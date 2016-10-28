Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Польский суд разрешил остаться в Варшаве россиянину Денису Лисову и его дочерям – с которыми он бежал от шведской ювенальной юстиции. Шведская опека заинтересовалась семьей Лисовых после того, как мать попала в больницу с признаками шизофрении. В 2017 году детей у Лисова отобрали и передали на воспитание в семью мусульман – иммигрантов из Ливана. Недавно Лисов забрал своих дочерей и попытался бежать в Москву – но 1 апреля семью задержали польские пограничники, так как шведские власти объявили их в розыск.

На помощь Денису Лисову пришли польские адвокаты и представители политических организаций, выступающих за права семьи, по их совету он обратился в польский суд за политическим убежищем, а, пока обращение рассматривается, ему с дочерьми позволили оставаться в Варшаве.

Это не первый скандал, связанный с укоренившейся скандинавской практикой отъема детей у родителей по совершенно неосновательным поводам, и не первый случай, когда Польша, где еще сильна вера и уважение к семье, приходит на помощь жертвам скандинавской ювенальной юстиции.

Со стороны ситуация выглядит дикой – какой смысл отбирать детей у отца из-за болезни матери? Какой смысл отдавать их именно в арабскую мусульманскую семью, создавая неизбежное напряжение из-за разницы в религии и обычаях? Какие мотивы могут стоять за такими странными действиями шведского государства, и за какое преступление оно преследует отца – и самих детей?

Дело не в том, что шведские ювеналы как-то особенно не любят русских – преследованиям подвергаются семьи самого разного происхождения, включая коренных скандинавов – дело в том, что так уж работает ювенальная юстиция.

У этого несколько причин. Первая – бесконтрольные полномочия всегда приводят к злоупотреблениям. В Швеции, в России и где угодно еще.

Любые государственные службы состоят из людей, которые могут совершать ошибки и преступления. Хуже того, даже искренне благонамеренные люди могут наломать дров. «Дорога в ад вымощена благими намерениями», а Виктор Черномырдин сформулировал ту же мысль с гениальной краткостью – «хотели как лучше, а получилось как всегда».

Поэтому любая правовая система предполагает определенные сдержки и противовесы. Как показывает опыт, простая идея «дадим хорошим честным людям больше полномочий, чтобы они расправились с плохими» оборачивается злоупотреблениями со стороны уже «хороших» людей. Как сказал Корнелий Платинга, «Зло заражает всякий скальпель, которым его пытаются вырезать».

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Люди, которые получают неконтролируемые возможности искоренять зло, очень скоро сами впадают во зло. Такова уж человеческая природа. Поэтому закон не позволяет хорошему полицейскому просто взять и пристрелить негодяя – нет, негодяя надо арестовать, провести следствие, собрать доказательства, провести состязательный процесс – и, по итогам всех этих сложных и дорогостоящих действий, отправить (или не отправить) его в тюрьму. Злодей может воспользоваться сложностью этой системы, чтобы вывернуться – но она необходима. Иначе честный полицейский может по ошибке застрелить кого угодно – включая вас.

Ювенальная юстиция – это система с принципиально ослабленными сдержками и противовесами. Она занимается, фактически, преследованием граждан – но при этом имеет гораздо более широкие и неопределенные полномочия, чем другие государственные институты.

Чтобы подвергнуть вас уголовной каре, нужно доказать вашу вину в суде. Для того, чтобы лишить вас детей (а их – родителей), все эти сложности излишни. Почему это так?

Потому что в данном случае преследование подается как благодеяние. Жертвы даже не могут возопить «за что?!» потому что преследователи скажут «А мы и не наказываем вас за какую-то вину. Мы просто действуем в интересах детей». То, что по существу является жестоким наказанием – лишение детей – формально наказанием не считается, и поэтому не требует соблюдения процедур, необходимых в уголовном процессе.

Вторая причина – это презумпция виновности семьи. Предполагается, что сотрудники опеки лучше, чем родители, знают, что нужно ребенку, и лучше позаботятся о его интересах. В этом отношении показательна ситуация, возникшая в соседней Норвегии, где один из ведущих экспертов, определявших, следует ли забрать ребенка из семьи, попался на том, что был большим любителем детской порнографии – и загрузил на свой компьютер сотни тысяч соответствующих файлов. Эксперт отправился в тюрьму, службе опеки стали задавать вопросы – как он мог долгое время занимать такую должность и не следует ли пересмотреть решения об отъеме детей, принятые с его участием? В ходе этих разговоров норвежский министр по делам детей, Линда Хофстад Хеллеланд заметила, что, «когда возникает конфликт между интересами ребенка и интересами родителей, мы будем на стороне ребенка. Здесь мы не отступим ни на шаг».

Но надо же как-то защищать детей от преступных посягательств – может возразить читатель – в том числе, со стороны членов семьи? Бывают же совершенно жуткие случаи, когда остается только горько сожалеть, что полиция не вломилась в дом раньше! Верно, бывают. Только случай Дениса Лисова и его детей, как и многие другие хорошо известные нам случаи, не имеет никакого отношения к защите детей от жестокого обращения или посягательств на их половую неприкосновенность. Ни в чем подобном родители даже не подозревались.

И здесь самое время обратить внимание на то, что успевшие уже скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Неосновательные изъятия детей, которым никакое насилие не грозило, у родителей, которые чем-то раздражают службу опеки или просто бедны, уже становятся обыкновением у нас. Можно вспомнить случай с семьей Киселевых, или детьми Олеси Уткиной.

Более того, у нас разворачивается кампания по выявлению «неблагополучных» семей, соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, имеют благие намерения и хотят, как лучше. Шведские и норвежские ювеналы тоже, по большей части, вовсе не чудовища. Просто результатом оказывается восприятие родительства как чего-то подозрительного и социально неодобряемого.

В мире существует вполне вслух заявляемая антисемейная идеология – с точки зрения которой земля перенаселена, ей грозит катастрофический разогрев атмосферы из-за того, что слишком много людей выделяют слишком много углекислого газа, а родители, производящие на свет новых детей, вредят экологии и заслуживают порицания за свое безответственное поведение.

Но Россия страдает отнюдь не от перенаселенности – а, напротив, от депопуляции, власти принимают меры по поощрению рождаемости. Ситуация, когда с одной стороны, государство пытается укрепить семью и поощрить родительство, с другой – кошмарит родителей, как людей подозрительных, и ставит их в уязвимое положение, когда у них в любой момент могут найти к чему придраться и забрать детей, является абсурдной.

Родители – и, особенно, многодетные – должны быть окружены почетом, а не подозрительностью. В этом отношении нам стоит присмотреться к примеру польских консерваторов, которые так достойно проявили себя в деле Лисовых.