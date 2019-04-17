Лукашенко отказывается принять новую реальность

Взгляд
17 апреля, среда  |  Последнее обновление — 12:11  |  vz.ru
Разделы

Для получения компенсаций Украине придется признать Крым российским

Еще одна украинская компания требует денег от РФФото: Александр Максименко/РИА Новости
Украинский олигарх Игорь Коломойский выиграл у России крупную сумму денег. По крайней мере, именно так, на первый взгляд, выглядят итоги рассмотрения в международном суде иска компании «Укрнафта» по поводу своих активов в Крыму. Сможет ли Украина в реальности получить компенсации от России и как это связано с политическим признанием статуса Крыма? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

Россия и США должны дать друг другу больше времени на ответный ядерный ударФото: Global Look Press
В коридорах власти Вашингтона все больше людей верит: ядерная война допустима и в ней можно победить. Об этом заявил Ричард Берт, бывший американский эмиссар на переговорах с СССР по ядерному оружию. Росту агрессивных настроений помогают новые технологии, которые обещают защитить Америку от любого российского удара возмездия. Как Москва может снизить у ястребов соблазн применить ядерные боеголовки? Подробности...
Перейти а раздел…

В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для развития российской медицины. Подробности...
Перейти а раздел…

Израиль ждет от России жеста невиданной щедрости

Израиль мечтает получить назад тело Эли Коэна - и в этом ему может помочь РоссияФото: Архив IDF
Появляются сообщения о том, что Москва могла бы оказать Израилю очень важную для этой страны символическую услугу. Речь идет о передаче тела давно казненного в Сирии человека, которого считают самым выдающимся израильским разведчиком всех времен. О ком идет речь, что особенного он совершил и зачем России такое сотрудничество? Подробности...
Перейти а раздел…

Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
Перейти а раздел…

Лукашенко отказывается принять новую реальность

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов: эмоции Лукашенко против ледяного прагматизма Путина. Подробности...

Транс-активисты вплотную принялись за детей

Сергей Худиев, публицист, богослов
Идеология требует горячо поддерживать «гендерную идентичность», и при любых подозрениях на то, что ребенок – «трансгендер», начинать готовить его к «переходу». «Вы хотите, чтобы у вас была живая девочка или мертвый мальчик?» Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

Андрей Манчук, политолог
Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что потеряно и что спасено при пожаре в Нотр-Даме

    Кто и за что преследует Джулиана Ассанжа

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные мемы из фильмов великого Георгия Данелии

      Перейти а раздел…

      Появились первые фото из сгоревшего Нотр-Дама

      Появились первые фотографии из сгоревшего собора Парижской Богоматери. Горевший всю ночь храм получил серьезные повреждения: обрушился деревянный шпиль, пострадала несущая конструкция. С полыхавшим всю ночь огнем удалось справиться только к утру
      Подробности...

      Собор Парижской Богоматери сгорел

      Знаменитое на весь мир здание собора Парижской богоматери, кажется, уже не будет прежним. Легендарная церковь пострадала от сильнейшего пожара, дым от которого был виден на весь Париж
      Подробности...

      В Москве выбрали «Мисс Россию – 2019»

      Алина Санько из Азова стала победительницей в национальном конкурсе «Мисс Россия – 2019». Победительница получила 3 миллиона рублей и корону из белого золота стоимостью свыше 1 миллиона долларов
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        История успеха сибирской шишки

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

        Карты мира MiMi. Как собрать пазл успеха

          Перейти а раздел…
          Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?
          • Да

          • Нет

          Является ли Пугачева сегодня главной певицей России?
          • Да

          • Нет

          Священника наказали за участие супруги в конкурсе красоты. Допустимо ли для жен священников участие в подобных мероприятиях?
          • Да

