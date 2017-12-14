Россия ведет планомерную космическую экспансию

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12 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 19:38  |  vz.ru
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар

Наиболее очевидный кандидат на следующий удар США – черная металлургияФото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Эффект, который новый пакет санкций произвел на российские рынки, дает Вашингтону стимул играть по принципу «цель оправдывает средства». Теперь США будут методично искать в экономике РФ слабые звенья, проверяя на прочность все сегменты, так или иначе встроенные в глобальный рынок. Но на какую отрасль придется следующий удар? Подробности...
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Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева

Украина вновь задержала российское судно, причем за «нарушение», которое совершил совсем другой корабльФото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Украина вновь захватила российское судно под предлогом «незаконной» деятельности на «оккупированной территории». Киев прикрывает свои пиратские действия заявлениями о том, что якобы Крым является украинской территорией. Этот повод украинцы могут использовать вечно, если их наглость не пресечь, считают эксперты. Тем временем украинские рыбаки, заранее испугавшись ответных российских мер, сами покинули Азовское море. Подробности...
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СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам

Герман Титов, Юрий Гагарин, Павел Попович и Андриян Николаев поднимают бокалы в честь наступления 1963 годаФото: РИА Новости
В России отмечают День космонавтики. С космонавтами наша страна традиционно связывала не только свои исторические и научные победы, но и обороноспособность, а также возможность победы в глобальных войнах. Сейчас об этом часто забывают, искренне недоумевая, зачем космонавтам на орбите нужно личное оружие. Подробности...
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«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США

Пострадавшие от химической атаки дети – главный аргумент тех, кто обвиняет АсадаФото: кадр The Telegraph
По ряду признаков новый «химический кризис» в Сирии значительно опаснее предыдущего и чреват непредсказуемыми последствиями. Вовлеченные в ситуацию страны руководствуются эмоциями и идут на поводу у пропагандистских страстей. Но что на самом деле произошло в Восточной Гуте – и насколько мы сейчас далеки от настоящей трагедии? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Россия ведет планомерную космическую экспансию

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...

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          Александр Чаусов

          Россия ведет планомерную космическую экспансию

          Александр Чаусов
          кандидат исторических наук, публицист
          		 12 апреля 2018, 18:20

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          Постепенно завершается реставрация ВДНХ, начатая в 2014 году.

          Собственно, нынешний год по планам и будет финальным для данного масштабного проекта. И это весьма символично. Потому что восстановление Выставки достижений народного хозяйства говорит о том, что это самое «народное хозяйство» в стране имеется, и в нем есть множество достижений, которые можно и нужно демонстрировать.

          Это, кстати, большая проблема нынешней нашей медийной системы.

          О катастрофах, проблемах, политических и экономических кризисах все готовы рассказывать и все же готовы слушать, смотреть и читать. А вот о «заводах-пароходах» на систематической основе вещает в России, пожалуй, только YouTube-канал «Время – вперед!».

          Ну, вот теперь такой масштабной площадкой для демонстрации, что есть хорошего в России, в полной мере станет и ВДНХ. Которая в советские годы вообще была главной и самой значимой выставочной площадкой страны.

          Фото: kremlin.ru

          Хоть и печально, но не менее символично, что в девяностые павильоны ВДНХ пришли в запустение. Разрушено хозяйство – нет и выставки. В нулевые все это долго и муторно восстанавливалось, но систематическое возрождение началось именно в 2014 году.

          Что касается самих достижений, то их действительно масса, и в самых разных сферах. И это не отдельные открытия отдельных новых предприятий, хотя и это, без сомнения, важно, а целые отрасли.

          К примеру, экономика России в 2017 году вышла из двухлетней рецессии, как это и прогнозировал президент в декабре 2014 года. Рост ВВП по итогам 2017 года составит 1,8–2%. И это несмотря на беспрецедентное внешнее давление на нашу страну. Даже нынешний кризис и скачки рубля, кажется, не «потопят» нынешнее состояние российской экономики.

          В промышленности за 17 лет имеется систематический и постоянный рост производства. Если говорить о цифрах, то он с начала нулевых составляет 55,4%. В 2017 году только за первые семь месяцев металлургия выросла на 11%, производство сельхозтехники – на 24%, судостроение – на 34%, выпуск грузовых вагонов – на 66%, пассажирских вагонов – на 82%, тепловозов – на 31%.

          Развиваются не только аграрные, но и природоохранные проекты. Кстати, думается, что ситуация с Волоколамском эту работу только подстегнет.

          Что касается российской энергетики, то про добычу нефти и газа, пожалуй, и так понятно. Но помимо природных энергоносителей стоит сказать и о том, что Россия поднялась на 178 позиций в рейтинге Doing Business по показателю «Подключение к электрическим сетям»: со 188-го места в 2013 году до 10-го места на 2018 год.

          Развивается и сфера образования, что уже дает свои результаты.

          По данным, выявленным в ходе исследования качества математического и естественнонаучного образования TIMMS, в 2015 году российские ученики 11-х классов заняли первое место по профильной математике и второе место по профильной физике. Ученики восьмых классов заняли шестое место по математике и седьмое место по естествознанию (в 2003 году – 12-е и 17-е места соответственно). Ученики четвертых классов заняли седьмое место по математике и четвертое место по естествознанию (в 2003 году – девятое место по обоим направлениям).

          И перечислять здесь можно еще множество сфер. По большому счету, даже не с девяностых, а с начала нулевых Россия совершила громадный скачок в развитии. Причем скачок этот был совершен в самых непростых условиях внутренних, а в последние годы – и внешних проблем.

          ВДНХ является своеобразным символом страны еще и потому, что очень четко ложится в нынешнюю российскую идеологию. Это символ из нашего прошлого, который сейчас, в настоящем, устремлен в будущее.

          И, конечно, в этом отношении один из главных павильонов ВДНХ – это «Космос и авиация». Россия сейчас не просто присутствует в космосе, но активно расширяет там свое присутствие и влияние. И снова для пользы всей страны.

          К примеру, буквально вчера стало известно, что на орбите Земли успешно завершились испытания спутника «Канопус-В-ИК», оборудование которого позволяет на самых ранних стадиях обнаруживать лесные пожары. К 2020 году таких спутников с оборудованием на орбите должно быть 15. Это обеспечит непрерывное наблюдение за территорией России и ее лесными массивами.

          А вообще, если посмотреть на российские космические программы самого разного рода, то становится понятно, что наша страна уже несколько лет ведет планомерную космическую экспансию. Да, с проблемами, да, не всегда гладко. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. А наши устремления в космической сфере вполне очевидны.

          И очень хочется надеяться, что уже через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Потому что активно развиваются и программы пилотируемых космических полетов. И в перспективах – полеты на Луну и Марс. Может быть, нескоро, но непременно.

          И космос – это снова не только о пространстве, но и о времени, о будущем, о котором грезило человечество еще в прошлом веке.

          Но этот поход за пределы планеты начинается именно с Земли, со многих и многих отраслей экономики, промышленности, образования и науки.

          И вот про все это, и про достижения в этих сферах – восстановленная Выставка достижений народного хозяйства.


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