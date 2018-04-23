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        Является ли происходящее в Армении цветной революцией?
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          Является ли происходящее в Армении цветной революцией?


          Владимир Блинов

          Свой вклад в «бархатную революцию» внесла даже Ким Кардашьян

          Владимир Блинов
          digital-агентство «Интериум»
          		 28 апреля 2018, 10:10

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          Невероятно, но факт. Большая часть российских СМИ, в частности, федеральных телеканалов, только к 22–23 апреля – когда стало ясно, что в Армении власть меняется – решили подробно рассказать об этом.

          До этого о «бархатной» революции, как некоторые политологи назвали десятидневное противостояние премьер-министру республики Сержу Саргсяну, лишь дозированно писали в русскоязычном сегменте соцсетей. И то данные появлялись у тех пользователей, в друзьях у кого были армяне или сочувствующие им в этот момент.

          И неудивительно: именно в социальных сетях вершилась и отражалась «бархатная» революция. Сборы людей и денег, призывы, инструкции, мнения, прогнозы, освещение событий, всплеск эмоций – всё это происходило на двух главных площадках.

          Именно они, Facebook и Youtube, разогрели события в Ереване и менее значимых аренах противостояния республики.

          Разумеется, не обошла буря и Twitter, и Instagram, и даже «ВКонтакте», но… их вклад в общий пожар революции не так велик.

          Instagram традиционно отделался фото и короткими видео.

          Изредка в аккаунтах СМИ или блогеров, специализирующихся на политике, появлялись пространные записи о митингах и отставке Сержа Саргсяна.

          Но куда им по количеству лайков до той же Ким Кардашьян, которая в знак поддержки мирных протестов в Армении выложила в Instagram очередной снимок, набравший более двух миллионов сердечек. Но это не столько благодаря торжеству момента, сколько эффект облегающих белых брючек и подчёркивающей формы белой водолазки.

          Ким Кардашьян в Instagram поддержала жителей Армении.

          В Twitter же просто отражались текущие события. Причём так же, как и в Instagram, в виде коротких видео, фотографий и ссылок на Youtube, Facebook и даже «Живой Журнал».

          В сети «ВКонтакте» события оказались запечатлены на стенах некоторых пользователей и групп, посвящённых Армении и её общественным организациям.

          Первым поводом для привлечения внимания стало театрализованное действие представителей партии «Елк» («Выход») в парламенте. Бунт проходил в присутствии камер СМИ и с использованием дымовых шашек.

          Конечно же, в тот же день видео с «факелами свободы» попало на Youtube, а оттуда распространилось по соцсетям.

          А 13 апреля на улицы вышли студенты Ереванского госуниверситета, вслед за ними запротестовали и народные массы. Митинги охватили столицу Армении и перекинулись на другие города.

          Главными площадками революции стали Facebook и Youtube. Первый отвечал за полноценное освещение революционных дел – от инструкций, памяток и призывов до аналитики, прогнозов и мнений. Второй поставлял пользователям видео с мест событий и призывы разгоряченных участников.

          Впрочем, Youtube чаще всего использовался в качестве вспомогательной площадки для хранения тех записей, на которые ссылался Facebook.

          Многие политологи и эксперты мгновенно увидели в методах «бархатных» революционеров «старые добрые» способы раскрутки смены власти в странах Ближнего Востока и Северной Африки, например в Египте, Сирии, Тунисе, Бахрейне, Йемене, Ливии.

          Многим сразу вспомнилось, как в Тунисе стирались записи в Twitter, а в Египте отключали крупных интернет-провайдеров. «Помогла» тогда выйти из положения компания Google. Она запустила в Египте систему, которая позволяла набирать и отправлять сообщения в Twitter с помощью голосовых сообщений.

          В Армении именно через Facebook лидер оппозиции и партии «Елк» Никол Пашинян последовательно описывал все шаги митингующих, распространяя краткие и чёткие инструкции к действию.

          Ровно тем же самым занимались на своих страницах руководитель «Женского ресурсного центра» Лара Агаронян и глава «Центра поддержки женщин» Маро Матосян

          Живописали события в «Фейсбуке» также общественники, журналисты, студенты, активные граждане и даже мэр Еревана Зара Батоян, которая первой предложила отметить уход премьер-министра всеобщим 15-минутным шумом – стуком по сковородкам и кастрюлькам.

          Обязательным хитом революционной программы в соцсетях стала ирония и мемы. Коллажи, гифки, остроты стали неотъемлемой частью постов в Facebook и Youtube.

          В Instagram сравнили лидера протестующих Никола Пашиняна с известным и очень популярным спортивным брендом.

