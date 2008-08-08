Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше

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29 августа, среда  |  Последнее обновление — 20:06  |  vz.ru
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Раскрыты подробности о российском транспорте будущего

Фото: innopolis.com
«Мы все достаточно молодые люди, вышли из IT-сферы, и, конечно, понимаем, насколько важно нашей стране быть на гребне нового движения, когда весь мир начинает испытывать беспилотники», – рассказал газете ВЗГЛЯД Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса, в котором впервые в Европе можно будет ездить на беспилотном такси. Подробности...
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Порошенко провоцирует новый большой конфликт с Россией

Малыми артиллерийскими катерами не решить проблему усиления военной мощи на Азове для противостояния России, считают украинские адмиралыФото: Ministry of Defense of Ukraine
Украина на фоне разговоров о разрыве договора о дружбе с Россией решила заняться милитаризацией Азовского моря, нарастив там свою корабельную группировку. Некоторые сорвиголовы в Киеве даже призвали вспомнить опыт Второй мировой войны для противостояния силам ВМФ РФ. Чем могут обернуться подобные шаги украинских властей? Подробности...
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Нападение на часового напомнило об ущербности всей военной охраны

Часто часовой оказывается в ситуации «один в поле воин»Фото: Нозим Каландаров/ТАСС
Учения «Восток-2018» начались досрочно и еще на подступах к полигонам. На маленькой забайкальской станции шедший на учения эшелон подвергся нападению «внутреннего противника» – пьяных местных жителей. Часовой открыл огонь и застрелил одного нападавшего – и это стало первым подобным случаем за последние годы. Что мешает российским часовым применять оружие? Подробности...
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Как кризис системы образования загнал англосаксов в долговую яму

Чем больше людей посылали своих детей в вузы, тем меньше спроса находили на рынке труда их дипломы и степениФото: Peter Nicholls/Reuters
Долгие годы средний класс США и Британии был витриной западной жизни – зажиточной, благополучной и безопасной. Теперь этот «хребет общества» ветшает на глазах. Пережив несколько экономических кризисов, он увяз в образовательных кредитах. Их выплата может растянуться на десятилетия и даже выходцев из обеспеченных семей превращает в люмпенов, живущих от получки до получки. Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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По благословению якутского архиерея было решено закончить Гражданскую войну

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Прошлое у нас одно, оно не просто кровавое, оно – полноценная рана. Лечение травмы – процесс долгий, трудный. Если попытаться рационализировать этот процесс, то его можно разделить на три этапа. Подробности...

Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Почему затея с азербайджанским газом не принесет выгоды Евросоюзу

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Премьер Пашинян и президент Саркисян пообещали Меркель развивать страну в духе европейских ценностей. Но визит канцлерин в Армению и Грузию не стал ключевым событием. Самым важным оказалось посещение Азербайджана. Подробности...
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    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

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        • Никак не сказываются

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          Общественное мнение

          Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше

          Общественное мнение
          самые актуальные темы дня в блогосфере
          		 29 августа 2018, 17:17

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          Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, которое посвятил изменениям пенсионного законодательства. Политологи, журналисты и пользователи социальных сетей делятся впечатлениями от выступления. 

          Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала Russia Today: Путин сегодня взял личную, персонифицированную, рискованнейшую ответственность за самую непопулярную реформу эвер. Ответственность лицом. А мог бы и не брать. А взял. Вот поэтому, май френдз, вот поэтому. Источник

          Аббас ГАЛЛЯМОВ, политолог: Путину удалось продемонстрировать понимание логики простого человека. Изложив все макроэкономические резоны, он переключился в другой режим и описал ситуацию, как ее видит обычный гражданин, который и работу найти не может, и пенсии его лишили. В этом смысле выступление Путина отличалось от всего того, что говорили сторонники реформы раньше. Те демонстрировали заботу исключительно об интересах бюджета.

          Мне кажется, что Путину удалось установить эмоциональный контакт с аудиторией и продемонстрировать, что он единственный, кто слышит людей и думает о них... Источник

          Алексей ЧЕСНАКОВ, политолог: Путину и команде, непосредственно занятой имиджем президента, удалось выбрать правильную тональность сегодняшнего обращения. Важно не только то, что он скажет, но и как. Для меня второе было даже приоритетнее.

          Тема требовала серьезного изменения доминирующей в последние годы у президента пафосно-патриотической стилистики и риторики на доверительную с акцентами на справедливость и уважительный патернализм. Путин в итоге продемонстрировал, что хорошо владеет и этой ролевой функцией. Переключается без труда. Теперь посмотрим, как часто будут её использовать. Источник

          Максим КОНОНЕНКО, журналист: Интересно во всем том, что мы только что видели, три вещи.