          • Нет

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Писатель Дмитрий Быков впал в кому
            Названа вероятная причина пожара в Нотр-Дам-де-ПариЭксперт оценил сообщения о бегстве команды ПорошенкоЭксперт назвал главные качества АПЛ пятого поколенияКитай впервые станет соорганизатором МАКС-2019
            Дерипаска готов отказаться от контроля над «Группой ГАЗ»В Южной Корее конфисковали протаранившее мост российское судноВаршава и Вашингтон достигли прогресса в вопросе создания базы США в ПольшеВ Крыму ответили на требования Украины компенсаций
            Зеленский раскритиковал новые требования Порошенко к организации дебатовУволенный полтавский губернатор подал в суд на ПорошенкоНа представителей украинской власти завели дело о «сдаче Крыма» и массовых убийствахРоссийские астрономы выследили маневрирующий спутник нового класса

            Главная тема


            Почему США верят в маленькую победоносную ядерную войну

            высокий пост


            СМИ узнали об уходе Матвиенко из Совета Федерации

            «готов извиниться»


            Назвавший погибших в Одессе 2 мая «малоценным материалом» историк удивился реакции на свои слова

            великое вымирание


            Названа причина одной из крупнейших катастроф Земли

            Видео

            «медленно действовали»


            Лужков раскритиковал пожарных за «неправильное» тушение Нотр-Дама

            социальные сети


            Галкин приструнил Собчак за слова о связи «Мухаммедов» и пожара в Нотр-Дам-де-Пари

            «дешевая грязь»


            Maruv затравили за признание в любви россиянам

            выборы на украине


            Шарий обрисовал портрет избирателя Порошенко

            игра-викторина


            Юрий Гагарин: правда или пропаганда?

            Конец легенды


            Дмитрий Дробницкий: Сегодня пал альт-глобализм

            Женская власть


            Анна Долгарева: Феминизм страдает от отсутствия привилегий

            За что боролись


            Ирина Алкснис: Экспортная демократия вернулась Западу бумерангом

            на ваш взгляд


            Должна ли Россия помочь Франции в восстановлении собора Парижской Богоматери?


            Геворг Мирзаян

            Лукашенко отказывается принять новую реальность

            Геворг Мирзаян
            доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
            		 17 апреля 2019, 12:00

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Российско-белорусские отношения переживают очередное обострение. И проблема отнюдь не в том, что Москва и Минск не договорились о яблоках. Проблема в разности подходов – горячий Батька не может пробить внезапно для него появившийся ледяной прагматизм Владимира Путина.

            Креветок стало слишком много

            Поводом для нынешнего обострения стали претензии Россельхознадзора к Минску. 12 апреля российские власти запретили ввоз белорусских яблок и овощей по причине того, что значительная часть из них – совсем не белорусские.

            Ни для кого не секрет, что Белоруссия используется как окно для поставок запрещенных европейских продовольственных товаров на российский рынок (условно эти товары называются «белорусскими креветками»). Минск периодически задерживает серые грузы, однако в целом поток не трогает – ведь он зарабатывает на этом реэкспорте весьма неплохие деньги. А когда ему предъявляют претензии, всегда защищается двумя аргументами.

            Во-первых, реэкспортом занимаются российские предприниматели, причем не простые, а «порой крупные, за которыми стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами». Во-вторых, белорусское МВД их не трогает потому, что Минск об этом не просят сами российские власти – и не только из-за погон, но и потому, что Кремлю даже выгоден такой серый канал для поддержания невысоких потребительских цен в России.

            Фото: Sergei Karpukhin/Reuters

            Москва действительно долго терпела нынешнюю ситуацию, однако сейчас терпение, по всей видимости, иссякло. И Белоруссию попросили навести порядок.

            Прозрение России, вероятно, связано не только с тем, что реэкспорт достиг весьма значительных масштабов. Кремль не устраивает теперь сама формула российско-белорусской интеграции, в рамках которых Минск получает значительные льготы и преференции (как на официальном уровне, так и де-факто) и даже требует новые, но при этом отказывается углублять интеграционные процессы на институциональном уровне.

