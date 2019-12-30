Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. (Помог этому, конечно, фантастически циничный сиквел, ну да сотрем память о нем из голов наших.)

Много лет все было просто. Было о романтике и любви вопреки всему, было о том, что любовь найдет себе дорогу вопреки рациональности, но потом в лексикон блогеров несвежим ветром ворвалось слово «абьюз».

– А Лукашин-то ваш – не подарок, не подарочек, – сладострастно зашипели бабки на виртуальных лавках; кому-то из этих бабок не исполнилось и двадцати, кому-то перевалило за пятьдесят. – Уж сколько лет, а он с мамой живет, на отдельную-то квартиру не сподобился, неудачник? Ну куда ему с Надей-то, побрыкается, побрыкается, да и женится на Гале. А у Нади Ипполит, нормальный мужчина, надежный, хороший, не то что этот вертопрах.

– Да как она вообще с этим алкоголиком-то связаться могла? – вторили другие бабки. – Чудо-то какое – на Новый год напился, квартиру перепутал, приставать начал, весь праздник женщине поломал. А что она к нему потом приехала – так это абьюз! Стокгольмский синдром!

В мире не должно быть чудес.

Лазать в окна к любимым женщинам – бессмысленно; стучи в дверь, говори словами через рот, испроси согласие, чтобы тебе открыли.

Здоровые отношения – это отношения двух равных по социальной значимости людей, и без глупостей, пожалуйста, а если глупости, то сходите к семейному психологу и проговорите словами через рот.

(Вообще умение разговаривать друг с другом на любые темы – хорошая штука, но как же ее извратили).

Все должно быть согласовано, не навязывайся, спроси словами через рот. Чудес не бывает.

Слова «моя возлюбленная» вышли из моды, чаще говорят «мой партнер». Это универсально, терапевтично, это слово из лексикона здоровых отношений.

Здоровые отношения не могут случиться с неудачником, который в сорок лет не сепарировался от однозначно токсичной матери. Здоровые отношения не могут случиться с женщиной, у которой не было опыта других здоровых отношений. Ей надо к психологу, иначе она будет вечно попадать в замкнутый круг, из которого не сумеет выйти!

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Кстати, обычно так и есть. Ну да, немолодой мужчина, живущий с властной матерью, – не подарок под елку. (Неважно, что в то время квартирный вопрос складывался так, что жить в одной квартире с родителями было довольно распространенной нормой.) Ну да, женщина, которая не была в жизни счастлива, скорее всего, будет пугаться и какие-то психологические паттерны у нее останутся. Мы умные, мы начитались популярных психологов, мы все это знаем.

А чудес не бывает.

Вот абьюз, конечно, бывает. Потому что популярные психологи не пишут про чудеса, а про абьюз пишут. Поэтому Лукашин, которого заабьюзила его мать, однозначно будет абьюзить Надю, если они поженятся, а Надя, привыкшая выбирать позицию жертвы, будет послушно абьюзиться. Все будет плохо, потому что должно быть плохо! Потому что если мне, умному и современному зрителю, все знающему про здоровые отношения, плохо, то с какой вообще радости должно быть хорошо этим двум неудачникам?

Но происходит новогодняя сказка вопреки всему.

Мерцает огнями елка. Мокрый Ипполит признается наконец в истинных чувствах к заливной рыбе. Два человека, которые никогда не были счастливы, стоят рядом и целуются.

И потом идет, покачиваясь, поезд, рельсы стучат на стыках деревянных шпал.

Чуда не отменить, не измерить, не уложить в рамки. Чудо происходит, потому что оно чудо. Никак его не запретишь. Есть нечто выше расчета, нечто выше логичных установок. Есть чудо, и всегда есть выбор. Можно шагнуть на волшебную дорогу, а можно испугаться, вспомнить учебники и сойти с нее, но чудо не перестанет мерцать в этом мире, освещая его.

Можно назвать это промыслом Бога.

Да и как ты еще это назовешь?