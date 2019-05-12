Имя Доренко творило чудеса

Взгляд
12 мая, воскресенье  |  Последнее обновление — 14:27  |  vz.ru
Разделы

Лукашенко захотел от России много денег

Александр Лукашенко ожидает получить от России сотни миллионов долларов за некачественную нефтьФото: kremlin.ru/Global Look Press
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причину загрязнения нефтепровода «Дружба» и оценил причиненный ущерб в сотни миллионов долларов. Он восхитился тем, с какой жесткостью отреагировал на проблему Владимир Путин, назвав его «молодцом». Но насколько странам удалось справиться с непростой ситуацией и смогут ли они договориться о выплате компенсаций без обращения в международные суды? Подробности...
Перейти а раздел…

Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

Европа поставлена перед одним из важнейших решений в своей историиФото: Katarina Stoltz/Reuters
9 мая, когда в России отмечают годовщину победы над гитлеровской Германией, во всех странах Евросоюза празднуется так называемый День Европы – политический праздник, посвященный началу европейской интеграции в 1950 году. Сегодня Европа оказалась в ситуации, когда могут быть пересмотрены самые базовые принципы существования ЕС. Что это означает и для Европы, и для России? Подробности...
Перейти а раздел…

Подвиг тувинского «Бессмертного полка»

«Бессмертный полк» в Туве становится полноценной народной традициейФото: Пресс-служба администрации Тувы
22 июня 1941 года Тувинская Народная Республика (ТНР) в качестве независимого государства вступила в Великую Отечественную войну – и стала первым союзником СССР, опередив Великобританию. Накануне Дня Победы спецкор газеты ВЗГЛЯД побывал в Туве и выяснил, как готовился к параду и шествию «Бессмертного полка» единственный российский регион, формально не вышедший из состояния войны с Германией. Подробности...
Перейти а раздел…

Канадских индейцев истребляют прямо в школах

Канадские индейцы не имеют ни здоровья, ни образования, ни будущегоФото: Ton Koene/Zumapress/Global Look Press
Западные страны, называющие себя образцом соблюдения прав меньшинств, в реальности уничтожают малые народы с помощью так называемого культурного геноцида. Ярким примером этому является политика Канады по отношению к аборигенам – инуитам. Об этом свидетельствует чудовищная социальная статистика Канады. Подробности...
Перейти а раздел…

«Суперджет» сгорел при посадке

Благодаря профессиональным действиям экипажа большинство пассажиров удалось спастиФото: кадр из видео
В воскресенье вылетевший из Шереметьево в Мурманск самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» загорелся в воздухе, после чего пилоты совершили аварийную посадку в столичном аэропорту. Большинство пассажиров удалось спасти, но есть погибшие и раненые. Предварительной причиной инцидента называется отказ автоматики после удара молнии. Подробности...
Перейти а раздел…

Имя Доренко творило чудеса

Алексей Зензинов, сценарист, драматург
«Всего вам доброго» – так Доренко завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни. Подробности...

Связь времен для России стала внутренней потребностью

Андрей Бабицкий, журналист
Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

День Победы по-украински

Глеб Простаков, журналист
«Над моей Украиной дрались», – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Как нанайцы били Гитлера

    Обсуждение: 15 комментариев

    Какие самолеты самые безопасные

    Кому мешает Георгиевская ленточка

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Россия отмечает День Победы

      В Москве в ознаменование 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоялся Парад Победы. В нем приняли участие 35 пеших парадных расчетов, более 130 единиц современной военной техники и кабриолеты Аurus. Воздушную часть парада пришлось отменить
      Подробности...

      В Нью-Йорке прошел бал Met Gala

      В Нью-Йорке прошло одно из главных светских мероприятий – Met Gala, ежегодный бал Института костюма. На нем звезды обычно появляются в очень откровенных нарядах. В этот раз бал открыла певица Леди Гага. Причем она сразу же сбросила платье, оставшись в одном белье
      Подробности...
      Обсуждение: 7 комментариев

      «Суперджет» сгорел при посадке в Шереметьево

      Самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево, совершив жесткую посадку. Во время аварийного приземления у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        BeauRêve. Делать сыр в русской деревне на Марсе

        «Долька»: История успеха о том, как сделать чипсы полезными

        История успеха сибирской шишки

          Перейти а раздел…
          Вы участвуете в акции «Бессмертный полк»?
          • Да

          • Нет

          Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?
          • Да, нам необходим свой авиапром

          • Нет, такую технику лучше покупать на Западе

          Как вы проводите майские праздники?
          • Уезжаю за границу

          • Уезжаю отдохнуть внутри России

          • Уезжаю на дачу

          • Остаюсь дома

          • Иначе (указать в комментариях)

