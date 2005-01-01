Мы хотим понравиться иностранцам

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Пенсионная реформа прежде всего обрадует женщин

Феминистки радуются более позднему выходу на пенсию Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Повышение пенсионного возраста для женщин, как оказывается, поддерживают сами женщины. Активистки феминистского движения считают, что нынешняя пенсионная система мешает их карьере и заработкам, а более поздний выход на пенсию дает женщинам множество преимуществ. Специалисты с ними полностью согласны – и объясняют, почему именно. Подробности...
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План Киева по раскрутке Сенцова провалился на Ямале

Людмила Денисова прикладывает все усилия, чтобы превратить Сенцова в мейдийную фигуруФото: facebook.com/denisovaombudsman
Поездка украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Россию потерпела фиаско. Она не смогла посетить во Владимирском централе Николая Карпюка, а накануне ее не пустили к Олегу Сенцову. Произошедшее поставило под угрозу ее переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой и возможность подобных поездок в будущем. Впрочем, оба омбудсмена решили еще встретиться в Москве. Какой цели добивается Киев, превращая Сенцова в «новую Савченко»? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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Американцы потеряли смысл жизни

По количеству суицидов на душу населения США приближаются к мировому лидеру – ЛитвеФото: Randall Hill/Reuters
Каждые 13 минут добровольно уходит из жизни один гражданин США. Эпидемия самоубийств захлестнула и бедных, и богатых, и знаменитостей, и тихих провинциалов, но основные жертвы – белые мужчины. Столь же пугающие показатели были зафиксированы только во времена Великой депрессии. Но что кроется за ситуацией, которую все чаще называют национальной катастрофой? Подробности...
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Сонного водителя по опасности можно приравнять к пьяному

В центре Москвы несколько человек пострадали по вине водителя такси, который уснул за рулемФото: twitter.com/gucodd
Причиной наезда таксиста-мигранта на пешеходов в центре Москвы, в том числе на иностранных болельщиков, судя по всему, был не теракт и не опьянение водителя, а банальный недосып. По словам специалистов, существующая система работы перевозчиков провоцирует такие инциденты, но в дальнейшем их можно избежать – и рецепт известен. Подробности...
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Мы хотим понравиться иностранцам

Андрей Тюрин, замначальника ОМТС в строительно-монтажной организации
Мы ждем, что о нас изменят свое мнение иностранцы. Нет, не вот эти вот веселые перуанцы на площадях Саранска или бразильские парни в московском метро, не они. Ждем этого, как ждали и от Олимпиады в Сочи. Подробности...

Что делать России, когда правила ведения бизнеса на планете изменились?

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Нам предрекают всеобщий экономический апокалипсис. Даже про «катастрофическое таяние ледников» в Арктике и Антарктике на время позабыли. Но действительно ли всё так плохо? Грозит ли миру финансово-экономический коллапс? Подробности...
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Конкуренция – это зло

Евгений Гордеев, основатель фонда Russian Ventures
Говорят, что конкуренция – это двигатель прогресса. В определенные моменты рынка да, но чаще нет. Все самые большие открытия, что мы имеем за последние 20–30 лет, сделаны не потому, что продукт и услуга доводились до совершенства. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

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          Андрей Тюрин

          Мы хотим понравиться иностранцам

          Андрей Тюрин
          замначальника ОМТС в строительно-монтажной организации
          		 18 июня 2018, 13:20

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          В интернете пошла волна отзывов иностранных болельщиков, а также игроков и тренеров зарубежных сборных о том, как их здесь принимают. И интервью на улицах, и вопросы на пресс-конференциях, мнения маститых и не очень журналистов. 

          Практически в каждом с придыханием ждут от иностранцев, что Россия – это прекрасно. И в иностранные СМИ смотрят многие с ожиданием, чтобы найти статью – смотрите, они думали, что здесь все в тюрьме или балалайками медведей гоняют, а мы им раз и новый аэропорт со стадионом. И чистенько все. И рады мы им всем на площадях и улицах России. И снимаем на камеры телефона, как болельщики из Швейцарии мочатся на улице разве что не на камеру восхищенно снимающего их нашего болельщика. Ну, это ладно. Частности, с кем не бывает. 

          Ну а в целом? А в целом, как обычно, ждем того, что никогда не произойдет. Мы ждем, что о нас изменят свое мнение иностранцы. Нет, не вот эти вот веселые перуанцы на площадях Саранска или бразильские парни в московском метро, не они. 

          Болельщики – нормальные люди. Обыкновенные. Простые в своей массе люди. Как я или вы, мы с вами. 

          Мы хотим понравиться иностранцам вообще. Странам и правительствам. Чтобы вот в Белом доме Трамп или кто там из администрации посмотрели репортажи из России и, шокированные радушием россиян и чистотой городов, немедленно бы изменили свое мнение и отменили санкции, например.

          И в Лондоне Тереза Мэй такая – опачки, так они-то (русские) вон какие! А мы их гнобить пытаемся! Как неудобно-то получается. Давайте дружить немедленно! Где портрет Путина? Давайте ко мне в кабинет!

          Нечто подобное ждем. В глубине-то души. Даже не говоря об этом вслух.

          Именно поэтому и заголовки подобных очерков и репортажей, кричащие «Шок! Американец открыл глаза всему миру!» или кто-то там из шведов (австралийцев, исландцев, мексиканцев) не ожидал такого приема от русских.

          Ждем этого, как ждали и от Олимпиады в Сочи. Они-де вон боялись и говорили, а мы им – бац! – практически новый отстроенный город. А? Как мы вам?

          Да никак.

          Ребят, ничего не будет. И ничего не изменится. Так же будут искать грязные унитазы и бог знает что еще, чтобы полить грязью мою страну. Болельщики уедут, политики останутся.

          Не надо стараться нравиться. Мы – не они, мы – другие. Нравится это кому-нибудь или нет. 

          Просто смотрим хороший футбол и просто болеем за наших. И хватит ржать. Успеем еще.

          Источник: Блог Андрея Тюрина

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