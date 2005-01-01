Самоненависть – общая болячка России и Украины

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25 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:52  |  vz.ru
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Почему нефть неизбежно дойдет до 100 долларов за баррель

Цена на нефть Brent достигла максимума с ноября 2014 годаФото: Grigory Dukor/Reuters
Впервые за пять лет цена на нефть перешагнула 80-долларовый рубеж. От такой ситуации выигрывает не только российский бюджет и нефтяники, но и рубль, курс которого сразу вырос. Специалисты уверены в неизбежности роста цен до 100 долларов уже в ближайшее время. А благодарить за это приходится ровно те факторы, которые обычно оценивают негативно. Подробности...
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Почему Британии не удастся выйти из ЕС

Все меньше британцев видят премьером Терезу Мэй Фото: Lisi Niesner/Reuters
Наступившая неделя может стать роковой для правительства Терезы Мэй и для «Брексита» как такового. Тупик на переговорах Лондона и Брюсселя приводит к тому, что в Британии активизируются противники выхода страны из Евросоюза как в Консервативной партии, так и в Лейбористской. Все больше шансов на то, что в результате никакого выхода острова из ЕС через полгода просто не случится. Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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Почему Европа возвращается к призывной армии

Первой европейской страной, восстановившей призывную армию, стала ЛитваФото: Ints Kalnins/Reuters
Государства Европы постепенно пересматривают свой подход к формированию вооруженных сил. Где-то призыв на военную службу уже восстановлен, где-то только собираются это сделать, как, например, в Германии. Зачастую это объясняется «агрессивным поведением России», но истинные мотивы совсем в другом. Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Самоненависть – общая болячка России и Украины

Сергей Худиев, публицист, богослов
Украинская власть совершила длинный ряд «выстрелов себе в ногу». Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России тоже. И это явление несколько сложнее, чем просто глупость. Подробности...

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          Сергей Худиев

          Самоненависть – общая болячка России и Украины

          Сергей Худиев
          публицист, богослов
          		 25 сентября 2018, 12:02

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          Недавний запрет «русскоязычной культурной продукции» во Львове, который даже посол Канады назвал «дискриминационным и просто глупым», укладывается в длинный ряд «выстрелов себе в ногу», которые совершила и продолжает совершать украинская власть.

          Этот феномен самострела важно рассмотреть, потому что он актуален и для России. И, отчасти соглашаясь с канадским послом, стоит заметить, что это явление несколько сложнее, чем просто глупость.

          Украина и Россия, как два крупных, исторически и культурно похожих осколка империи, служат зеркалами друг для друга – и примером того, как одни и те же вирусы по-разному проявляют себя в разных условиях. 

          Конечно, украинские националисты говорят о принципиальной культурной и даже расовой инаковости жителей Украины, но у них уже было 27 лет независимости, чтобы показать свою инаковость и превосходство. Когда Порошенко говорит свое «остаточне прощавай советской империи», это выглядит как отмораживание ушей назло бабушке, которая уже больше четверти века как померла. Это долгий срок, и если он что и показал, так это то, что люди везде примерно одинаковы, просто одним достался больший, а другим – меньший обломок империи. Достались и общие наследственные болячки – но на Украине они протекают тяжелее.

          Одна из этих общих болячек – самоненависть, восточноевропейский комплекс неполноценности. Впрочем, это не только наша особенность – в других странах, скажем так, околозапада (то есть странах, с одной стороны, близких к Западу, с другой – к нему не принадлежащих, как, например, Турция) тоже бывает это переживание недоделанности, второсортности по отношению к «настоящей», западной цивилизации.

          Фото: Григорий Василенко/РИА Новости

          Этот острый комплекс неполноценности сопровождается желанием стать «настоящей» Европой и глубоким огорчением на историю и культуру своей страны, которая «настоящей Европы» у нас не сформировала. Фраза, которую произнес один телеведущий – «величайшим несчастьем в истории России было принятие Православия» – при всей своей абсурдности хорошо описывает это переживание. Ах, почему мы не западноевропейцы? Не англичане, не французы, не поляки на худой конец?

          Мы представители своей, уникальной, восточнославянской православной цивилизации – и это обстоятельство вызывает у многих немалую горечь. Эта неприязнь к собственной культуре была особенно заметной в 90-е годы, когда многие повторяли слова поэта «Черт догадал меня родиться в России». Тогда эта самоненависть была преобладающим настроением «говорящего класса» и даже народных масс. Многие верили, что России надо перестать быть Россией, чтобы стать «Европой».

