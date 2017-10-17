Как в 2018 году встать в очередь на «бесплатную» квартиру

Представьте, дело происходит при раннем Брежневе. У нас есть две роскошных квартиры, каждая площадью по 40 метров. Одну двушку государство щедро выделило какому-нибудь молодому военному, он там живет вдвоем с женой. Во второй квартире обитает обычная советская семья.



Мы знаем, что в 1970 году на одного счастливого гражданина СССР приходилось в среднем 10 квадратных метров жилплощади. Это общая площадь, включая кухню, туалеты и коридор.



Теперь включаем лучшее в мире советское образование и начинаем считать. Две квартиры – 80 метров. На 80 метрах должны жить восемь человек. Следовательно, если в одной квартире живет два человека, во второй живут... шесть человек.

Как шесть человек размещались в сорокаметровой двушке, вообразите сами.

Это могли быть, допустим, три поколения семьи. Бабушка с дедушкой, их дочь, ее муж и двое детей. Тогда в одной комнате жили бабушка с дедушкой, во второй – их дочь с зятем. Внуки ютились в коридоре или на кухне.

Замечу, кстати, что это был еще далеко не худший вариант – в те времена в одной квартире нередко приходилось жить разведенным супругам, иногда годами, иногда даже с новыми семьями. Вот это было неловко.

Из этих подсчетов вытекает нехитрая мораль. Когда кто-то рассказывает вам, как его родственники получали в советские времена бесплатные квартиры, следует понимать две вещи.



1. Так как чудес не бывает, в СССР не «выдавали бесплатные квартиры», а «делили на всех общий квартирный фонд».



2. Если кому-то доставался жирный кусок – отдельная квартира на семью из двух человек, например – значит, для равновесия какая-то большая семья должна была десятилетиями тесниться всей толпой на очень маленькой площади.

Добавлю еще одно соображение. С 1951 по 1991 год жилье строилось со скоростью в 0,2 квадратных метра на человека в год. С учетом смертности появлялись к распределению примерно 0,35 квадратных метра в год на человека.

Таким образом, для переезда с шести метров в 20 метров нужно было подождать около 40 лет.



На каждого человека, который получал нормальное жилье ранее, чем через 40 лет ожидания, приходился тот, кто всю жизнь стоял в очередях и встречал развал СССР в бараке или коммуналке.



Для справки. Сейчас на одного жителя России приходится в среднем 25 метров жилья, в 2,5 раза больше, чем в 1970 году.

Простая логика подсказывает, что в 1970 году мы жили в 2,5 раза скученнее, чем даже сейчас, когда квартирный вопрос по-прежнему весьма чувствителен.



Хотите возразить?

Предлагаю очень простую игру, в которую с успехом играло высшее партийное руководство.

Вот вам 10 человек, и вот вам квартиры общей площадью в 100 квадратных метров. Выдайте этим товарищам квартиры, по отдельной просторной квартире на каждую советскую семью. Боюсь, что сделать это будет не проще, чем сложить слово «Вечность» из кубиков «А», «П», «Ж» и «О».



На эту тему

Теперь, как и обещал, рассказываю, как получить «бесплатные» советские квартиры сейчас, в наше время.

Как я упоминал выше, СССР строил жилье со скоростью примерно в 0,2 квадратных метра на человека в год. Если в 1951 году на одного человека приходилось примерно семь метров, то в 1991 году – уже 16 метров.



Сейчас, в 2018 году, квадратный метр жилья стоит в среднем по стране 40 тысяч рублей. Чтобы прирастать квартирами с советской скоростью, нужно покупать ежегодно по 0,2 квадрата. Это обойдется примерно в 750 рублей ежемесячно (для иностранцев: 12 долларов).



Вот вам, коллеги, и рецепт советского квартирного счастья. Объединяемся с единомышленниками, скидываемся по 750 рублей в месяц, и вуаля – после некоторого периода ожидания мы получаем «бесплатную» квартиру, совсем как в советские времена. Если ностальгирующих наберется, например, 1000 человек, в первый же год получится распределить пять однушек.

В этот момент вдумчивый читатель, вероятно, запротестует. Такими темпами для получения однушки в 40 метров потребуется 200 лет – столько весь СССР не просуществовал.

Тем не менее нам достоверно известно, что некоторые получали в СССР квартиры буквально через 5–10 лет стояния в очереди.

Объясняю парадокс.

Во-первых, никаких 40 метров на человека в СССР и не было, этот европейский показатель нам только снился. В последние месяцы Горбачева удалось приблизиться к весьма скромным 16 метрам. Если считать, что медианный показатель был на 25% ниже среднего, получится, что у половины советских граждан в 1991 году было 12 квадратов на человека или меньше.

Во-вторых, советская власть весьма успешно применяла метод «целуем друг дружку, а деньги в кружку».

Для участия в азартной игре «получи бесплатную квартиру» нужно было поставить на кон существующую жилплощадь.

Переезжала семья, допустим, из комнаты в однушку, а ее комнату тут же кому-нибудь отдавали. Не получалось, допустим, у бабушки схитрить с документами, чтобы переписать квартиру на внучку, а ее квартиру тут же забирало себе государство.





В-третьих, бесплатные квартиры получали не все – как не все выигрывали в «Спортлото» автомобиль. Вместе с тем счастливчиков было вполне достаточно, чтобы и у невезучих игроков было ощущение, будто когда-нибудь очередь дойдет и до них.

Современные любители бесплатных квартир, разумеется, смогут без труда воссоздать советские условия и сейчас. Участникам раздачи нужно будет дополнительно к сдаче 750 рублей в месяц переписать свою жилплощадь на организаторов квартиротрона. Это несколько ускорит процесс.



Тем же, кому не очень хочется отдавать свою квартиру коммунистам, я предлагаю маленькую хитрость, почти как в «Науке и жизни».

Откладывайте на покупку квартиру сами, но не по 750 рублей, а по 7500. С одной стороны, для этого придется уже напрячься, особенно если вы получаете зарплату ниже среднего.

С другой стороны, вы будете увеличивать тем самым свою жилплощадь в 10 (!) раз быстрее, чем мог надеяться средний советский гражданин.

Источник: Блог Олега Макаренко