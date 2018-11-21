Как могла бы выглядеть история Украины

Давайте пофантазируем. Представим альтернативную историю, которая могла случиться весной 2014-го или даже 2019-го, если бы... Но здесь лучше оставить многоточие, ведь это тема для отдельного разговора.

Вечером в Киеве случилась бытовая неурядица. Пропала мобильная связь. «Бардак, разруха», – забрюзжали рассерженные кыяне, когда немногословные мужчины, перебрасывающиеся редкими фразами без характерного «хэканья», проникли в Верховную раду и администрацию президента.

Рассказывали, как из-под купола на Грушевского раздались выстрелы и крики, позже видели темные силуэты, затаскивающие депутатов в автобусы. Загадкой осталось произошедшее на Банковой, здесь квадраты окон внезапно погрузились во мрак.

Ближе к полуночи у горожан забарахлили радиоприемники, а «Буки», радары и прочая збройная техника превратились в обездвиженный металлолом. В свете прожекторов Борисполя в небе высветилось белое брюхо Ил-76, и воздушную гавань наводнили зеленые человечки, вежливо приветствующие персонал аэропорта.

Поутру с экранов телевизоров выступил уроженец Житомира Мыкола Холодец, заявивший: «Серце обливалося кров'ю дивитися, як країна котиться у прірву». Как объяснил войн-афганец, вместе с товарищами они приняли решение навести конституционный порядок. Защитник побожился руководствоваться интересами простых людей и строго взыскать с лиц, делающих на донбасском кровопролитии деньги.

Как выяснилось позже, часть «генералитета» сразу же присягнула народной власти, другая пребывала в шоке и уничтожала документы. Некоторые из сохранившихся бумажек живописали прорыв украинской обороны танковыми клиньями, что вызвало немалый смех в узких кругах. К утру склады с боеприпасами и командные центры оказались под контролем либо прицелом «революционных» сил.

Фотографию Мыколы показали по CNN и BBC. Госпожа Клинтон ляпнула, что это повар Путина. Худощавый генсек НАТО, фрау Анжела и прочие сателлиты свободного мира выступили с пространной формулировкой о высокой озабоченности и требованием к России дать разъяснения. Конгресс США и парламент Эстонии приняли решение о новых санкциях, ранее планируемых в будущем году.

Отвечая на вопросы журналистов в ходе рабочей поездки, президент России вкрадчиво заметил: «А я предупреждал! Однажды узаконив власть Майдана, вернуться в правовое поле будет непросто». После добавил, что братский украинский народ должен сам решить, как ему жить дальше.

Доблестный участник войн в Приднестровье и Боснии с усиками под Павла Нахимова в интервью газете «Завтра» смущенно выдавил: «Ну да, хитрый план. Но где они были раньше?»

С течением времени в интернете появился документ, неровным почерком подписанный депутатами Верховной рады. Грамота начиналась словами «Полагая, что президент Украины самоустранился» и утверждала военное положение под руководством «комитета национального спасения».

В законе объявлялось о проведении перевыборов всех органов власти, включая губернаторов, а полномочия регионов расширялись по примеру Донецкой и Луганской народных республик. Повестка многострадального политического процесса Малороссии оказалась обречена вращаться вокруг хозяйственных вопросов на местах.

В эти дни с экранов телевизоров исчезли многие телеведущие. Савик Шустер, Евгений Киселев и другие совместно с депутатами Верховной рады и руководством збройных сил дожидались решения Верховного суда по делу о геноциде.

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