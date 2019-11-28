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Лилия Черепанова и ее дом на ПесочнойФото: Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
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Кто-то пытается вбить клин в отношения между лидерами России и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
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Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

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Массированная пропаганда гомосексуализма ведет к вырождению Европы. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку? Подробности...

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              Игорь Шенгальц

              Новое поколение убеждают в естественности гомосексуализма

              Игорь Шенгальц
              Публицист
              		 28 ноября 2019, 09:18

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              В далеких 1960-х годах юная девушка, жительница маленького новозеландского городка, Ким Гроув начала делать небольшие зарисовки на салфетках – истории из жизни, и дарила эти салфетки своему другу Роберто, впоследствии ставшему ее мужем. Каждый рисунок сопровождался короткой фразой. Истории эти были жизненны и забавны, а каждая фраза начиналась со слов «Love is».

              «Я делала маленькие зарисовки, чтобы донести до него свои чувства… Это было все равно что вести дневник моих эмоций. Сначала я нарисовала капельку, которая стала девочкой. Потом я нарисовала другую капельку — мальчика, который был причиной этих чувств», – говорила Ким.

              Потом вышла книга комиксов, содержащая десятки рисунков Ким, права на издание были проданы множеству стран, и милые надписи вскоре стали украшать сувенирные майки, кружки и прочую подобную продукцию, а в начале 1990-х годов одна турецкая компания, производитель жевательной резинки, приобрела права у издательства, и с того момента стала печатать на вкладышах истории Ким.

              К тому времени Роберто давно уже умер, но память о нем, точнее о чувствах Ким к нему, жива до сих пор, и те, кто в 90-е годы или позже покупал жевательную резинку Love is, прекрасно помнят эти добрые и невероятно трогательные истории о настоящей любви.

              Это была небольшая предыстория, имеющая цель слегка напомнить о тех семейных ценностях, которые были популярны и не вызывали сомнений еще буквально каких-то 30 лет назад, в том числе и в Европе… в той самой Европе, которая в наши дни пропагандирует совсем иную любовь.

              Фото: Игорь Шенгальц

              Германия, 30 октября 2019 года. TW NOW – видеопортал медиагруппы RTL начал показ нового реалити-шоу, первого в Германии шоу для геев «Прекрасный принц» (Prince Charming). Оригинальный формат шоу Finding Prince Charming принадлежит американской компании, которая транслирует его с 2016 года. «В формате программы 20 претендентов должны сражаться не только за сердце главного героя, но, возможно, за отношения с другими кандидатами…»

              В честь выхода программы буквально каждый столб в Германии увешали рекламными плакатами с изображениями целующихся и обнимающихся участников шоу. Каждый плакат сопровождается отдельной надписью.

              Вот несколько примеров этих слоганов:
              Романтика – это быть «голубым»;
              Любовь – это быть «голубым»;
              Быть сильным – значит быть «голубым»… и т.д., и т.п.

              Как тут не вспомнить старые добрые жвачки Love is, в которых наивная девушка делилась с миром собственным пониманием истинных чувств и, наверное, даже представить не могла, как трансформируется понятие любви спустя всего лишь несколько десятилетий.

              Речь, конечно, не идет о том, чтобы каким-то образом разделить людей на «нормальных» и «ненормальных» по признаку сексуальных предпочтений. Но если только представить, сколько стоит одна лишь печатная реклама этого шоу, вывешенная буквально на каждой остановке общественного транспорта и каждой рекламной тумбе по всей Германии, то не остается ни малейшего сомнения – это уже не просто «передача для небольшого круга». Это реальная пропаганда гомосексуализма в масштабах страны.

              Конечно, Германия и так славится своим крайне толерантным отношением к любым сообществам с «нетрадиционной» (хотя, сейчас уже, наверное, нельзя применить это слово – ведь все стало вполне традиционным?) сексуальной ориентацией, и, казалось бы, что тут особенного? Но такого масштабного наступления гей-лобби лично я не припомню. Это выходит за все прежде установленные рамки и набирает обороты, сравнимые с американскими, где гей-сообщества давно уже захватили полную инициативу и огромную реальную власть, и отдельные представители гей-движения более не скрываются, а, напротив, всячески подчеркивают свою принадлежность к сообществу. В том же Сан-Франциско, по статистике, открыто называют себя геями, лесбиянками и бисексуалами 15,4% от всего населения города.

              Лишь только начинаешь говорить в негативном ключе о подобных ситуациях, как моментально со всех сторон набегают защитники, «общечеловеки» и «всепонимальщики», которые начинают переворачивать историю с ног на голову, и обвинять тебя в том, что это у тебя «проблемы с личностным восприятием», что именно ты недостаточно развит в эстетическом и духовном плане, зажат грудой комплексов и не понимаешь, что человеческая любовь не знает границ, и что проявление чувств между людьми не ведает расы и пола, возраста и прочих нюансов. Самое интересное, что подобные защитники сами живут в обычных традиционных отношениях, а за ситуацией точно так же наблюдают со стороны, и не видят в этом ничего дурного.