          Во-первых, Путин таки взял ответственность за это решение на себя. Это вызывает уважение, поскольку дело крайне рискованное... 

          Во-вторых, интересные параметры придуманы по многодетным – это может стимулировать рождаемость. А может и не стимулировать. Но почему не попробовать.

          Ну и, в-третьих, конечно – это фейерверк льгот, которых столько, что разбираться в них мы будем еще долго. Эти льготы, конечно, должны как-то отвлечь от грустных ожиданий тех, кто попадает под реформу первыми. 

          Но самое главное – всё, дискуссия завершилась. Вопрос повышения пенсионного возраста в России только что перестал быть политическим.

          Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. И, возможно, высшей точкой его миссии окажется проведение в России самой тяжелой, невозможной с социальной точки зрения реформы. Источник

          Захар ПРИЛЕПИН, писатель: Те, кто немножко следит за моими выступлениями, могут заметить, что я два месяца подряд в ста интервью (в том числе даже Собчак на «Дожде») повторял одно и то же: власти надо было обратиться к народу и сказать: «Мы вам материнский капитал, бесплатные земельные участки для многодетных, мы вам то, мы вам сё, мы старались, а вы не плодитесь и не размножаетесь. А в стране, где детей очень мало, а пенсионеров 25%, пенсионная реформа объективно неизбежна».

          Я так говорил, говорил, говорил; и вот власть обратилась. Это правильно. Если у страны проблемы с наличием населения – население должно быть в курсе.

          В «нулевые» и тем более в начале «десятых» у огромного количества россиян была возможность родить не одного, а трёх. Но в основном предпочли путешествия и прочие радости. Теперь всё есть как есть. Путешествовали молодые, ответят зрелые.

          Минус только в том, что подобное обращение надо было сделать сначала десять лет назад, потом пять. Потом каждый год. А не в последний момент. Я об этом говорил. А так – логика, увы, ясна. Реформа неизбежна. С народом объяснились. Источник

          Александр КОЦ, военкор: Ну и кто там кричал, что второе чтение по пенсионной реформе перенесли на вторую половину сентября, чтобы не обрушить рейтинги перед выборами в следующее воскресенье. Путин же – не про рейтинги. Тем более последний срок, чего ему этот рейтинг, никто же импичментом размахивать не будет. Да и до окончания срока еще 5,5 лет на какие-нибудь решения, которые своим позитивом затмят сегодняшнее. 

          Путин сделал то, что вообще-то должны были делать депутаты, министры, премьер... Причем не накануне чемпионата мира, а в течение последних лет десяти. Плавно и аккуратно подводить народ к неизбежному, а не вываливать ему на голову посреди мундиаля и доводить до того, что президенту приходится выходить и вызывать огонь на себя. В конце концов, изначальный вариант он смягчил.

          Не знаю, как все это содержание повлияет на рейтинги, но форма подачи, когда глава государства, как многие уже отметили, берет на себя персональную ответственность за непопулярное решение, лично у меня вызывает уважение. А во что эта реформа выльется, я не знаю. Мне еще 25 лет теперь до пенсии, поживем – увидим. Источник

          Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы телевидения МГУ: О необходимости пенсионной реформы Путин говорил логично и довольно убедительно. Однако из этого обращения становится ясно и то, что Путин не рассчитывает на способность нынешнего правительства обеспечить «прорывной рост» экономики, а следовательно, и зарплат (что автоматически увеличило бы отчисления в Пенсионный фонд). Источник

          Александр БАГАЕВ, переводчик: По-моему, в администрации Путина сумели опозорить всех, кто утверждал, будто «власти нас не слушают и не слышат»: прослушал выступление и не смог вспомнить ни одного из основных аргументов, которые выдвигались в сетях и которые не прозвучали бы и не получили ответа.

          Так что у меня лично сомнений нет: власть (команда Путина) не просто слушала, а очень серьёзно слушала всё, что кричали, вопили, излагали и предлагали все участники дискуссии. Соответственно, это предлагаю больше не вспоминать и тем более не обсуждать.

          А вот предложения, которые Путин озвучил, мне показались интересными – хотя бы потому, что был застигнут врасплох их, скажем так, насыщенностью или, точнее, глубиной их проработки и того, насколько «хитро» в них учтены высказывавшиеся возражения. Ведь даже очередный новый стимул рождаемости сумели впихнуть, «стервецы» (имею в виду выход на пенсию в 50 лет для матерей пяти и более детей, который обеими руками приветствую). Источник


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