Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Взгляд
27 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 19:24  |  vz.ru
Разделы

Почему расчеты Росстата признаны «ужасными»

Официальная статистика не всегда отражает реальную картинуФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Росстат подвергся жесткой критике на довольно высоком уровне. Качество расчетов просто ужасно, рассказал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Неудивительно, что порой официальные данные вызывают скепсис как среди экономистов, так и у населения. Можно ли исправить когнитивный диссонанс между статистикой и реальностью? Подробности...
Перейти а раздел…

Самые успешные комики в большой политике

Комедийный актер Зеленский обещает решить проблему Донбасса миромФото: Кинокомпания "Централ Партнершип"/ТАСС
Высока вероятность того, что следующим главой Украины будет комедиант не только по призванию, но и по профессии. Популярный комик Владимир Зеленский наконец-то высказался о своих президентских амбициях – они у него есть. Если гонка с его участием состоится, у Зеленского есть и неплохие шансы на победу. Однако первым комиком во главе государства он не станет – такие уже есть, и не только в Европе. Подробности...
Перейти а раздел…

Как должен выглядеть ВМФ России в ближайшем будущем

РПКСН пр. 955А на долгие годы станут основной морских стратегических ядерных сил РоссииФото: Алексей Куденко/РИА Новости
Подводя итоги уходящего года, главком ВМФ России Владимир Королев рассказал, какие корабли составят основу океанских группировок российского военного флота. Попробуем такой прогноз на ближайшие 20–30 лет составить и мы. Сколько и каких именно основных кораблей требуется ВМФ России, в том числе, например, авианосцев? Подробности...
Перейти а раздел…

Сможет ли Берлин помешать США разместить новые ядерные вооружения в Европе

Ракеты, «защищавшие Европу от русских», наводили ужас на немцевФото: archives.gov
Германия воспротивится размещению американских ядерных ракет в Европе, объявил глава немецкой дипломатии Хайко Маас. Понятен страх немцев перед такой «защитой от русской угрозы» по образцу 80-х годов прошлого века. Но есть ли у Берлина силы и возможности для того, чтобы устроить подобный бунт на натовском корабле? И можно ли считать фронду министра Мааса выражением мнения всей немецкой элиты?  Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

Алексей Колобродов, генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея конца эпохи шестидесятых годов, самой праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений. Подробности...

Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

Дмитрий Родионов, политолог
У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария

    Главные победы России в 2018 году

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 18 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сергей Иванов раскрыл подробности создания ракеты «Авангард»
          Турция пообещала не допускать США к изучению С-400Мечтавший о рукопожатии с Путиным мальчик побывал в КремлеВодитель в Москве отказался пропустить машину детской реанимации и устроил потасовкуУкраинцы отругали Маска за «неправильно» написанное слово «Киев»
          СБУ засекретила сведения о российских родственниках ПорошенкоКрымский мост обезопасили от столкновения с судамиТело погибшего в украинской тюрьме добровольца Иванова доставили в РоссиюВ США начали извиняться за выдуманную охоту на русских троллей
          Глава РУСАДА заявил об угрозе изоляции российского спортаГубернаторы присоединились к новогодней акции «Елка желаний»Эксперт объяснил, почему Элладская церковь не молится за киевских раскольниковСвитер с похожим на Путина Санта-Клаусом начали продавать в США

          Главная тема


          Самые успешные комики в большой политике

          результат сотрудничества


          Россия помогла Китаю достичь критически важного технологического прорыва

          семейное дело


          Опубликованы подробности избиения Башаровым своей жены

          «все это бред»


          Ополченец ДНР рассказал о том, кто контролирует «серые зоны» в Донбассе

          Видео

          «НЕ БОЛТАЙ!»


          Как Украина смогла подслушать переговоры российского ВМФ

          дом милосердия


          Как победить русскую смерть

          тайное и явное


          Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

          Россия и Белоруссия


          Почему Лукашенко недоволен итогами встречи с Путиным

          расследование инцидента


          Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Агитация и пропаганда


          Игорь Мальцев: На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

          Космические технологии


          Георгий Малинецкий: Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

          на ваш взгляд


          Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?


          Алексей Колобродов

          Мушкетеры-шестидесятники, король Хрущев и кардинал Суслов

          Алексей Колобродов
          генеральный директор медиагруппы «Общественное мнение»
          		 27 декабря 2018, 18:40

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Информационная плотность современной жизни дошла, кажется, до предела, превратившись в необъятное облако тэгов, в котором и ориентация-то практически невозможна, не говоря о сколько-нибудь серьезных рефлексиях.

