Зачем серость обучает и дипломирует серость

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8 сентября, суббота  |  Последнее обновление — 12:26  |  vz.ru
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Газпром теряет позиции из-за своего масштаба

Чтобы нравиться рынку, не обязательно быть самым большим и сильнымФото: Александр Гальперин/РИА «Новости»
Едва ли не самая знаковая для России компания – Газпром – впервые уступила первое место по рыночной капитализации своему российскому конкуренту. Монополиста обошла частная компания «Новатэк», масштаб которой куда скромней. Почему же государственный гигант проиграл эту битву – и сможет ли он вернуть свои позиции? Подробности...
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Эрдоган сказал решающее слово по поводу наступления на Идлиб

В Тегеране прошел уже третий саммит президентов России, Ирана и ТурцииФото: Михаил Метцель/ТАСС
Тегеранская встреча в верхах стала уже третьим совещанием «большой ближневосточной тройки» в составе России, Турции и Ирана. Обсуждали сирийское урегулирование и в первую очередь провинцию Идлиб, которую уже бомбит Россия и которую готовится взять под контроль Асад. Судя по всему, Путин, Роухани и Эрдоган смогли найти компромисс. В чем именно он заключается? Подробности...
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Родители татарстанских школьников отказались вставать на колени

Министр образования Татарстана Рафис Бурганов со школьными учителями Фото: mon.tatarstan.ru
«Классный руководитель может на колени поставить любого родителя», – заявил министр образования Татарстана Рафис Бурганов. Таким образом он «прозрачно намекнул» подчиненным, что они могут навязывать школьникам уроки татарского языка. Родители уже пожаловались на Бурганова в прокуратуру. Нам же предстоит понять, не «проклято» ли кресло министра образования Татарстана. Подробности...
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Третья попытка освободить Донбасс от фашистов еще не завершена

Потери советских войск в ходе Донбасской операции составили 66166 человек убитымиФото: lavd.mvdlnr.ru
Ровно 75 лет назад Донбасс был освобожден от немецких войск, но в наше время он все еще воюет. В том числе, против фашистов. Этот юбилейный день из истории ВОВ мало похож на праздничный. Продолжительность конфликта на востоке Украины уже превысила длительность Великой Отечественной войны. Но вера в мирное и светлое будущее у жителей Донбасса остается. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Зачем серость обучает и дипломирует серость

Елена Кондратьева-Сальгеро, журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
Не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики, а, например, не бездарные нейрохирурги. Но если вы думаете, что с нейрохирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт. Подробности...

Почему народ не тот

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Владимир Ворожцов, генерал-майор внутренней службы (в отст.)
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          Зачем серость обучает и дипломирует серость

          Елена Кондратьева-Сальгеро
          журналист (Франция), главный редактор парижского литературного альманаха «Глаголъ»
          		 8 сентября 2018, 11:00

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          Когда я, наивная и бестолковая старшеклассницa, мечтала о грядущем студенчестве, я пребывала в абсолютной уверенности, что солидный статус вуза является абсолютной гарантией высочайшего качества его профессуры и мудрой строгости учебных программ.

          Это в обычной средней школе ваша «англичанка» могла знать язык не далее последней страницы давно и бездушно вызубренного учебника и не утруждать себя произношением, хоть отдалённо напоминающим сильно затуманенный Альбион. Только в обычной средней школезамечательные учителя и педагоги могли уживаться бок о бок с совершенно равнодушными и к детям и к собственному предмету вялыми бездарными функционерами.

          В высших учебных заведениях, по моим тогдашним, незамусоренным действительностью понятиям, ничего подобного быть не могло, по определению – высота, всё-таки, не тротуар. К этой сияющей надеждами вершине – вузу, согласно моим мечтам, имели допуск исключительно лучшие, умнейшие и сильнейшие.

          После первых же недель обучения в тогдашнем престижном Институте иностранных языков имени Мориса Тореза с мечтой пришлось безобразно расплеваться.

          Среди преподавателей языковых и не языковых дисциплин оказалось ровно столько же единичных блестящих кадров на вереницу унылой бесталанности и вопиющей профнепригодности, сколько их встречается в педагогической окрошке обычной средней школы.

          Фото: Brian Snyder/Reuters

          Процент действительно толковых, талантливых и, главное, настоящих специалистов, досконально знающих свои предметы и умеющих преподавать, оказался удручающе низок по отношению к общей массе серости в высшем образовании.

          Серость эта наиболее заметна именно в лингвистической среде, где человек, плохо знающий иностранный язык и дурно-примитивно на нём говорящий, вызывает мгновенное отторжение студенческой публики, пришедшей с жарким посылом «пусть меня научат»!

          Переварив разочарование и гнетущую депрессию от осознания, что светлая сказка и здесь не сложилась, самые настырные студенты обычно приспосабливаются к тому, что имеется, пытаясь пробиться в группы к желанным преподавателям и обречённо сдавая зачёты-экзамены всем остальным. А весь поток походя - кто подспудно, кто прекрасно - понимaет, что всё равно не повезёт, если сам не «повезёшь».

          Вовремя сообразившие, что рыть окопы и траншеи придётся самим, ориентируясь на расставленные программой вехи, обычно добиваются весьма приличных общих результатов, помимо самого факта получения диплома.

          Мало заинтересованные в результатах, кроме того самого диплома, вяло и спокойно проживают пять лет традиционного обучения и выходят из института такой же дипломированной серостью, как та, которая их обучала.

          Вопросом, каким образом эта серость попадает на ведущие посты в ведущих вузах, по ходу дела, никто не задаётся – некогда, да и бесполезно. Ваше осознание их профнепригодности никак не может что-либо в этой ситуации изменить. Равно бесполезно риторически вопрошать, зачем дипломировать серость?..

