Русская демократия против западной автаркии

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15 января, вторник  |  Последнее обновление — 12:19  |  vz.ru
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России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
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Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
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Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
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Трамп попросил Турцию «не обращаться плохо» с курдами

Эрдоган и Трамп теперь ссорятся и мирятся по несколько раз за деньФото: Joshua Roberts/Reuters
Трамп и Эрдоган теперь ссорятся и мирятся по несколько раз на дню. Еще утром президент США грозил разорить турок, если те нападут на курдов в Сирии. Турецкий МИД дал Трампу отпор, пообещав напасть на курдов, «даже если придется голодать». Но уже вечером Трамп и Эрдоган созвонились и стали доверительно, если верить Белому дому, обсуждать общие темы. Трамп лишь попросил коллегу «не обижать» курдов. Подробности...
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Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
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Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...

Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
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      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

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      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
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        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

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          Владимир Добрынин

          Русская демократия против западной автаркии

          Владимир Добрынин
          журналист
          		 15 января 2019, 12:08

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          Нет более увлекательного и простого дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется только подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное в плане осуждения совершенных и совершаемых авторитарными властями преступлений против народа и гневное осуждение этих деяний – читатели доделают сами.

          Например, читаешь в иностранном издании: «в ходе противоборства с зачинщиками беспорядков и обузданием демонстрантов, принявших участие в несанкционированных митингах, за последние полтора месяца было задержано более 6000 человек, из которых более тысячи по итогам расследований, проведенных силовыми структурами, были приговорены к различной длительности срокам тюремного заключения». Ясно, что тут надо клеймить позором и разными ругательными словами полицейский произвол, антидемократическое законодательство и тирана, под руководством которого подобные нормы в государстве вводятся.

          При наличии таких данных матрицу критического текста можно считать практически заполненной, остается только упомянуть, в какой именно стране подобное происходит, и занимать очередь в кассу за гонораром и в «Фейсбуке» – за славой и популярностью.

          Но именно здесь-то и может подстерегать автора-обличителя неприятная реальность. Вроде бы газета иностранная (испанская, французская, немецкая) и текст сомнений не оставляет, о какой стране и ком лично идет речь, но почему-то среди тысяч букв, употребленных в самых разных комбинациях, ни разу не встречается «Путин» и «Россия». При детальном прочтении материалов вдруг выясняется, что те самые шесть тысяч арестованных – это участники выступлений «желтых жилетов» во Франции. И это все в корне меняет. Тысячу осужденных нельзя назвать теперь «брошенными в застенки», а следует употребить термин «нарушивших существующее законодательство».

          И отказаться от ранее казавшейся такой убойной, любопытной и обещающей сумасшедшее количество кликов в интернете информации, что «по закону заявку на организацию митинга надо подать за два месяца», а «организация несанкционированных выступлений влечет за собой отсидку до 6 месяцев и гигантский штраф». Потому что обе названные нормы действуют, оказывается, в абсолютно демократичной Франции.

          Фото: Piroschka Van De Wouw/Reuters

          А что до аналогов из тоталитарной российской действительности – то их лучше бы не приводить, чтобы имидж ведущей страны Евросоюза не портить. Ибо в Москве ходатайство на проведение митинга подавать надо за 15 (а иногда и 10) дней до предполагаемой акции. И участие в несанкционированном выступлении (если все-таки разрешение власти не дали, а помитинговать против режима все равно очень хочется) может повлечь за собой возбуждение административного дела, а не сильно портящего биографию уголовного. И что две недели подметания улиц по решению суда московского не выдерживает никакого сравнения с полугодичным (а при рецидиве – и годичным) пребыванием в местах отдаленных, определяемом по приговору суда парижского.

          Нет, можно, конечно, попытать счастья, копаясь в законодательстве и ситуациях, возникающих в других странах ЕС, чтобы утереть нос «российскому сатрапу». Только «замучаетесь пыль глотать», разгребая документы в поисках «хоть чего-нибудь подходящего, чтобы скомпрометировать злобную Москву». Потому что максимальные 20 тысяч рублей штрафа, которые светят в соответствии со ст. 20.2 КоАП РФ российскому гражданину вышедшему помитинговать в нарушение закона, и рядом не стояли с 7500 – 15000 евро, которые выплачивает «нарушитель конвенции» в той же Франции.