            Понять Лукашенко, конечно, можно (он боится утраты суверенитета страны и размывания своего личного контроля над ней в пользу России), однако принимать это Кремль теперь отказывается. И возвращает своего рода баланс в российско-белорусские отношения – в том числе и через закрытие целого ряда неформальных преференций – того же реэкспорта.

            Старые методы

            Конечно, Батька отказывается принять новую реальность, и считает, что может дать России по рукам старым, проверенным способом – через эмоциональный публичный шантаж. Он собрал министров, обвинил Москву во введении санкций и чуть ли не в предательстве, после чего пригрозил ответными мерами. В частности, закрыть «на ремонт» трубопровод «Дружба», по которому российская нефть идет в Европу.

            Обычно Москва действительно отступала под напором белорусских эмоций – Кремлю, повязанному целым рядом конфликтов, не нужны были скандалы еще и с ближайшим союзником. Именно поэтому Россия в последнее время вообще пыталась лишний раз не трогать Минск, в том числе и в медийном пространстве – ведь любые критические замечания в адрес Белоруссии вызывали новую волну эмоций у руководства этой страны.

            Дошло до того, что Белоруссия потребовала не допускать собственных оппозиционеров (не только вышедших из-под контроля политэмигрантов, но даже тех, кто живет на белорусской территории) на российские телеканалы. «Нужна позиция Белоруссии – пригласите нашего посла». Ну или экспертов, на которых укажет Минск,  именно такова позиция Александра Лукашенко.

            Однако сейчас, в рамках новой политики, подход изменился. Да, Белоруссию и нынешний ее конфликт с Россией в телеэкранах еще не обсуждают, однако на белорусский трубопроводный шантаж Москва реагирует уже не уступками, а лишь успокоительными словами. По словам Пескова, российские власти «с пониманием относятся к эмоциональным репликам» исходя из «очень особого, очень близкого и дружественного характера наших двусторонних отношений». А Роснефть вежливо заявила, что трубопровод находится «в удовлетворительном состоянии», и в то же время предложили белорусской стороне любую помощь для возможного ремонта.

            Прими, или лишись

            В Москве понимают, что шантаж Лукашенко, скорее всего, нацелен именно на эмоциональное продавливание России. На реальное закрытие трубопровода Батька вряд ли пойдет. Во-первых, он нарвется на колоссальные иски – транзитные контракты четко оговаривают время любых ремонтов и не позволяют их начинать потому, что Минску вдруг захотелось. Во-вторых, это закрытие ударит по белорусским интересам. Россия со скрипом, но сможет перенаправить большую часть потоков нефти по другим маршрутом (например, через Усть-Лугу), однако потери Минска будут невосполнимы.

            Батька в праведном гневе, вероятно, забыл, что через «Дружбу» ежегодно идет не только 50 миллионов тонн нефти в Европу, но и 18 миллионов тонн на белорусские НПЗ. Беспошлинно – то есть, фактически, по-дружески. Часть нефтепродуктов потом возвращается на российский рынок (естественно, за деньги), а часть белорусские компании потом гонят в Европу. И если российские поставки остановятся, то встанут Мозырьский и Новополоцкий НПЗ, после чего Минск лишится доходов и значительной части валютной выручки. Вряд ли белорусская экономика может себе позволить такие убытки.

            Политологи спорят, куда доведут Россию и Белоруссию новые правила игры. Некоторые отдельные псевдолиберальные эксперты уже предрекают Минску свой «кровавый Брекзит». Другие интеллектуалы уверяют, что Москва специально собирается обрушить белорусскую экономику для того, чтобы повести Белоруссию по пути Крыма – то есть включить ее во состав РФ. Однако, скорее всего, Александру Григорьевичу просто придется определиться – готов ли он двигаться по пути интеграции с Россией и получать за это экономические преференции, либо ему эти преференции не нужны, и он готов поиграть в многополярность (при том, что все иные полюсы силы выступают за смену режима в Минске).

