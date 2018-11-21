Как могла бы выглядеть история Украины

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9 января, среда  |  Последнее обновление — 16:17  |  vz.ru
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Биткоин смог найти для себя в России новую нишу

Криптовалюты обрушились, но еще могут возродиться - уверяют специалистыФото: Yuriko Nakao/AFLO/Global Look Press
2018 год стал крушением надежд многих жертв криптовалютной лихорадки. Обвал курса криптовалют привел к массовому выходу из игры непрофессиональных инвесторов, поверивших, что деньги действительно можно делать из воздуха. И все же выяснилось, что биткоин и другие криптовалюты нашли свою нишу – и это, в частности, касается торговли между Россией и Китаем. Подробности...
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Что даст России модернизация «Калибра»

Крылатые ракеты «Калибр-М» будут обладать дальностью полета более 4,5 тыс. кмФото: Министерство обороны РФ
Минобороны создает новую крылатую ракету морского базирования «Калибр-М», способную нести обычную и ядерную боевую часть, сообщают источники. По сравнению с предшественником у нее увеличится боевая мощь и дальность. Эксперты уверены, что это не только усилит ВМФ, но и увеличит возможности России по стратегическому ядерному сдерживанию. Каким образом? Подробности...
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В 2019-м Россию ждут настоящие космические прорывы

Очередные полеты в космос, модернизация предприятий космической отрасли и создание новых спутников и ракет ждут нас в 2019 годуФото: Марина Лысцева/ТАСС
Что год 2019-й нам готовит в космической сфере? Очень многое… И очередные полеты в космос, и модернизацию производства предприятий космической отрасли, и создание новых спутников и ракет. О планах космонавтов и разработчиков ракетно-космической техники рассказывает газета ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему американские военные самолеты падают все чаще

Рост аварийности становится системной проблемой американской боевой авиацииФото: John Wark/Reuters
Одним из главных военных итогов прошедшего года стал взрывной рост аварийности американской боевой авиации. Неумолимая статистика свидетельствует: самолеты ВВС и ВМС США все чаще попадают в летные происшествия, а то и аварии с человеческими жертвами. Почему это происходит и какие выводы могло бы сделать из этого Министерство обороны России? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Как могла бы выглядеть история Украины

Владимир Блинов, политолог
Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиаслужб обнародовали данные о вылете самолета. Место назначения рейса осталось невыясненным. Бывшего президента видели в Грузии, публиковали его фотографии с бутылкой чачи. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

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Западная массовая культура становится все более сдержанной – чего стоят те же запреты на женские соски в большинстве социальных сетей, а также резкое снижение рейтингов фильмов, если в них есть хотя бы минимальная «обнаженка». Подробности...
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Почему в России благотворительность стала формой коррупции

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Настоящая благотворительность для «олигарха» – дело по возможности секретное. Реально исполнение морального императива. Если он, конечно, есть. А если его нет – то, наверное, и не надо. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

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    Как Путин исполняет желания детей

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      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

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      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
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          Владимир Блинов

          Как могла бы выглядеть история Украины

          Владимир Блинов
          политолог
          		 9 января 2019, 14:42

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          Давайте пофантазируем. Представим альтернативную историю, которая могла случиться весной 2014-го или даже 2019-го, если бы... Но здесь лучше оставить многоточие, ведь это тема для отдельного разговора.

          Вечером в Киеве случилась бытовая неурядица. Пропала мобильная связь. «Бардак, разруха», – забрюзжали рассерженные кыяне, когда немногословные мужчины, перебрасывающиеся редкими фразами без характерного «хэканья», проникли в Верховную раду и администрацию президента.

          Рассказывали, как из-под купола на Грушевского раздались выстрелы и крики, позже видели темные силуэты, затаскивающие депутатов в автобусы. Загадкой осталось произошедшее на Банковой, здесь квадраты окон внезапно погрузились во мрак.

          Ближе к полуночи у горожан забарахлили радиоприемники, а «Буки», радары и прочая збройная техника превратились в обездвиженный металлолом. В свете прожекторов Борисполя в небе высветилось белое брюхо Ил-76, и воздушную гавань наводнили зеленые человечки, вежливо приветствующие персонал аэропорта. 

          Поутру с экранов телевизоров выступил уроженец Житомира Мыкола Холодец, заявивший: «Серце обливалося кров'ю дивитися, як країна котиться у прірву». Как объяснил войн-афганец, вместе с товарищами они приняли решение навести конституционный порядок. Защитник побожился руководствоваться интересами простых людей и строго взыскать с лиц, делающих на донбасском кровопролитии деньги.

          Фото: Gleb Garanich/Reuters

          Как выяснилось позже, часть «генералитета» сразу же присягнула народной власти, другая пребывала в шоке и уничтожала документы. Некоторые из сохранившихся бумажек живописали прорыв украинской обороны танковыми клиньями, что вызвало немалый смех в узких кругах. К утру склады с боеприпасами и командные центры оказались под контролем либо прицелом «революционных» сил.

          Фотографию Мыколы показали по CNN и BBC. Госпожа Клинтон ляпнула, что это повар Путина. Худощавый генсек НАТО, фрау Анжела и прочие сателлиты свободного мира выступили с пространной формулировкой о высокой озабоченности и требованием к России дать разъяснения. Конгресс США и парламент Эстонии приняли решение о новых санкциях, ранее планируемых в будущем году.

          Отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки, президент России вкрадчиво заметил: «А я предупреждал! Однажды узаконив власть Майдана, вернуться в правовое поле будет непросто». После добавил, что братский украинский народ должен сам решить, как ему жить дальше.

          Доблестный участник войн в Приднестровье и Боснии с усиками под Павла Нахимова в интервью газете «Завтра» смущенно выдавил: «Ну да, хитрый план. Но где они были раньше?»

          С течением времени в интернете появился документ, неровным почерком подписанный депутатами Верховной рады. Грамота начиналась словами «Полагая, что президент Украины самоустранился» и утверждала военное положение под руководством «комитета национального спасения».

          В законе объявлялось о проведении перевыборов всех органов власти, включая губернаторов, а полномочия регионов расширялись по примеру Донецкой и Луганской народных республик. Повестка многострадального политического процесса Малороссии оказалась обречена вращаться вокруг хозяйственных вопросов на местах.

          В эти дни с экранов телевизоров исчезли многие телеведущие. Савик Шустер, Евгений Киселев и другие совместно с депутатами Верховной рады и руководством збройных сил дожидались решения Верховного суда по делу о геноциде.

          Судьба Петра Порошенко осталась неизвестной. Диспетчеры авиационных служб обнародовали данные о вылете самолета, арендованного службой безопасности. Место назначения рейса осталось невыясненным. В некоторых журналистских расследованиях сообщалось, что бывшего президента видели в Грузии, и даже публиковалась фотография улыбающегося Порошенко с бутылкой чачи. Злые языки утверждали, что на снимке видны окрестности Ачхой-Мартановского района Чечни, но ни одна из версий не считалась официальной.

          Сергей Лавров в интервью Spiegel отметил, что наши многоуважаемые партнеры хоть и несказанно удивили, но исполнили Минские соглашения. Киевские власти тем временем объявили о праздновании 9 мая Дня Победы. По Крещатику среди цветущих каштанов прошел «Бессмертный полк», из динамиков лились бравурные слова песни Льва Лещенко. 


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