Выступление Путина отличалось от всего, что говорили сторонники реформы раньше

Президент России Владимир Путин выступил с телеобращением, которое посвятил изменениям пенсионного законодательства. Политологи, журналисты и пользователи социальных сетей делятся впечатлениями от выступления.

Маргарита СИМОНЬЯН, главный редактор телеканала Russia Today: Путин сегодня взял личную, персонифицированную, рискованнейшую ответственность за самую непопулярную реформу эвер. Ответственность лицом. А мог бы и не брать. А взял. Вот поэтому, май френдз, вот поэтому. Источник

Аббас ГАЛЛЯМОВ, политолог: Путину удалось продемонстрировать понимание логики простого человека. Изложив все макроэкономические резоны, он переключился в другой режим и описал ситуацию, как ее видит обычный гражданин, который и работу найти не может, и пенсии его лишили. В этом смысле выступление Путина отличалось от всего того, что говорили сторонники реформы раньше. Те демонстрировали заботу исключительно об интересах бюджета.

Мне кажется, что Путину удалось установить эмоциональный контакт с аудиторией и продемонстрировать, что он единственный, кто слышит людей и думает о них... Источник

Алексей ЧЕСНАКОВ, политолог: Путину и команде, непосредственно занятой имиджем президента, удалось выбрать правильную тональность сегодняшнего обращения. Важно не только то, что он скажет, но и как. Для меня второе было даже приоритетнее.

Тема требовала серьезного изменения доминирующей в последние годы у президента пафосно-патриотической стилистики и риторики на доверительную с акцентами на справедливость и уважительный патернализм. Путин в итоге продемонстрировал, что хорошо владеет и этой ролевой функцией. Переключается без труда. Теперь посмотрим, как часто будут её использовать. Источник

Максим КОНОНЕНКО, журналист: Интересно во всем том, что мы только что видели, три вещи.

Во-первых, Путин таки взял ответственность за это решение на себя. Это вызывает уважение, поскольку дело крайне рискованное...

Во-вторых, интересные параметры придуманы по многодетным – это может стимулировать рождаемость. А может и не стимулировать. Но почему не попробовать.

Ну и, в-третьих, конечно – это фейерверк льгот, которых столько, что разбираться в них мы будем еще долго. Эти льготы, конечно, должны как-то отвлечь от грустных ожиданий тех, кто попадает под реформу первыми.

Но самое главное – всё, дискуссия завершилась. Вопрос повышения пенсионного возраста в России только что перестал быть политическим.

Помните, как политологи говорили, что Путину надо уходить после Крыма, потому что это высшая точка его миссии и теперь он уже остался в истории? Но Путин никогда не делает того, что можно предсказать. И, возможно, высшей точкой его миссии окажется проведение в России самой тяжелой, невозможной с социальной точки зрения реформы. Источник

Захар ПРИЛЕПИН, писатель: Те, кто немножко следит за моими выступлениями, могут заметить, что я два месяца подряд в ста интервью (в том числе даже Собчак на «Дожде») повторял одно и то же: власти надо было обратиться к народу и сказать: «Мы вам материнский капитал, бесплатные земельные участки для многодетных, мы вам то, мы вам сё, мы старались, а вы не плодитесь и не размножаетесь. А в стране, где детей очень мало, а пенсионеров 25%, пенсионная реформа объективно неизбежна».

Я так говорил, говорил, говорил; и вот власть обратилась. Это правильно. Если у страны проблемы с наличием населения – население должно быть в курсе.

В «нулевые» и тем более в начале «десятых» у огромного количества россиян была возможность родить не одного, а трёх. Но в основном предпочли путешествия и прочие радости. Теперь всё есть как есть. Путешествовали молодые, ответят зрелые.

Минус только в том, что подобное обращение надо было сделать сначала десять лет назад, потом пять. Потом каждый год. А не в последний момент. Я об этом говорил. А так – логика, увы, ясна. Реформа неизбежна. С народом объяснились. Источник

Александр КОЦ, военкор: Ну и кто там кричал, что второе чтение по пенсионной реформе перенесли на вторую половину сентября, чтобы не обрушить рейтинги перед выборами в следующее воскресенье. Путин же – не про рейтинги. Тем более последний срок, чего ему этот рейтинг, никто же импичментом размахивать не будет. Да и до окончания срока еще 5,5 лет на какие-нибудь решения, которые своим позитивом затмят сегодняшнее.

Путин сделал то, что вообще-то должны были делать депутаты, министры, премьер... Причем не накануне чемпионата мира, а в течение последних лет десяти. Плавно и аккуратно подводить народ к неизбежному, а не вываливать ему на голову посреди мундиаля и доводить до того, что президенту приходится выходить и вызывать огонь на себя. В конце концов, изначальный вариант он смягчил.

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Не знаю, как все это содержание повлияет на рейтинги, но форма подачи, когда глава государства, как многие уже отметили, берет на себя персональную ответственность за непопулярное решение, лично у меня вызывает уважение. А во что эта реформа выльется, я не знаю. Мне еще 25 лет теперь до пенсии, поживем – увидим. Источник

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, декан Высшей школы телевидения МГУ: О необходимости пенсионной реформы Путин говорил логично и довольно убедительно. Однако из этого обращения становится ясно и то, что Путин не рассчитывает на способность нынешнего правительства обеспечить «прорывной рост» экономики, а следовательно, и зарплат (что автоматически увеличило бы отчисления в Пенсионный фонд). Источник

Александр БАГАЕВ, переводчик: По-моему, в администрации Путина сумели опозорить всех, кто утверждал, будто «власти нас не слушают и не слышат»: прослушал выступление и не смог вспомнить ни одного из основных аргументов, которые выдвигались в сетях и которые не прозвучали бы и не получили ответа.

Так что у меня лично сомнений нет: власть (команда Путина) не просто слушала, а очень серьёзно слушала всё, что кричали, вопили, излагали и предлагали все участники дискуссии. Соответственно, это предлагаю больше не вспоминать и тем более не обсуждать.

А вот предложения, которые Путин озвучил, мне показались интересными – хотя бы потому, что был застигнут врасплох их, скажем так, насыщенностью или, точнее, глубиной их проработки и того, насколько «хитро» в них учтены высказывавшиеся возражения. Ведь даже очередный новый стимул рождаемости сумели впихнуть, «стервецы» (имею в виду выход на пенсию в 50 лет для матерей пяти и более детей, который обеими руками приветствую). Источник