству вопросов, особенно требующих внутренней зрелости, он еще дитё дитём.

            Но это вовсе не тот случай, когда стоит продолжать кормить самих себя манной кашей с ложечки, умиляясь «ах, какие мы холесенькие, спорим в соцсетях и ходим на митинги, совсем как взрослые», и оставаясь в простом и четко поделенном по полочкам мировоззрении тринадцатилетних подростков.

            Дело сестер Хачатурян – сложное и до крайности запутанное. В нем переплелись проблемы домашнего насилия, право жертв на самозащиту и грань, где жертвы осознанно превращаются в преступников, ответственность за свои действия и смягчающие обстоятельства, интересы правосудия, потребность общества в справедливости, месть и милосердие.

            Понятно, чем вызвано желание перекричать оппонента – ощущением, что это самый надежный способ утверждения своей позиции и повышения ее политической эффективности. Вот только это не более чем иллюзия, причем вредная.

            Забавно, но у многих представителей оппозиции и лоялистов есть одна общая черта. Они дружно регулярно обижаются на власти за то, что та их не замечает, не вовлекает в собственный круг. И дело, кстати, далеко не только в финансовой стабильности и возможностях, которые даровал бы подобный статус. Не менее важным является искреннее недоумение людей, почему государство игнорирует их, ведь они знают, что и как надо делать, чтобы шли изменения к лучшему.

            Нет, дорогие мои, не знаете. И неважно, какую точку зрения вы отстаиваете в деле сестер Хачатурян – «оправдать и отпустить, потому что они несчастные жертвы» или «примерно наказать, потому что ничто не оправдывает преднамеренного жестокого убийства группой по предварительному сговору».

            Государство беспрерывно имеет дело именно с такими вопросами и делами, которые состоят из законодательных коллизий, запутанной многослойности фактов и интересов, моральных противоречий и этических полутонов. Простые, понятные и радикальные решения в виде разрубания Гордиева узла в большинстве случаев тут просто не работают. Приходится проявлять гибкость, принимать промежуточные решения и идти на компромисс, в том числе с собственной совестью.

            Людям, которые не готовы понять и принять всю эту толстоевщину, как обыденность работы государственной машины, делать в ней нечего. Пусть продолжают громкоголосо спорить по поводу того, посадить или отпустить, а также квас или кефир.


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