              Они забывают только об одном: менталитет ребенка формируется в зависимости от среды обитания, от общества и, конечно, от принятых в данный момент норм морали. И если взрослый человек с уже сложившимися взглядами и предпочтениями, в том числе, в сексуальной сфере, лишь недоуменно покачает головой, глядя на подобные рекламные плакаты, то ребенок воспримет все совершенно иначе. Он посчитает, что ЭТО НОРМАЛЬНО! Вот главная задача агитации такого рода – убедить новые поколения, что гомосексуализм – это естественно, и ничего особенного тут нет.

              По статистике, в Германии к движению ЛГБТ принадлежит 7,4% населения, а 3,1% опрошенных мужчин оказались гомосексуалистами. Но при этом до сих пор в берлинском Тиргартене (кстати, с 2001 по 2014 год бургомистром Берлина был Клаус Воверайт – открытый гей) случаются… происшествия.., и на гомосексуалистов охотятся с молотками или обливают их краской… а целых 40,1% опрошенных студентов лейпцигского университета заявили, что «это отвратительно, когда гомосексуалисты целуются публично».

              И в то же время в школах проводят уроки «90 минут о сексуальном многообразии», разработанным Союзом сексуальных меньшинств Берлина и Бранденбурга, и поддержанного правительством Берлина (с тем самым бургомистром Воверайтом, некогда заявившего публично «Я – гей, и это о’кей»).

              А после те же берлинские подростки экспериментируют друг с другом, приобретая гомосексуальный опыт, но лишь малый процент из них впоследствии становится последовательными гомосексуалистами. Но опыт-то уже состоялся…

              Обычный современный аргумент в защиту «разнообразия сексуальной жизни» звучит следующим образом: если человек решил приобрести гомосексуальный опыт, то это был его осознанный выбор, в котором он абсолютно свободен.

              Вот только почему-то подобные защитники вновь игнорируют разницу между простым знанием о том, что существуют люди, предпочитающие секс со своим полом, и массированную пропаганду гомосексуализма. Ведь для понимания различий между людьми достаточно двух-трех школьных уроков. То же, что происходит – это совершенно иной уровень. Это реальный призыв к смене сексуальной ориентации. Это убеждение, определенного рода мотивация и пропаганда под фальшивым лозунгом: «живи свободно и полноценно!»

              И, как это принято в Америке, в Европе уже начали доводить ситуацию до абсурда, принимая судебные решения в пользу меньшинства, отдавая детей из традиционных семей в гей-пары, ставя меньшинство превыше большинства.

              Небольшой пример. В Германии существует множество налоговых классов, и люди, состоящие в браке, могут выбирать произвольно свой класс, чтобы немного сэкономить при выплате налогов. Так вот, гей-пары, живущие в неофициальном браке, вольны брать налоговые классы для женатых (экономя при этом деньги), а традиционные пары, так же живущие в неофициальном «гражданском» браке, такой возможности лишены.

              И все же главный вопрос: кому важно массово поменять европейский менталитет, подменив базовые ценности, такие как традиционная семья и дети?.. Все прекрасно знают статистику рождаемости, график которой неуклонно идет вниз. Уже к 2030 году лицо Европы станет более смуглым, а что будет к 2050 году и представлять не хочется.

              Столь массированная пропаганда гомосексуализма ведет, в том числе, к вырождению Европы в том виде, в каком она просуществовала до настоящего времени. Можно задать разумный вопрос: а причем здесь Россия? Пусть, мол, эти европейцы у себя там делают, что хотят и спят, с кем хотят. Мы-то тут с какого боку?..

              У России, разумеется, свое отношение к теме гомосексуализма, в данный момент резко отрицательное в регионах и вполне толерантное в столице.

              Но когда тенденция начинает массовое распространение, то может захватить каждого, в том числе самого обычного ребенка, который слушает западную музыку, смотрит американские сериалы, впитывает в себя европейскую культуру вместе с ее сомнительными современными ценностями.

              И можно сравнить день сегодняшний с днем, скажем, пятнадцатилетней давности, когда группа «Тату» поехала на Евровидение от России, и никто не устраивал хайп по этому поводу. Случись подобное сейчас, и тот же депутат Милонов моментально поднимет шум до небес, потрясая в воздухе кулаками и шевеля рыжей бороденкой от ненависти. И самое интересное, что подобные деятели вызывают своими действиями противоположный эффект. Глядя на такого депутата, невольно возникает сочувствие к тем, против кого он выступает. Такое ощущение, что гей-сообщество тайком приплачивает различного рода активистам, которые своими действиями и высказываниями только еще больше дискредитируют традиционные ценности.

              Чем все кончится для Европы – неизвестно, но хорошего ждать не приходится, тем более вкупе с остальными внутренними проблемами, в том числе с так и не решенной проблемой беженцев, которые вовсе не разделяют современные европейские взгляды на межполовые отношения и еще скажут свое слово по этому поводу.

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