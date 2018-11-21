Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

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5 декабря, среда  |  Последнее обновление — 18:04  |  vz.ru
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К чему приведут ограничения по покупке валюты в обменниках

Население может пострадать из-за тех, кто отмывает деньги через обменные пунктыФото: Кирилл Каллиников/РИА «Новости»
Вслед за предложением проверять происхождение денег при покупке долларов в ЦБ РФ рождаются еще более экстремальные идеи. Например, обсуждается предложение заставить людей покупать валюту только в том банке, где они уже имеют счет. С чем связано желание Банка России ограничить валютные операции – и к чему может привести реализация подобных идей? Подробности...
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Как «Северный поток – 2» скажется на будущем Украины

Порошенко не верит своему счастью – и правильно делает Фото: Kay Nietfeld/DPA/ТАСС
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока – 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода? Подробности...
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Выбор «Великих имен России» принес поразительные результаты

В голосовании приняли участие 5,5 млн человекФото: великиеимена.рф
По итогам конкурса «Великие имена России» предполагалось переименовать в честь знаменитых личностей 47 аэропортов. Итоги таковы: пять названий под вопросом, а страна отказала в поддержке великим писателям и советским маршалам, предпочтя им художников и монархов. При этом некоторые регионы заметно выделяются на общем фоне. Подробности...
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Россия способна оказать крайне важную для США услугу

Пребывание США в Афганистане оказалось отнюдь не прогулкойФото: Danish Siddiqui/Reuters
Вашингтон, похоже, осознал, что по крайней мере одну из важнейших для себя проблем не может решить без участия России. Признаком этого стала подготовка визита в Москву высокопоставленного представителя Госдепа. Речь пойдет об Афганистане. В чем именно состоит проблема США – и чем могла бы помочь Россия? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Патриарх Алексей II стал благословением для русского народа

Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...

Как нам противостоять Трампу и поднять цены на нефть

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Для стабилизации рынка нужны незамедлительные обязательства стран ОПЕК+ по серьезному сокращению нефтедобычи. Причем в объемах гораздо больших, чем это предлагает даже Иран. Подробности...

России нужно другое прошлое, кроме советского

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    Чем обернулось военное положение на Украине

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    Самые секретные подлодки России

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
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        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

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          Егор Холмогоров

          Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

          Егор Холмогоров
          Публицист
          		 5 декабря 2018, 17:35

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          Десять лет как нет с нами Святейшего патриарха Московского и Всея Руси Алексия II. Первого патриарха, возглавившего Русскую церковь после окончания десятков лет явных и скрытых коммунистических гонений. Само его избрание на поместном соборе 1990 года было чудом Божьим. Местоблюстителем патриаршего престола был уже тогда одиозный митрополит Киевский Филарет (Денисенко), рассчитывавший с помощью своих покровителей в советских спецслужбах водрузить патриарший куколь себе на голову (что он позже и сделал в украинском расколе, скопировав «москальский» убор один к одному).

          Однако в ходе тайного голосования членов собора наибольшую поддержку сразу же получил митрополит Ленинградский (как странно звучит сегодня это сочетание) Алексий (Ридигер). Он и стал патриархом и оказался поистине достойным своего жребия.

          Новоизбранный патриарх воплощал в себе те качества, которые так ждало увидеть в возрождающейся церкви изголодавшееся за десятилетия духовной советской пустыни общество. Он был интеллигентен и, происходя из обрусевшего остзейского дворянства, даже аристократичен, «старорежимен», как бы обращая мысли к восстановлению нормальной русской жизни.

          Патриарх был сдержан, всегда спокоен, дипломатичен, в нем чувствовались отрешенность от мира и глубина, воспринимавшиеся как неотъемлемые черты духовного лидера. И в то же время была несомненна простая и ясная сила характера и сила духа святителя.

          Под его руководством Русской церкви надлежало перейти самые тревожные и полные рисков и соблазнов первые годы духовного возрождения Руси. Июль 1991-го – Россия с замиранием сердца следит за возглавляемым патриархом крестным ходом в Дивеево с возвращаемыми в обитель мощами преподобного Серафима Саровского. Вновь, как и в дни прославления преподобного, «среди лета запоют Пасху». И Святейший патриарх – средоточие этого торжества.

          Фото: Юрий Кавер/РИА Новости

          Почти сразу за тем – последние судороги коммунизма, окончательное освобождение народа и церкви, но тут же следом и распад СССР по ленинским границам, а значит, и угроза раскола Русской церкви, которая на Украине становится реальностью.

