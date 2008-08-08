Возмущения в адрес Путина выглядят поразительно инфантильными

Самым поразительным в выступлении Путина было не оно само, а реакция на него в виде плача части патриотически-лоялистского Рунета «как он мог?!».

Последние лет пять или даже семь регулярно, где-то пару раз в год, на весьма высоком и официальном уровне в России озвучивалась идея необходимости повышения пенсионного возраста. Обычно в роли адвоката дьявола выступал кто-нибудь из видных представителей либерально-экономической части российского правительства.

Каждый раз после такого выступления общественность напрягалась, но следом довольно быстро шло опровержение. Вернее, не совсем опровержение. Просто выступал кто-то еще более высокопоставленный и официальный и сообщал, что повышения пенсионного возраста в будущем действительно не избежать, однако пока все остается, как есть.

Эта политическая миниатюра с минимальными вариациями, как и было сказано, повторялась раз в несколько месяцев с начала 2010-х годов, пока, наконец, этой весной многократно обещанное будущее не стало настоящим и государство не запустило процесс соответствующих изменений в законодательстве.

Затянутость, даже цикличность этих всплесков обсуждения параметров пенсионного возраста сама по себе показательна. Она свидетельствует, во-первых о том, насколько сложно далось президенту окончательное решение и, во-вторых, о том, что оно откладывалось до момента, когда экономика достаточно окрепнет, чтобы выдержать прогнозируемые издержки.

Ну а дальше, когда решение было окончательно принято, все развивалось по привычному сценарию: всплеск общественного недовольства, запущенная медиа-кампания в поддержку, выступления представителей власти, которые пытались сгладить негатив, но твердо стояли на неизбежной необходимости изменений. Потом были откровенно слабые акции протеста, а затем – парламентские слушания, которые прошли под девизом «как смягчить негативный эффект от повышения пенсионного возраста».

Глава государства первые месяцы подчеркнуто хранил молчание, однако в итоге дал пару кратких комментариев, которые сводились к мысли: мне это тоже все очень не нравится, но, к сожалению, это неизбежно.

Вчерашнее выступление Владимира Путина полностью лежало в описанном русле неуклонного движения к обозначенным переменам. Российский президент вновь разделил общественное недовольство, а также указал на «маленькую зеленую собачку» реформы в виде 63-летней планки пенсионного возраста для женщин, в результате чего она будет снижена до 60 лет, но главное осталось неизменным – его уверенность в необходимости заявленных непопулярных изменений.

Эта уверенность не позволила ему воспользоваться прекрасной возможностью переложить ответственность за проведение реформы на того, кто придет на смену Путина на президентском посту. Ведь теоретически демографическая картина сделать это позволяет. Но он предпочел взять всю ответственность на себя.

В ответ на этот прямой разговор последовала та самая истерика соцсетей «царь – ненастоящий». Оказалось, что множество взрослых, образованных и неглупых людей на полном серьезе ждали от президента заявления, что повышение пенсионного возраста отменяется и все останется, как есть.

Честно сказать, феномен просто поразительный. Дело не в том, насколько обоснована пенсионная реформа, и даже не в том, как скажутся непопулярные меры на рейтингах российской власти и лично президента. Дело в том, что, оказывается, куча людей, в том числе относящих себя к экспертному сообществу, на полном серьезе воспринимают российскую государственно-политическую систему через призму схемы «хороший царь, плохие бояре».

Это множество взрослых и неглупых людей до сих пор не понимают, что в словосочетании «государственно-политическая система» главным является слово «система» и что в России она на самом деле есть.

Эта система может сбоить. Отдельные ее части на своем уровне могут принимать решения поперек магистрального курса или просто свершать ошибки – и когда это осознается на более высоком уровне, запускается механизм исправления нарушений.

Но в том, что касается важнейших тем и решений – будь то материнский капитал, монетизация льгот (помните такую?), строительство моста в Крым, реформа армии или поднятие пенсионного возраста – система всегда действует согласовано, включая самый высокий уровень принятия решений из возможных.

Когда системой реализуются решения, которые вам не нравятся, это означает, что по каким-то причинам государством и правящими властями страны оно сочтено необходимым. Такое решение может быть ошибочным, но в момент его принятия люди, стоящие у рычагов управления страной, сочли его верным, нужным, неизбежным и т.д.

И никаких оправданий, что, «проклятые либералы в правительстве совершили диверсию», «зарвавшиеся силовики творят, что хотят», «башни Кремля борются между собой» в этих ситуациях нет и быть не может. Тем более что в случае с повышением пенсионного возраста подготовка общества к этому шагу шла несколько лет – не слишком эффективно, но совершенно прозрачно.

Именно поэтому последовавшие после выступления Путина возгласы возмущения в соцсетях выглядят поразительно инфантильными.

Последние годы стало модным посмеиваться над украинским обществом и другими соседями России, которые живут смешными политическими иллюзиями и выглядят очень глупыми в глазах умудренных и продвинутых россиян. Вчерашний день показал, что существенная часть российского общества в своих нелепых представлениях ушла недалеко от объекта осмеяния.

Эти люди вне всяких сомнений имеют полно право на недовольство решением о поднятии пенсионного возраста, вот только спорить с ними и переубеждать их больше не хочется, поскольку смысла в этом видится все меньше.

А хочется просто строгим голосом сказать: как доешь манную кашу, пойдем гулять, а будешь снова обижать Машу в песочнице, поставлю в угол.