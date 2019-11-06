Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

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6 ноября, среда  |  Последнее обновление — 12:44  |  vz.ru
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Украина собралась получить с России миллиарды ни за что

Новые претензии украинской компании абсурдныеФото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Претензии «Нафтогаза» к Газпрому выросли в пять раз – с 2,6 млрд долларов по Стокгольмскому иску до почти 15 млрд. Газпром якобы второй год подряд платит украинцам за транзит газа в разы меньше, чем должен. Заодно Киев выставил штраф Москве за то, что та не оставила жителей ДНР и ЛНР замерзать без газа. Впрочем, то, что «Нафтогаз» маниакально выдвигает новые абсурдные требования, вполне объяснимо. Подробности...
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Выучила ли Россия уроки последнего царя

Великий князь Николай Александрович (слева) с отцом, Александром Третьим (справа). В ногах у императора сидит великий князь Михаил Александрович, в марте 1917-го не принявший корону из рук брата Фото: общественное достояние
125 лет назад в Крыму скоропостижно скончался император Александр III и на престол вступил его сын Николай, ставший последним русским императором. Спустя 22 года его вынудят отречься от трона, а Россия погрузится в смуту, самую страшную за всю ее историю. Как его правление, так и отречение и последующие события до сих пор вызывают самые горячие споры. Подробности...
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Русский язык решили выпустить за границу

Фото: Руслан Шамуков/ТАСС
Русский язык должен становиться все более востребованным и популярным в мире. Об этом говорилось на прошедшем во вторник в Кремле заседании совета при президенте по русскому языку. Отмечалось, что во многих странах ведется искоренение русского языка, враждебная политика по отношению к нему. Однако рецепт восстановления его популярности на планете тоже был озвучен. Подробности...
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Германский посол оскорбил немцев ради Грузии

Возведение Берлинской стены стало для многих немцев настоящей трагедиейФото: Stackelberg/DPA/Global Look Press
Посол ФРГ в Грузии Хуберт Кнырш предъявил России морально-этическую претензию, сравнив обустройство границы Южной Осетии с постройкой Берлинской стены. Очевидно, что такое сравнение недопустимо и оскорбительно. Но оскорбляет оно не Москву и не южных осетин. Оно оскорбляет Германию и немецкий народ. Историческая справедливость в буквальном смысле разменяна на хинкали. Подробности...
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Нетипичная трагедия в Забайкалье потребует серьезных выводов

В нашей армии уже давно не случалось столь массовой трагедии, как теперь в ЗабайкальеФото: Андрей Стенин/РИА «Новости»
Восемь человек стали жертвами солдата, который открыл стрельбу в воинской части в Забайкалье. Расстрелы сослуживцев уже давно перестали быть печальным атрибутом российской армии, как и другие проблемы из 90-х. Тем тщательней должно быть проведено расследование этой драмы и сделаны серьезные выводы. Подробности...
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Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
В странах, где проституция декриминализирована, уровень связанных с ней преступлений выше, чем там, где она под запретом. Потому что легализация вызывает одно единственное следствие – увеличение спроса. Подробности...

Кто выиграл великую газовую войну

Дмитрий Родионов, политолог
Для России идеальным был бы полный отказ от газового транзита через непредсказуемую Украину. Но это пока неосуществимо – европейцы установили слишком много «красных флажков», да и американцы сдаваться не собираются. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Интернет хочет избежать ошибки идеологов СССР

Сергей Мардан, публицист
Мы полностью разоблачились в Сети. Ей известно про нас абсолютно все. Сколько мы зарабатываем, на что тратим, наши социальные связи, секреты, болезни и мечты. Все эти данные собираются и используются для управления нашим поведением. Подробности...
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              Анна Долгарева

              Легализация проституции ведет к еще большему криминалу

              Анна Долгарева
              журналист, поэт, военный корреспондент
              		 6 ноября 2019, 12:02

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              Однажды в компании зашел разговор о сайтах знакомств – мой приятель утверждал, что это отличный способ снять девушку на ночь, не всегда бесплатный, зато безотказный. Я (наивное дитя) не поверила, но, будучи человеком дотошным, зарегистрировалась (как мужчина) и начала искать по параметру «секс на одну ночь».

