Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

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30 декабря, понедельник  |  Последнее обновление — 19:16  |  vz.ru
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Откуда у рубля столько силы перед нефтью

Рубль в 2019 году стал самой крепкой валютой среди развивающихся странФото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Российский рубль в 2019 году оказался устойчив к колебаниям нефтяных цен. Даже когда дроны атаковали нефтяные объекты Саудовской Аравии и котировки черного золота пошли вверх, рубль оставался невозмутим. Как же ему удалось отвязаться от прямой нефтяной зависимости? И чем российская валюта удивит в новом году?  Подробности...
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Россияне избавились от «черных очков»

Россияне стали замечать позитивные усилия властейФото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press
2019 год начинался для российской власти с вызовов. После пенсионной реформы снижались рейтинги, другая реформа – мусорная – только вступала в силу. Однако завершается год для власти весьма удачно. Рейтинги снова выросли, протесты пошли на убыль, а в сентябре все кандидаты федерального центра с ходу выиграли губернаторские выборы с высокими результатами. В чем разгадка такого феномена? Подробности...
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Россия увеличивает отрыв от США в гиперзвуке

Еще советский истребитель МиГ-31 делает «Кинжал» недосягаемым для СШАФото: Владимир Сергеев/РИА Новости
Максимальная скорость гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» будет увеличена до более чем 10 чисел Маха. США признают отставание от России в сфере гиперзвуковых технологий на несколько лет, но проектируемой американцами ракете сулят возможность развивать скорость до 20 чисел Маха. Как долго Россия сможет сохранять лидерство в создании этих видов вооружений? Подробности...
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Почему Украина просит электричество у «агрессора»

Россию и Украину по-прежнему связывают многие связи, в том числе электрическиеФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Украина переживает очередной скандал, связанный с Россией. На этот раз речь идет о поставках в страну российской электроэнергии, и сам этот факт крайне возмущает особо отъявленных сторонников незалежности. Почему Киев не может обойтись без российского электричества и как на этом обстоятельстве наживался в том числе Порошенко? Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. Подробности...

Снимите, наконец, нормальное кино о войне!

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Можно буквально по пальцам пересчитать картины последних лет, в которых советский солдат изображен достойно: как герой, чьими жертвами и усилиями до сих пор существует русский народ. Подробности...
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На теме еды в России хайп уже не поймаешь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
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          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

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              Анна Долгарева

              Новогоднее чудо можно назвать промыслом Бога

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 30 декабря 2019, 17:45

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              Вечная новогодняя тема «Ирония судьбы» – история про бытовое чудо, простая, человеческая и невероятная. И уже лет десять, наверное, как каждый сладострастно жаждет ее смять, опошлить, изничтожить. (Помог этому, конечно, фантастически циничный сиквел, ну да сотрем память о нем из голов наших.)

              Много лет все было просто. Было о романтике и любви вопреки всему, было о том, что любовь найдет себе дорогу вопреки рациональности, но потом в лексикон блогеров несвежим ветром ворвалось слово «абьюз».

              – А Лукашин-то ваш – не подарок, не подарочек, – сладострастно зашипели бабки на виртуальных лавках; кому-то из этих бабок не исполнилось и двадцати, кому-то перевалило за пятьдесят. – Уж сколько лет, а он с мамой живет, на отдельную-то квартиру не сподобился, неудачник? Ну куда ему с Надей-то, побрыкается, побрыкается, да и женится на Гале. А у Нади Ипполит, нормальный мужчина, надежный, хороший, не то что этот вертопрах.

              – Да как она вообще с этим алкоголиком-то связаться могла? – вторили другие бабки. – Чудо-то какое – на Новый год напился, квартиру перепутал, приставать начал, весь праздник женщине поломал. А что она к нему потом приехала – так это абьюз! Стокгольмский синдром!

              В мире не должно быть чудес.

              Фото: «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Мосфильм»

              Лазать в окна к любимым женщинам – бессмысленно; стучи в дверь, говори словами через рот, испроси согласие, чтобы тебе открыли.

              Здоровые отношения – это отношения двух равных по социальной значимости людей, и без глупостей, пожалуйста, а если глупости, то сходите к семейному психологу и проговорите словами через рот.

              (Вообще умение разговаривать друг с другом на любые темы – хорошая штука, но как же ее извратили).

              Все должно быть согласовано, не навязывайся, спроси словами через рот. Чудес не бывает.

              Слова «моя возлюбленная» вышли из моды, чаще говорят «мой партнер». Это универсально, терапевтично, это слово из лексикона здоровых отношений.

              Здоровые отношения не могут случиться с неудачником, который в сорок лет не сепарировался от однозначно токсичной матери. Здоровые отношения не могут случиться с женщиной, у которой не было опыта других здоровых отношений. Ей надо к психологу, иначе она будет вечно попадать в замкнутый круг, из которого не сумеет выйти!

              Кстати, обычно так и есть. Ну да, немолодой мужчина, живущий с властной матерью, – не подарок под елку. (Неважно, что в то время квартирный вопрос складывался так, что жить в одной квартире с родителями было довольно распространенной нормой.) Ну да, женщина, которая не была в жизни счастлива, скорее всего, будет пугаться и какие-то психологические паттерны у нее останутся. Мы умные, мы начитались популярных психологов, мы все это знаем.

              А чудес не бывает.

              Вот абьюз, конечно, бывает. Потому что популярные психологи не пишут про чудеса, а про абьюз пишут. Поэтому Лукашин, которого заабьюзила его мать, однозначно будет абьюзить Надю, если они поженятся, а Надя, привыкшая выбирать позицию жертвы, будет послушно абьюзиться. Все будет плохо, потому что должно быть плохо! Потому что если мне, умному и современному зрителю, все знающему про здоровые отношения, плохо, то с какой вообще радости должно быть хорошо этим двум неудачникам?

              Но происходит новогодняя сказка вопреки всему.

              Мерцает огнями елка. Мокрый Ипполит признается наконец в истинных чувствах к заливной рыбе. Два человека, которые никогда не были счастливы, стоят рядом и целуются.

              И потом идет, покачиваясь, поезд, рельсы стучат на стыках деревянных шпал.

              Чуда не отменить, не измерить, не уложить в рамки. Чудо происходит, потому что оно чудо. Никак его не запретишь. Есть нечто выше расчета, нечто выше логичных установок. Есть чудо, и всегда есть выбор. Можно шагнуть на волшебную дорогу, а можно испугаться, вспомнить учебники и сойти с нее, но чудо не перестанет мерцать в этом мире, освещая его.

              Можно назвать это промыслом Бога.

              Да и как ты еще это назовешь?


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