Что может остановить безумный сценарий?

Би-би-си спрашивает меня, возможно ли начало третьей мировой войны сейчас из-за Сирии.

К сожалению, сценарий просматривается очень легко. Но, конечно, хоть и на территории Сирии, но не из-за Сирии. А из-за борьбы за влияние в глобальном мире.

Итак, сирийский вариант сползания к катастрофе.

1. США, Британия, Франция наносят ракетный удар по сирийской армии.



2. Под удар попадают российские военные советники и российские военные подразделения.



3. Россия отвечает ударом ПВО и сбивает пару американских самолетов.



4. Трамп под давлением американского общественного мнения, под давлением своего эго и под давлением обвинений, что он агент России, дает приказ о массированном ударе по российским ПВО и российской военной базе и уничтожает их.



5. В ответ Россия наносит удар по американскому авианосцу и уничтожает его.



6. В ответ Трамп, опять же под давлением СМИ, эго и обвинений дает приказ потопить также российский крупный корабль в гавани Севастополя. И уничтожает российские корабли и военные базы.





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7. Россия отвечает ударом по американской эскадре – агрессору.

Дальше начинается беспорядочный обмен ударами в неядерном ракетном исполнении.



Начинается неядерная третья мировая война.

В ядерную фазу она может перетечь на одном из ее поворотов, когда военная логика уже полностью подчинит логику политическую.

Кроме сирийского, еще есть украинский сценарий и киберсценарий. Они тоже могут войти в резонанс друг с другом.

Что может остановить этот безумный сценарий?

Если агрессор будет бояться. И при этом если агрессор будет в сознании, в состоянии бояться.

Источник: Блог Сергея Маркова