              В общем, иллюзии мои развеялись быстро. Да там на сайте, собственно, был параметр «хочу стать спонсором» для мужчин, и «ищу спонсора» для девушек. Искавшие соблазняли и заманивали за достаточно скромную таксу. Именно так я поняла, что, в общем, даже при криминализованной, в общем, проституции в нашей стране всегда найдется место подвигу.

              Насчет криминализации и легалайза: на Украине вот недавно предложили легализацию проституции (раньше там предлагали декриминализировать легкие наркотики, но речь не об этом). У нас некоторые тоже заговорили о том, что это может быть хорошей идеей. Нет, не может. Проституция – это бизнес.

              Смотрите: на первый взгляд кажется, что декриминализация выводит из тени преступные схемы. То есть, теперь у нас не подпольные бордели, наводненные наркотиками, где работают дрожащие от страха девочки, запуганные мафией, а «объекты малого бизнеса». Да и в европейской прессе мы периодически видим счастливые истории проституток. Но нет, не все так просто.

              В Германии проституцию декриминализовали. Все, ночные бабочки, вылетайте из тени, все можно. Однако почему-то теневой рынок только вырос. Выросло количество преступлений, связанных с проституцией, с торговлей женщинами.

              Фото: Boris Roessler/DPA/ТАСС

              В мире двадцать две страны, где проституция так или иначе легализована. Есть Нидерланды с кварталами красных фонарей, есть Швеция, где проститутки не привлекаются к ответственности, а криминализован только клиент – ему приходится платить штраф.

              Есть Австрия, где проституция легализована, а таких проблем с мигрантами, как в Германии, нет. Есть, например, Дания, где проституция может быть только второй работой. Датчане считают, что торговать своим телом, чтобы выжить, – это отвратительно. Проституция может быть только хобби. Проститутки, как правило, регистрируются в качестве индивидуальных предпринимательниц, имеют свои профсоюзы…

              И, тем не менее, уровень преступлений, связанных с проституцией, в этих странах выше, чем там, где проституция под запретом. Потому что легализация вызывает одно единственное следствие – увеличение спроса. Растет спрос – растет предложение, и бизнес старается сделать его как можно более дешевым. А более дешевые предложения – это проститутки-мигрантки с отобранными паспортами.

              Недавно в Красноярске произошел один из тех случаев, которые часто случаются с проститутками. Девушка по вызову явилась на адрес, где ее ждал клиент. Оказалось, что ждал он ее не один, а с другом. Двое мужчин восемь часов насиловали женщину, после чего ей пришлось выпрыгнуть из окна третьего этажа. Чудом осталась жива.

              Тут, конечно, многие простодушные люди загыгыкают: «Хааа, изнасилование проститутки». Объясняю: уголовный кодекс в данном случае абсолютно справедливо не делает различие между изнасилованием проститутки и изнасилованием порядочной женщины; секс против воли – это изнасилование.

              Однако изнасилование проститутки – это ситуация, которая случается банально чаще, хотя не каждая такая женщина пойдет в полицию. Проститутка – это в принципе женщина социально незащищенная, это обратная сторона «пониженной социальной ответственности».

              К чему приводит легализация проституции? К тому, что больше мужчин захотят воспользоваться этим, хм, товаром. И к тому, что больше женщин захотят продавать то, что у них есть – себя самое. Возможно, чтобы купить еды, возможно, чтобы купить новый айфон – легализация проституции дает понять, что продавать себя, в принципе, можно.

              Тут можно поправить – «продавать тело». Но, насколько я помню, тело и душа обычно слиты воедино, а процесс их разделения называется смертью, я читала. Довольно хреново, когда женщины начинают продавать себя и довольно хреново, когда в головах мужчин укрепляется мысль, что в случае чего он может пойти и выбрать женщину на рынке.

              Ничего, кроме деградации – во всех смыслах слова – из этого вырасти не может.


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