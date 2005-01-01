В интернете пошла волна отзывов иностранных болельщиков, а также игроков и тренеров зарубежных сборных о том, как их здесь принимают. И интервью на улицах, и вопросы на пресс-конференциях, мнения маститых и не очень журналистов.

Практически в каждом с придыханием ждут от иностранцев, что Россия – это прекрасно. И в иностранные СМИ смотрят многие с ожиданием, чтобы найти статью – смотрите, они думали, что здесь все в тюрьме или балалайками медведей гоняют, а мы им раз и новый аэропорт со стадионом. И чистенько все. И рады мы им всем на площадях и улицах России. И снимаем на камеры телефона, как болельщики из Швейцарии мочатся на улице разве что не на камеру восхищенно снимающего их нашего болельщика. Ну, это ладно. Частности, с кем не бывает.

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Ну а в целом? А в целом, как обычно, ждем того, что никогда не произойдет. Мы ждем, что о нас изменят свое мнение иностранцы. Нет, не вот эти вот веселые перуанцы на площадях Саранска или бразильские парни в московском метро, не они.

Болельщики – нормальные люди. Обыкновенные. Простые в своей массе люди. Как я или вы, мы с вами.

Мы хотим понравиться иностранцам вообще. Странам и правительствам. Чтобы вот в Белом доме Трамп или кто там из администрации посмотрели репортажи из России и, шокированные радушием россиян и чистотой городов, немедленно бы изменили свое мнение и отменили санкции, например.

И в Лондоне Тереза Мэй такая – опачки, так они-то (русские) вон какие! А мы их гнобить пытаемся! Как неудобно-то получается. Давайте дружить немедленно! Где портрет Путина? Давайте ко мне в кабинет!

Нечто подобное ждем. В глубине-то души. Даже не говоря об этом вслух.

Именно поэтому и заголовки подобных очерков и репортажей, кричащие «Шок! Американец открыл глаза всему миру!» или кто-то там из шведов (австралийцев, исландцев, мексиканцев) не ожидал такого приема от русских.

Ждем этого, как ждали и от Олимпиады в Сочи. Они-де вон боялись и говорили, а мы им – бац! – практически новый отстроенный город. А? Как мы вам?

Да никак.

Ребят, ничего не будет. И ничего не изменится. Так же будут искать грязные унитазы и бог знает что еще, чтобы полить грязью мою страну. Болельщики уедут, политики останутся.

Не надо стараться нравиться. Мы – не они, мы – другие. Нравится это кому-нибудь или нет.

Просто смотрим хороший футбол и просто болеем за наших. И хватит ржать. Успеем еще.

Источник: Блог Андрея Тюрина