          А вот премьер-министра (ныне экс-премьера) Армении Сержа Саргсяна пользователи Facebook представили в виде таксиста.

          Но самым ярким персонажем сетевой сатиры стала некая Ира, послание к которой с помощью камер видеонаблюдения 17 апреля отправил один молодой человек. Он совершенно серьезно обратился в камеру, транслировавшую ситуацию на митинге, со словами: «Ира, к часу ночи буду дома». Соцсети подивились такой трогательной заботе и превратили Иру в самый настоящий мем.

          В Facebook Иру не упоминал только ленивый. Практически каждый второй пост о протесте в республике так или иначе упоминал или отсылал к этому краткому обращению, а самого лидера революции Никола Пашиняна иногда на самих народных собраниях называли ласково «мужем Иры».

          После того как начались задержания митингующих, в соцсетях, помимо инструкций, как себя вести в руках полиции, стали «пробегать» и мемы про правоохранителей.

          Например, Андронис Гарибян на своей Facebook-странице выложил фото мусорной урны, пристегнутой к какой-то серой конструкции, и написал: «В Армении даже мусорные баки подвергнуты приводу».

          Ну а когда полицейские начали работать на митингах без формы, один из остряков предложил прийти всем на собрание в полицейской форме.

          Ближе к финалу, то есть к 20–23 апреля, гул «бархатной» революции в Армении охватил большую часть русскоязычного сегмента Facebook и Youtube.

          Прокомментировали ситуацию все кому не лень. Политологи, эксперты, чиновники, простые пользователи, чьи родственники проживают в Ереване и прочих городах республики.

          Среди наиболее обсуждаемых – комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой и писательницы Наринэ Абгарян, ныне проживающей в Москве.

          «Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, – великий народ. Армения, Россия всегда с тобой!» – написала на своей странице в Facebook Мария Захарова. В ответ посыпался ворох язвительных комментариев.

          Жительница Москвы Наринэ Абгарян, назвав в своём посте Саргсяна «не-мой-премьер», заявила, что отрекается от него.

          «Людям невыносимо тяжело наблюдать, как Армения, отданная на потеху горстке беспринципных чиновников и продажных генералов, скатывается в позорную олигополию. Как бессовестное духовенство делает всё возможное, чтобы изгнать из церквей бога. Как падает уровень образования и медицины, как изгаживается природа и разворовывается имущество страны», – написала госпожа Абгарян. Постом писательницы в Facebook поделились почти полторы тысячи человек.

          Сердца протестующих успокоились отставкой премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. И тут же волна постов Facebook и видео на Youtube начала сходить на нет. Но даже для специалистов из Лондонского городского университета такое положение дел оказалось бы неудивительным.

          В 2015 году они опубликовали в Journal of Communication результаты исследований активности в соцсетях, совпадающие по времени с акциями протестов.

          Выяснилось, что шум в соцсетях и митинги с протестами могут быть как тесно связаны, так и идти просто параллельно друг другу.

          Исследователи проанализировали акции испанского движения Indignados в 2011 году, движения Occupy в США в том же году, а также «уксусную революцию» в Бразилии в 2013 году. В Испании и в США для координации митингующих активно использовался Twitter и Facebook. А вот в Бразилии страсти в социальных сетях кипели лишь после акций, которые завершались массовыми арестами или ранениями участников.

          Британские учёные сделали вывод, что соцсети – хорошее средство раскрутки и координации в любых протестах, митингах и акциях.

          Большое влияние на смену власти и режима Facebook, Twitter и прочие сети оказывают прежде всего в тех странах, где интернет распространён повсеместно и большая часть населения имеет несколько аккаунтов во всех популярных соцсетях.

          В итоге можно выделить «три боевых слона», на которых революции, «цветные» и «бархатные», въезжают в «режимы»:

          – Youtube. Он обеспечивает видеоподдержку и хранение отснятого контента для дальнейших публикаций в других соцсетях.

          – Twitter. Микроблог помогает распространять информацию через ссылки на тот же Youtube или Facebook. Но также может использоваться как средство координации протестующих.

          – Facebook. Позволяет более развёрнуто и тщательно следить за революционной обстановкой, координировать действия, давать развёрнутые мнения участников и экспертов, которые могут незаметно поворачивать события в нужное русло, если, конечно, пользуются достаточным авторитетом и влиянием на народные массы.

          Прочие соцсети традиционно выступают в роли группы поддержки, также распространяя информацию, но в своём формате. Однако чаще всего они не столь популярны и не очень удобны для революционеров.


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