          Вместе с тем парадоксально работает закон, когда-то сформулированный поэтом Есениным: «Лицом к лицу – лица не увидать,/Большое видится на расстояньи».

          Уходящий 2018-й – год полувекового юбилея преждевременного конца прекрасной эпохи шестидесятых годов – самой, пожалуй, светлой, праздничной и смыслообразующей на памяти ныне живущих поколений, а может, и всего так и не завершившегося (поскольку не снят ни один из глобальных его вопросов) XX века, да, пожалуй, и не только двадцатого.

          60-е отзывались в 2018-м слишком многими событиями и знаками: тут и революция «желтых жилетов» во Франции, как обывательский римейк студенческой революции 1968-го, и мундиаль в России, когда шестидесятнические ценности, пусть на короткое время, возродились благодаря не рок-н-роллу, но футболу – в играх чемпионата, впрочем, драйва и поэзии оказалось не меньше. Увы, случились уходы знаковых в контексте эпохи людей – актера и режиссера Олега Табакова и правозащитницы Людмилы Алексеевой – последней советской диссидентки шестидесятнического призыва.

          Еще в России вышел в прокат фильм Виктора Алферова «Облепиховое лето» (дебют театрального режиссера, актера, документалиста в игровом кино) по сценарию Ольги Погодиной-Кузминой – о последних годах короткой жизни великого русского драматурга Александра Вампилова. Неожиданно ворвался в официальное пространство поэт и музыкант Егор Летов (омский аэропорт – лишь повод), всегда запальчиво утверждавший о 60-х как о своей духовной родине.

          Фото: «Облепиховое лето»/Лендок

          Эпоха 60-х была насквозь поэтической и наиболее яркие версии ее происхождения приходят от людей литературы. Так, кинодраматург Наталья Рязанцева утверждала, что советские шестидесятые придумал ее первый муж Геннадий Шпаликов, в чем ее горячо поддерживает гражданин поэт Дмитрий Быков. («Советские шестидесятые» звучат вообще забавно – это было десятилетие, когда стиралась грань не только между «советским» и «антисоветским», как зафиксировал Сергей Довлатов, но и вообще многие границы и конвенции отменялись).

          Писатель Виктор Пелевин – и об этом я писал в заметке «Как Егор Летов отстроил Небесный Портал» – в одном из недавних романов предложил мистико-конспирологическую гипотезу: якобы русские масоны, изолированные чекистами на Новой Земле, именно там и достроили Храм Соломона, ставший порталом между Западом и Востоком. Опыт построения рая на земле, по Пелевину, в очередной раз не получился, но: «светлых вибраций, уже прошедших через Портал, было достаточно, чтобы неузнаваемо изменить нашу Землю и подарить нам шестидесятые, поколение цветов, новую музыку, искусство – и веру в то, что мы можем жить без мировых войн».

          Всё это красиво, нарядно, несколько абстрактно, но ведь и впрямь поэтический образ, да и сами поэты – лучший ключ для понимания той эпохи. И сегодняшних конфликтов: масса тогдашних вопросов не получила ответов, драмы оказались не доиграны, а национальные противостояния с тех пор только обострились.

          Самое забавное, что быстрей многих историков и социальных мыслителей это поняли и создатели сериалов, в последние годы как-то научившиеся до приемлемого продюсерами уровня разводить шпаликовский пафос и лиризм, сдобрив лошадиными дозами ретро-гламура. Глянцевые сериалы на тему шестидесятых держатся на литературном мифе эпохи, как на прочнейшем фундаменте. Даже если кино посвящено деятелям иных видов искусств («Оттепель»), молодым дипломатам на фоне Карибского кризиса («Оптимисты»), а то и вовсе пионерам теневой экономики («Фарца») – среди лейтмотивов обязательно будут журнал «Юность», чекист, цитирующий Пастернака и богемно-литературная Москва. Строго говоря, одна Москва и только Москва, потому что какие шестидесятые могли быть в провинции...

          Самый важный сериал данного направления – «Таинственная страсть», по одноименному роману шестидесятнического гуру Василия Аксенова. Именно в своих беллетризированных мемуарах Василий Павлович создал (точнее, упрочил и оформил в бренд-бук) тот самый миф, показав советские шестидесятые как историю одной литературной компании. И себя, в качестве ее мотора и идеолога (в книге «Таинственная страсть» этот мотив приглушен – из соображений, надо думать, не столько личной скромности, сколько литературных приличий, не все мамонты еще вымерли; в одноименном сериале – развернут и победителен до карикатурности).