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Рады
            Доренко знал о своем диагнозеВ Раде озаботились жизнью коренных народов Урала и СибириВ порту Фуджейра в ОАЭ взорвались нефтяные танкерыВ России изменились правила получения детских пособий
            Пушков: У Помпео несколько пятниц на неделеПариж заявил об угрозе международной анархииКонфронтацию с Россией в Польше признали поражениемОтец дочери Алсу потребовал засекретить результаты проверки голосования
            В ДНР рассказали об убийстве украинскими диверсантами собственного командираАдмирал оценил слухи о военном использовании белух на Северном флотеОпубликовано видео посадки пассажирского самолета с отказавшей стойкой шассиРоссийский школьник стал абсолютным победителем азиатской физической олимпиады

            Главная тема


            Лукашенко захотел от России много денег

            громкое дело


            Кокорин отказался досиживать срок в СИЗО

            система ПВО


            На полигоне в США заметили комплексы С-300

            держава №1


            Познер объяснил, почему с американцами трудно договариваться

            Видео

            «мнимый алкоголик»


            Канделаки объяснила, почему никто не пожалел больного Порошенко

            загрязнение «Дружбы»


            Лукашенко захотел от России много денег

            спасение доллара


            Зачем США делают из России валютного манипулятора

            культурный геноцид


            Канадских индейцев истребляют прямо в школах

            базовые принципы


            Новые реформы изменят Европу до неузнаваемости

            Память войны


            Сергей Худиев: День Победы – торжество или трагедия?

            Стратегия мира


            Дмитрий Дробницкий: Глобализация по-китайски и новое неприсоединение

            российский авиапром


            Сергей Мардан: России нужны крылья

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия строить собственные гражданские авиалайнеры?


            Алексей Зензинов

            Имя Доренко творило чудеса

            Алексей Зензинов
            сценарист, драматург
            		 12 мая 2019, 13:10

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            В 1998-м, 1999-м, в 2000-м мы вместе работали на ОРТ. Доренко тогда знали все, имя его творило чудеса. 9 апреля 1998-го вдвоем с оператором мы снимали, как проходит Всероссийская акция протеста в Ярославле. С нынешними хипстерскими прогулками несогласных смешно даже сравнивать.

            Народу собралось тысяч десять – все злые, голодные, полгода не получавшие зарплату. Нашу колотушку с тремя буквами на микрофоне быстро заметили, сначала удивлялись: «Надо же, смотри-ка, ОРТ», потом начали прислушиваться к тому, о чем мы спрашиваем отдельных людей, а тут, как на грех, какой-то чистенький гладенький старичок сказал, вот, мол, требуют работы, а сами работать не хотят. Тут все набросились сначала на старичка, а потом на нас. «Прекратите брать неофициальные интервью! Вы должны брать официальные интервью!» «Врете вы, врете! Ничего не покажете, все вырежете!»

            Похоже было на то, что или камеру сейчас разобьют, или нас с оператором начнут бить плакатами «Ельцина в отставку» по голове, а может, и все сразу огребем. И тут кто-то из толпы нас буквально спас, крикнув: «Ребята, они для Доренко снимают». И наступило затишье. Один только хмыкнул: «А что Доренко? То есть мужик он нормальный, но тоже продался».

            Доренко сменил Александра Любимова, который возглавлял Дирекцию информационных программ. По Останкино ходили разговоры, что Любимов собирался корсеть разогнать, оставив пару корпунктов за границей, а все репортажи с мест покупать у стрингеров. Доренко нас, собкоров, сохранил; многие, как и я, обязаны ему работой. Ну и школой мастерства и выживания – времена были жесткие, приходилось выполнять социальный заказ на жанр, который в телевизионных кругах назывался «слеза народная».

            Надо признать, что сам Доренко в узкие рамки жанра никогда не укладывался: он язвил в комментариях, жонглировал информацией, ходил по проволоке предположений, словом, исполнял номер, от которого у зрителей захватывало дух и съезжали представления о допустимом.

            Фото: Илья Питалев/РИА «Новости»

            Своим бархатным, с легкой наждачкой баритоном он притягивал зрителей к телевизионным экранам – сегодня, в эпоху блогерства, сотни гораздо менее талантливых людей стали коллективным Доренко. Из формулы успеха – наглость плюс отбор ярких фактов – многие довольствуются только наглостью, любой более-менее амбициозный автор мнит себя волкодавом.

            Доренко стал первым мастером троллинга; нынче в этом искусстве соревнуются не только пресс-службы министерств и ведомств, но даже лидеры государств. На этом фоне сам король эпатажа как-то попритих и ушел в тень.

            Я снимал сюжеты для авторской программы Доренко, общаясь преимущественно с его шеф-редактором, по-настоящему крутым профи, который во многом и задал доренковскую стилистику, о чем сегодня никто, конечно, не скажет, но так оно и было. Доренко появился не сам по себе, возник запрос на такую журналистику, запрос на отстрел в прямом эфире.