          Поиски «хоть чего-то позитивного» в этом смысле гарантируют огромное количество часов напрасно потраченного времени. Потому что выяснится, что:

          а) Принятая в 2015 году правительством Испании норма, метко прозванная в народе пиренейского королевства «Законом о наморднике» и «Законом о кляпе» (Ley mordaza) запрещает, например, фотографировать полицейских (в момент разгона демонстрации – особенно) и записывать персональный номер, нанесенный на его знаке. Рискнувшим поснимать и пойманным за руку грозит штраф от 601 евро до €30000 (ст. 30.16 названного закона). Норма была принята в период правления Народной партии, нещадно критиковалась ее противниками из партии социалистической. Социалисты даже пообещали отменить ненавистный закон, как только придут к власти. Пришли. И сохранили его;

          б) В Германии за участие в несанкционированной демонстрации гражданин может быть подвергнут уголовному преследованию, а также наказанию, выражающемуся в лишении свободы на срок до 1 года и выплате штрафа до €15000;

          в) В Италии лица, просто отказавшиеся подчиниться полиции, подвергаются наказанию в виде лишения свободы от одного месяца до двенадцати и обязаны выплатить штраф от 30 до 413 евро. Что же касается несанкционированных митингов (в силовых и властных структурах на Апеннинах их называют без затей и выкрутасов «сборищами» и «незаконными скоплениями»), то участникам этих событий кошелек могут облегчить и на €15000. Плюс отсидка до года. А уж если у митингующего обнаружат «нечто, могущее служить оружием», то сроки и размеры штрафов суд волен умножить на 5;

          г) В Финляндии незаконно митингующие имеют реальный шанс быть посаженными на срок от нескольких суток до 3 лет и уплатить штраф, размер которого колеблется от €3000 до €15000. В соседней Швеции участие в несанкционированном сборище может потянуть до 4 лет лишения свободы. В обеих скандинавских странах власти побеспокоились и о том, чтобы протестующие выходили что-то требовать «с открытым забралом».

          Скрыть лицо под маской в Швеции «стоит» шести месяцев лишения свободы, в Финляндии – трех. Во Франции эту передовую скандинавскую методику не только уже изучили, но и собираются принять на вооружение, предварительно модифицировав: сажать предполагается даже за попытку скрыть лицо под капюшоном в ходе митинга.

          И что же делать в такой ситуации? Как уколоть «авторитарный режим российского тирана»? Последняя надежда властей и прессы просвещенного Запада – на Венгрию. Лидер этой страны, входящей в Евросоюз, за своего там не считается: откройте в любом большом европейском издании текст, посвященный Венгрии и вы там непременно встретите формулировку «Троянский конь Москвы в Евросоюзе». Это – про Виктора Орбана, мадьярского лидера.

          Не так давно в стране был принят закон о сверхурочной работе, в соответствии с которым работодатели имеют право привлечь наемных работников к дополнительным работам до 400 часов в год. С рассрочкой оплаты за эти сверхнормативные часы, растянутой на 36 месяцев.

          Народ по сигналу профсоюзов и оппозиционных партий в декабре 2018 несколько раз выходил на улицы Будапешта (по данным испанской El Confidencial на митинге в столице Венгрии собирались до 15 тысяч человек, «подогреваемых» деньгами, получаемыми от фондов небезызвестного Джорджа Сороса, урожденного венгра). Вот тут, казалось бы, есть повод широко размахнуться и «потиранить собственный народ». Но Орбан, к большому сожалению европейской прессы, от искушения удержался. Да, слезоточивый газ полицейскими изредка применялся, но, признают европейские СМИ, «только в крайних случаях».

          Чего-то вопиющего, что могло бы подкрепить регулярное помещение Орбана в строй авторитариев в один ряд с Путиным, Эрдоганом и Си Цзиньпином, найти до сих пор не удается.

          Либеральная общественность сильно расстроена: демократия на континенте оказывается на поверку сильно авторитарнее, чем самый оголтелый (в представлении евроСМИ) «кровавый режим Путина». Время от времени задерживаемые российскими полицейскими неразумные несовершеннолетние «навальнята», митингующие за обещанные, но так и не выплаченные патроном 500 рублей, на полновесные доказательства «кровавости» и «авторитаризма», увы, не тянут.


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