          В своё время получила сногсшибательный oтвет прямо в лоб от преподавателя одного престижного института: «Не всем же, знаете, звёзды с неба хватать, а специалисты требуются...» Тот случай, когда хочется коварно переспросить: вы сами-то поняли, что сказали?

          Ну да ладно. Пусть будут серые специалисты, ибо звёзды хватать суждено, действительно, не всем, несмотря на страстно желаемое всеобщее равенство. И, конечно, не такая уж беда, когда дипломы получают дурно говорящие на иностранных языках переводчики из пустого в порожнее или «дизайнеры» одежды и интерьеров, а, например, не нейро-хирурги (но если вы думаете, что с нейро-хирургами такое вряд ли возможно, вы ошибаетесь: всё к тому идёт, именно такое уже начинается). 

          Но на выходе, с полученным дипломом, несмотря на изначальное разочарование, вы упрямо продолжaете верить и мечтать, что где-то как-то (может быть в Европе или гораздо дальше) ещё существуют вузы, где преподают лишь потрясающие профессионализмом учителя и откуда выпускают сплошь великолепных специалистов, - не чета тем, которых пустил в жизнь разочаровавший именно вас вуз.

          Где-то на планете обязательно должны быть такие таинственные оазисы, где сказка здравствует и процветает, подпитывая не до конца зaгубленные мечты о серьёзном, полноценном и во всех отношениях пуленепробиваемом образовании.

          Вы живёте себе вовсю, но продолжаете наблюдать. И очень скоро замечаете, что и здесь, и там, и вон там, и оттуда, и отсюда, и повсюду, ныне, и присно и вовеки веков, как ни в чём не бывало продолжается одна и та же история. На лингвистических факультетах когда-то манившей и таинственной Сорбонны программа первого семестра вашего ИньЯза растянута аж на три года и выдаётся в час по чайной ложке, а вы в своё время спокойно ассимилировали те же самые знания за тот самый первый, разочаровавший вас семестр, никоим образом не травмировались и даже что-то у вас отложилось, помимо солей в суставах.

          A дочка вашей знакомой, с неимоверным трудом добившаяся приёма во французский ВУЗ и попавшая на престижный факультет, бросает учёбу, уже через полгода, обнаружив, что в Москве им то же самое преподали на первом курсе, а она сбежала во французскую мечту с третьего.

          В Германии землю носом роют те же тараканы. В «Великой» Британии и Ирландии счастливые дети богатых родителей хихикают над внутривенной правдой-маткой старейших университетов мира, с фигой в кармане подтверждая, что можно безбожно пить, гулять, почти ничего не делать и всё-таки «одипломиться», пока такие же как вы следопыты всё ищут, где же, наконец, так хорошо, что нас нет и некому засвидетельствовать про только хорошее.

          Вы упрямо продолжаете верить, что пусть не в Европе, но может быть в Америке или хотя бы в Австралии есть такие особенные и чудесные островки настоящего профессионализма, где ещё теплится бескомпромиссное бронежилетное образование, которое не боится применять жесточайший отсев, не спускает ни малейших пробелов и выпускает исключительно мощнейших специалистов, пусть и в крайне элитарном объёме.

          Ходят слухи, что такое есть, тщательно оберегаемое от посторонних глаз и предназначенное исключительно для избранной части человечества, угодить в которую можно только c престижным дипломом или как всегда - самым драстическим, непримиримым, отчаянным и настойчивым самоообразованием.

          Потому что если есть на свете абсолютная уверенность, которую я лично обрела ценой долгих наблюдений, «земную жизнь пройдя до половины», это уверенность в том, что всё в этом мире лучше и надёжнее делать самому.

          В том числе, думать, учиться и образовываться.

          Не ныть, не хаять, не мечтать и не пытаться найти, где солиднее, где надёжнее. А просто не терять времени на бесплодные разборки с идиотскими программами и бездарными учителями, доказывая всем безразличным и лично заинтересованным, что серости не следует позволять учить и дипломировать серость.

          Новый дивный мир очень скоро сам это заметит, когда, например, осмотрев принесённое ему на консультацию домашнее животное, ваш свеже дипломированный ветеринар невозмутимо спросит: 

           Это у вас кошка или собака?..

          А свежедиплимрованный кардиолог, поправив очки перед операцией,  самому себе задумнчиво напомнит вслух, как в старом фельетоне:

           Сердце слева, где часы...

          Тем временем свежедипломированный анестезиолог, вместо наркоза, споёт вам колыбельную.

          До тех пор, в какой бы стране вы ни находились, гораздо мудрее не ждать милостей от предлагаемого там образования и не биться усталым лбом о стену вселенской несправедливости, ожидая, когда «верхи» между собой порешат, чему и как учить ваших детей.

          Как говорил известный персонаж, голова, господа: голова-то всегда под рукой!

          Пока не жгут бумажные книги на тёмных площадях и не стирают электронные библиотеки одним щелчком, спешите самообразовываться и образовывать собственных детей всеми подручными средствами. Без оглядки на форму, расписания и программы.

          Даже если и впрямь где-то есть те вожделенные островки всего самого ценного и настоящего, куда так трудно попасть и где так легко получить всё то, что от вас скрывают, просто знайте, что всё самое главное в этой жизни лучше и надёжнее делать самому.

          Именно поэтому наш дивный новый мир по первому требованию так послушно и мгновенно делится на тех, кто валом валит «окоучиваться» к Тони Робинсону, и тех, кто всё ещё смотрит на них в недоумении.

          На одном этом скромном примере cамые наблюдательные сообразят, зачем серость так рьяно обучает и дипломирует серость.


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