            Все мы, работавшие тогда в ДИПе, были, в большей или меньшей степени, цепными псами Бориса Абрамыча, просто у кого-то поводок был длиннее, у кого-то короче. Требовалось мочить правительство Примакова, это была негласная установка для всей корсети. Иногда, снимая репортажи о голодовках учителей («Вот до чего страну довели»), удавалось помочь отдельным людям, иногда не удавалось, за все за это предстоит отвечать, уже не здесь, но по полной.

            Доренко талантливо отрабатывал задачи, часто с превышением. Не экс-собкору ОРТ его осуждать – я сам в его топку подкидывал дровишки. Примакова в итоге спалили, и Лужкова спалили, а Доренко стал единственным российским журналистом, о котором сочинили анекдот.

            Сегодняшняя российская журналистика, что государственная, что оппозиционная, из всего опыта Доренко усвоила, пожалуй, только один урок. Можно, как говорят нынче, топить за какую-то политическую силу, совершенно не разделяя ее программы и убеждений. Лучше всего обходиться совсем без идей: «что ему книга последняя скажет, то на душе его сверху и ляжет»; под книгой мы, конечно, понимаем выпуск новостей или публикацию в «Инстаграме».

            В спокойные периоды истории такая стерильность сознания большого вреда, пожалуй что, не приносит, но начнись, не дай бог, в России радикальные перемены, и мы увидим такие метаморфозы нашего информационного поля, что горбачевская перестройка покажется веком невинности.

            ...«Всего вам доброго» – так он завершал свои телевизионные программы. Всего вам доброго, Сергей Леонидович – там, где нет ни рейтингов, ни целевых аудиторий, ни прямых включений, а Шеф не принимает вычеркиваний и правок в тексте жизни.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Связь времен для России стала внутренней потребностью

            Андрей Бабицкий, журналист
            Я глубоко убежден, что мы – это все те же русские люди, все тот же духовный космос, который начинали строить основатели российского государства и продолжали поколение за поколением, век за веком жители нашей великой страны. Подробности...
            Обсуждение: 8 комментариев

            День Победы по-украински

            Глеб Простаков, журналист
            «Над моей Украиной дрались», – говорит герой Леонида Быкова в фильме «В бой идут одни старики». Союз равных Украин – западной и восточной – сейчас напоминает вынужденное сожительство, которое больше не скрепляет великая Победа. Подробности...
            Обсуждение: 22 комментария

            Зачем монахам смартфоны

            Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
            Кто-то торчит в соцсетях не только ради миссионерства (каюсь, люблю поболтать о всякой ерунде) или играет в «Злых птиц» (я играю в «шарики»). Но в целом хороший телефон и планшет используются для работы. Впрочем, есть другой вариант. Подробности...
            Обсуждение: 63 комментария

            9 Мая воскресло

            Дмитрий Ольшанский, публицист
            Единственный всенародно переживаемый государственный праздник перестал быть днем живых ветеранов и стал днем нации. Главную военную победу страны празднуют мирные, ничего не понимающие в вопросах насилия и голода люди. Так и должно быть. Подробности...
            Обсуждение: 129 комментариев

            В День Победы лучше не спорить, а помнить

            Дмитрий Грунюшкин, писатель
            День Победы – наш общий праздник. В этот день правильно быть вместе и отметить его достойно. Испортить праздник и без нас есть желающие. А все эти информационные волны – пусть плещутся. На волнах плавает известно что. Подробности...
            Обсуждение: 66 комментариев

            Гонка вооружений рекламодателей и потребителей

            Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
            Культура бывает элитарная, массовая и сверхмассовая. Если первые две как-то обсуждаются, то сверхмассовая культура – за пределами какого бы то ни было интереса. А зря. Ведь именно она влияет абсолютно на всех. Подробности...
            Обсуждение: 21 комментарий

            Почему нам нужен «Институт национального будущего»

            Николай Гурьянов, журналист
            Я мечтал бы однажды пройтись по улице Деникина, свернуть на Колчаковскую и на Каппелевской улице постоять под каплями дождя. Я действительно считаю, что города с такими улицами были бы куда лучше, чем сейчас. Но – нельзя. Подробности...
            Обсуждение: 136 комментариев

            День Победы в фотошопе

            Дометий Завольский, историк-архивист
            Чем ближе каждое 9 Мая, тем с большим размахом повторяется безобразная коллизия. Виртуозы фотошопа могут любой патриотический сюжет проиллюстрировать изображениями наполеоновских конных егерей и силуэтами американских самолетов. Подробности...
            Обсуждение: 33 комментария

            Дональд Трамп заходит с украинского фланга

            Глеб Простаков, журналист
            События последних дней на Украине свидетельствуют о начале демонтажа системы управления, выстроенной в своей колонии американцами. И ветер украинских перемен если и подует, то оттуда же, из США. Подробности...
            Обсуждение: 24 комментария

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............