          Сперва безумие филаретовщины захватывает многих, но именно твердость и дипломатичность патриарха позволяют локализовать раскол, вернув многих назад в лоно церкви. Вместе со свободой приходит безумное духовное торжище начала 1990-х. На потерявших голову советских людей обрушиваются протестанты, католики, сектанты всех мастей. Страну, казалось, накрывает вал безумных тоталитарных сект – от иеговистов до «Аум Синрике» и «Белого братства» – и все они нападают на «попов».

          Особенно глубоким оказалось сектантское вторжение в Сибири и на Дальнем Востоке. Казалось, что русское православие не выдержит такого натиска и утратит подорванное коммунизмом положение, станет одним из многих элементов в религиозном сектантском море. Но нет, уже к 1997 году сектантское наступление было отбито, на наиболее зловредные оккультные течения наложена анафема, а статус православной церкви укреплен законодательством о традиционных конфессиях.

          Не меньше тревог было и во внутрицерковных делах. Зарубежная церковь, охваченная приступом недостойной гордыни, клеймила церковь на родине за грехи (типа сергианства и экуменизма), которые были не виной, а бедой РПЦ, изживаемым церковным организмом тяжким наследием.

          Однако прошло 17 лет – и на смену расколу пришло братское воссоединение частей Русской церкви на общей основе верности русской православной традиции.

          Постепенно было утишено и шатание многомятежной человеческой мысли, когда в единой церкви соседствовали ультралиберальные и ультраконсервативные течения, причем с тенденцией превращения в секты. Десятки возомнивших о себе младостарцев эксплуатировали неофитскую религиозность своих чад. Удивительное дело – Святейшему патриарху удалось вести церковь избегая крайностей, поистине царским путем, и более любовью, терпением и воспитанием.

          И церковный корабль уверенно встал на спокойный, консервативный, но без кликушества, курс, а крайние явления исчерпали себя сами. Якобы «ревнительский» и «ультраправославный» диомидовский раскол, так огорчивший последние годы патриарха, раскрыл с предельной ясностью свою духовную сущность в ходе поддержки его главой украинского Майдана 2014 года. А то, что тот дух, которым руководствуется Русская церковь, – именно консервативный, идущий против безумия века сего и ведущий за собой всю страну, отразилось в деяниях юбилейного архиерейского собора 2000 года, прославившего новомучеников и исповедников российских во главе с царем-мучеником Николаем.

          Это было сделано, несмотря на давление множества влиятельных или просто взбалмошенных сил, ненавидевших царя, солидарных с его убийцами и не желавших, чтобы Россия возносила молитвы к своему государю. И тогда же были приняты Основы социальной концепции РПЦ, настоящий консервативно-революционный манифест выступления традиции против либерально-секулярного оскотинивающегося мира, призыв к цивилизационному самостоянию России на основе православия.

          Мирополит Кирилл, бывший вдохновителем этого исторического документа, неслучайно еще при жизни был признан, по сути, безальтернативным преемником Святейшего патриарха Алексия. Хранительный и сосредоточивающий консерватизм одного перерос в наступательный традиционализм другого.

          Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Никогда к своей вере люди не относились настолько горячо и всерьез.

          И личность Святейшего патриарха Алексия была средоточием этого горения духа. Он придавал ему характер ровного, устойчивого и потому совершающего огромную работу пламени. Ни в чем это не сказалось с такой ясностью, как в установлении новой симфонии церкви и государства.

          Казалось, было немыслимо в светском, постсоветском управляемой клептократическими либеральными элитами государстве ожидать его взаимодействия с церковью, мало того, активной помощи ей. И тем не менее патриарху Алексию II с удивительным дипломатическим тактом удалось добиться формирования элитного и общественного консенсуса вокруг принципа: Россия – православная страна, зримым символом чего стало воссоздание в центре Москвы храма Христа Спасителя.

          Взаимодействие церкви и государства стало нормой на всех уровнях, и в центре, и на местах. Нравилось это кому-то или нет, но Россия стала ощущать себя православной страной во многом именно потому, что отождествляла себя, свою душу с патриархом.

          Не мне судить, был ли патриарх Алексий II святым, – церковь в свое время ответит на этот вопрос. Но то, что он был благословением Божьим православной России, всему русскому народу, ниспосланным в трудный час, и что сквозь смуты и соблазны он вел и вывел нас из рабства безбожия в мир, где вера занимает достойное место в душах людских, – несомненно.

          И потому, когда мы вспоминаем нашего усопшего предстоятеля и его удивления достойные деяния, мы исполняем заповедь: «Поминайте наставников ваших».


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