          Самого Аксенова этот миф, скорее, принижал, он был крупнее, конечно, и компании, да и узкую хронологию взламывал. Вожаковать, наверное, любил – но в смыслах эстетическом и политическом (он не сильно их разделял), а не в роли тусовочного айболита с внешностью комсомольского божка.

          Собственно, создатели сериала именно этот месседж – сугубо тусовочной движухи – и уловили, сделали центральной идеей, подменили реальность уже не легендой, а сказкой, произвольно смешав временные пласты, детали биографий и пр.

          Подобное восприятие советского шестидесятничества, разумеется, неточно исторически, социологически смехотворно, да и аромат эпохи передается весьма специфический. Здесь, однако, тот веселый случай, когда «как захочешь – так и было», да и вообще поэтическая тусовка состоялась как способ производства смыслов – такое случалось и раньше, но не настолько вирусно и навязчиво.

          Компания просуществовала в подобном качестве, кстати, не слишком долго, а в легенду ушла потому, что была построена по мушкетерскому принципу – не случайно, в России, в отличие от остального, преимущественно католического мира, «Три мушкетера» Александра Дюма-отца, гораздо популярнее его «Графа Монте-Кристо». Схема работала эффективно: с Евгением Евтушенко – Д`Артаньяном, Атосом – Аксеновым, Портосом – Робертом Рождественским... Арамис получился дуалистичен и андрогинен – половина Вознесенский, вторая – Белла Ахатовна.

          Сходство с персонажами Дюма, надо сказать, поражает – все перечисленные поэты были отпрысками дворянских домов (в советском понимании), имели в бэкграунде свой набор семейных тайн и драм, в юности/«Юности» окормлялись де Тревилем – Валентином Катаевым, имели клубок двусмысленностей в отношениях с королем (Хрущёв) и кардиналом (Суслов); в последующие годы уходили то в лоялисты (Евтушенко, Рождественский), то во Фронду (элитарную и больше игрушечную, нежели серьезную – Аксенов, Ахмадулина, в меньшей степени Вознесенский). Впрочем, четкого осознания, кто там сейчас где, особо не было, они и сами путались.

          Сиквелы – «Двадцать лет спустя» и пр., проиграли в перестройку и девяностые. Ну и невероятная легкость передвижений по миру в годы холодной войны – отнюдь не с единственной целью экспорта передового советского искусства. Здесь была государственная служба, и явно не у одного государства.

          Уместно продолжить мушкетерскую параллель. В последние годы довольно популярно ревизионистское прочтение «Мушкетеров»; беллетрист Александр Бушков и вовсе сочинил роман «Д`Артаньян – гвардеец кардинала» – основная линия которого в том, что мушкетеры, прикрываясь демагогией о верности Франции и королю, всячески противодействуют кардиналу Ришелье, строящему сильное национальное государство и освобождающему французов от гнета и беспредела развращенной знати. Плюют на законы, опасно хулиганят, плетут интриги, и не только прикрывают высоких особ в изменнических сношениях с прямо враждебными Испанией и Англией (герцог и первый министр Бэкингем), но и прямо в них участвуют…

          Можно оценивать эти игры ревизионистов вполне иронически, но разве у Дюма не о том же самом по факту? И разве так уж далеки данные сюжеты от судьбы наших героев-поэтов? И, кстати, в оригинале, у Беллы Ахмадулиной: «К предательству таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи»…

          Еще забавнее, что даже на фоне советского же феномена – профессионального писательства – они были ударниками и передовиками, писали много, издавали густо, а остались вот персонажами. А если авторами, то эстрадных и кинопесен, а также сериалов (случай Аксенова). Это тоже напоминает социалистическую экономику – стоит завод, что-то там производит, попутно образует инфраструктуру; сейчас завода нет, и продукцию мало кто помнит, а вот ТЭЦ, построенные на его бросовом тепле для обогрева школ и садиков, остались, как и ветшающие, аварийные, но работающие коммуникации...

          Авторы фильма «Облепиховое лето» рискнули на ревизию иного порядка: нашего устоявшегося представления о времени, аргументировали, так сказать, «другие шестидесятые». В «Облепиховом лете» впервые появляется на экране не только Вампилов в ярком и неожиданном исполнении Андрея Мерзликина (который, я давно догадывался, может сыграть всё; в роли Вампилова у русского красавца Мерзликина вдруг то и дело мелькает в лице и пластике что-то монгольское; погибший в годы Большого террора отец Вампилова – бурят). Но здесь и первое появление в кино поэта Николая Рубцова, который приобрел культовый статус раньше Вампилова (отличная работа актера Сергея Каплунова). Интересно, что оба художника – безотцовщина, выходцы с окраин Империи (у Вампилова – Байкал, у Рубцова – русский Север), провинциальные интеллигенты в первом поколении, в фильме убежденно оппонируют очередной дворянской, «мушкетерской» генерации литераторов.