          Сейчас уровень самоненависти в России упал, и она концентрируется в «креативном классе», вызывая у остальных насмешки и раздражение. 

          На Украине та же самая самоненависть проявляется несколько иначе и намного сильнее – она проецируется на Восток, где живут чуждые истинным европейцам «финно-монголы» с их «рюским миром», но на самом деле она не к «финно-монголам». Она, как и в московском случае, к себе.

          Это все тот же восточноевропейский комплекс неполноценности, стыд за свое недоевропейство.

          Как московский креативный класс определяет себя через презрение к условному уралвагонзаводу, к «скрепам», к памяти о Победе и особенно к Православной церкви, так и на Украине этот же ментальный вирус проявляет себя через отталкивание от живущих к Востоку «неевропейцев», которые так возмутительно похожи – но которых надо считать абсолютно чужими.

          Это как в 1990-е годы мы ненавидели «совков», в глубине души понимая, что «совки» – это мы и есть.

          Когда беседуешь по-русски с очередным человеком, который носит русское имя и фамилию, с которым ты разделяешь общее культурное наследие (общие фильмы, стихи, книжки) и который при этом использует слово «русский» в качестве ругательства, этот человек проявляет явно не ксенофобию – он проявляет эгофобию, он просто ненавидит в твоем лице самого себя.

          Мы оба порождены одной и той же цивилизацией, восточнославянской и православной, которая прошла через страшный излом в советское время и теперь приходит в себя. Он не хочет к ней принадлежать, но родной язык и культура – это такой факт биографии, который можно маскировать, но нельзя изменить. В детстве мать пела нам колыбельную не на каком-то из западноевропейских языков – и это такая же неизменная часть нас самих, как цвет кожи. 

          Попытка выскочить из своей цивилизационной идентичности порождает только болезненный внутренний конфликт и горькую самоненависть. 

          У московской самоненависти 1990-х были свои выгодополучатели – внутри страны и за ее пределами – которые были в ней живо заинтересованы и ей всячески помогали. Есть выгодополучатели у теперешней киевской самоненависти. Это не ненависть именно к Москве – Москва от нее прямо не страдает, наоборот, люди едут с Украины строить эту самую Москву, потому что голод не тетка – это ненависть к себе, которая проявляется в бессмысленном саморазрушении.

          Многие действия, совершаемые украинскими патриотами, выглядят невероятно идиотскими с точки зрения борьбы с Москвой, но очень хорошо понятны как проявление этой самоненависти. Например, нынешние усилия по созданию «автокефальной Церкви», единственная (и прямо объявленная) цель которых – это подавление Украинской православной церкви, находящейся в общении с Московским патриархатом. 

          Создавать (вдобавок к уже имеющимся) острые конфликты между гражданами Украины по вопросу церковных юрисдикций и прав на наиболее важные монастыри и соборы, подчеркнуть враждебность государства к миллионам своих граждан только из-за их принадлежности к определенной религиозной общине – это даже не глупость, это вполне целенаправленное разрушение своей страны.

          Почему так много людей поддерживают это и видят тут славную перемогу? Да по той же причине, по которой в России столичный креативный класс страшно огорчается по поводу строительства церквей – это культурный маркер, который напоминает им, что они – не западноевропейцы, они обладают другой цивилизационной идентичностью, которую не хотят принять. 

          В 1990-е годы в Москве многие верили, что если мы перестанем быть русскими, мы сделаемся западноевропейцами или американцами – и будем жить богато и привольно, как они. Потом выяснилось, что это не работает – другие народы сформированы другой историей, другой географией, а наша собственная история и культура – это не то, из чего мы могли бы выскочить. 

          Сейчас многие украинцы верят, что если порвать с «неудачной» идентичностью – восточнославянской и православной, тем самым «русским миром», который объединяет Киев, Новгород и Москву – они сделаются «европейцами» и заживут в достатке и благоустройстве. Это очевидным образом не работает – и не может сработать. 

          На этом можно много чего разрушить, но вот построить ничего нельзя. Это тупик, и из него когда-нибудь придется выходить – лучше раньше, чем позже.


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