            Пока же Батька думает, Москва продолжает спокойно возвращать баланс. 15 апреля Россельхознадзор сообщил об уничтожении 150 тонн яблок, ввезенных в Россию через Белоруссию «без фитосанитарных сертификатов и иных необходимых сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение и безопасность». Кроме того, российское ведомство просит Федеральную налоговую службу проверить 36 белорусских компаний-посредников, которые, по мнению ведомства, нелегально поставляют продукцию в Россию под видом ее перевозки в Казахстан и Киргизию. 

            На момент сдачи материала никаких протестов из Нур-Султана и Бишкека не было – возможно, потому, что о таких поставках они слышат впервые.


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

            Другие мнения

            Транс-активисты вплотную принялись за детей

            Сергей Худиев, публицист, богослов
            Идеология требует горячо поддерживать «гендерную идентичность», и при любых подозрениях на то, что ребенок – «трансгендер», начинать готовить его к «переходу». «Вы хотите, чтобы у вас была живая девочка или мертвый мальчик?» Подробности...
            Обсуждение: 6 комментариев

            Чем пожар в Нотр-Даме поможет Макрону

            Андрей Манчук, политолог
            Ужасный пожар в центре Парижа может стать символом конца отжившей свое эпохи. Которая, безусловно, была прекрасной – но только для пресловутого одного процента хозяев жизни. На ее руинах может быть построено что-то новое. Подробности...
            Обсуждение: 7 комментариев

            Майдан установил на Украине кровавые правила

            Андрей Бабицкий, журналист
            Убийство журналиста и писателя должно было стать наглядным примером того, что за критику властей, выражение несогласия с националистической политикой можно заплатить самую высокую цену. И ожидаемого эффекта удалось добиться. Подробности...
            Обсуждение: 6 комментариев

            Нотр-Дам давно наш

            Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
            Политика политикой, «у соседа корова сдохла», вот это все. Но Нотр-Дам на каком-то уровне не принадлежит Франции, тем более – современной Франции. Это давно уже часть общей культуры, в которой все мы воспитаны. Это и наш собор. Подробности...
            Обсуждение: 9 комментариев

            Прекратить прошлую холодную войну было проще

            Антон Крылов, журналист
            В США не слышат немногочисленные голоса собственных политиков, призывающих к благоразумию в отношениях с Россией. Там никак не могут принять тот факт, что с Россией надо разговаривать уважительно, а не как с побежденной Германией. Подробности...
            Обсуждение: 10 комментариев

            Отмена налога для бедных – это про справедливость

            Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
            Людей со сверхдоходами от полутора миллионов рублей в стране не больше 100 тысяч человек. Они не убегут в Лондон, они здесь и сейчас присутствуют в России и будут нести бОльшую ответственность, чем они с комфортом привыкли. Подробности...
            Обсуждение: 30 комментариев

            Судьба Ассанжа – это судьба свободы слова на Западе

            Никита Коваленко, политический обозреватель
            Радуясь аресту Ассанжа, российские либералы выглядят более чем нелепо. Его арестовали в интересах той самой «кровавой гэбни», против которой они так любят выступать. Просто «кровавая гэбня» тут «правильная», американская. Подробности...
            Обсуждение: 4 комментария

            Будете ходить в Нотр-Дам и селфи делать перед ним

            Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
            Каждый раз, когда турист смотрит на исторический храм, он должен понимать, что разглядывает плоды его восстановления в лучшем случае в 19-м веке. И гений места – он не столько в стенах, сколько во взгляде смотрящего. Подробности...
            Обсуждение: 10 комментариев

            Пока существует майданная Украина – будет война

            Дмитрий Родионов, политолог
            Вопрос освобождения Мариуполя был вопросом нескольких дней, его и освобождать не надо было – украинские бойцы его сами оставили. А дальше Славянск, Краматорск, границы областей... И как знать, где в итоге остановилась бы линия фронта, если бы не вмешались внешние силы. Подробности...
            Обсуждение: 47 комментариев

            Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............