          Аглая Топорова прямо заявила о пародийности: «…не могу не отметить, что помимо прекрасной актерской игры, сценария и прочего, в этом фильме блистательно спародированы и пламенный оптимизм кинематографа 1960-х, и современные сериалы об этой эпохе. Очень круто, получилось, прямо «Mad men». И видно, что это именно пародия, а вовсе не подражание».

          Я бы добавил, что речь идет о высокой пародии, ибо посыл авторов «Облепихового лета» не в осмеянии тогдашнего пафоса, легко трансформировавшегося в сегодняшний глянец сериальных оттепелей, но в утверждении принципиальной идеологемы. А она о том, что в период цветущей сложности советской Империи художник получил неограниченные возможности для противостояний и конфликтов, между тем как основной – между творцом и властью – как бы отходил на второй, пусть и неизбывный план.

          Власть вообще в те плодотворнейшие для отечественного искусства годы (конец 60-х – 70-е) вела себя как своеобразный космический патруль, недобрый и далекий, одинаково подозрительный ко всем ярким местным проявлениям и крайне внимательный к методам и практикам других космических патрулей.

          Но на земле куда актуальнее были другие схватки и истории: между столицей и провинцией, драмой подлинности и драмами сиюминутными или вовсе сконструированными, модой на оппозиционность-диссиду и возвращением к традиции – через отцов, историю с географией, через мучительный гамлетизм отношения к стране и государству.

          «Облепиховое лето», скромно прошедшее по экранам (в общероссийском, впрочем, прокате, и это отрадно), как всякая высокая пародия разрушает миф о советских шестидесятых, прежде всего его сословный и москвоцентричный характер. Многие наши общественные проблемы – в неумении/нежелании осмыслить это ключевое десятилетие, в приверженности ярким картинкам и ветшающим клише. Однако в уходящем году, похоже, наметились точные ориентиры и заработали правильные исторические навигаторы.   


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Дмитрий Родионов, политолог
          У белорусских партнеров есть два пути. Или реализовывать план, который сам «батька» предложил 20 лет назад, или посмотреть в сторону Запада. Если второй вариант – рекомендую изучить историю одного соседнего государства. Подробности...
          Обсуждение: 54 комментария

          Как выходцы из ИГИЛ помогают воевать Киеву

          Андрей Луговой, политик и предприниматель, депутат Госдумы РФ от партии ЛДПР
          Британская The Times опубликовала статью о выходцах из террористического ИГИЛ, которые воюют на Украине против повстанцев Донбасса. Представьте, какой шум поднялся бы, если бы исламистов обнаружили с другой стороны фронта? Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          На Би-би-си дали слово «заместителю Геббельса» и «подручной Сатаны»

          Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
          Я бы еще раз пересмотрел работу Екатерины Андреевой. К ней нет вопросов. И не нравится ей в русском телевизоре то же самое, отчего и я его не могу долго слушать. Именно слушать этот задыхающийся речитатив с подвизгиванием. Подробности...
          Обсуждение: 30 комментариев

          В ДНР светлеет горизонт

          Андрей Бабицкий, журналист
          Завершающийся год был не самым простым в жизни Донецкой народной республики, однако его итоги позволяют надеяться на перемены к лучшему. Пусть не слишком большие. Подробности...
          Обсуждение: 23 комментария

          Давайте не будем забывать погибших в Чечне солдат

          Сергей Козлов, ветеран спецназа
          Пацаны все понимали, но смотреть на них в эти минуты было страшно. Всегда удивлялся чести, совести, терпению военнослужащих срочной службы, особенно в тот период, когда убивали нашу страну. Подробности...
          Обсуждение: 17 комментариев

          Физически ощущаю надвигающуюся катастрофу в образовании

          Ольга Ускова, предприниматель, президент группы компаний Cognitive Technologies
          Мы – КИК НИТУ «МИСиС» – еще держимся, но это уже похоже на остров знаний, вокруг которого бушуют вражеские силы. «Пусть студенты сами выбирают курсы, которые им нужны!» Твою же мать! Откуда они знают, какие фундаментальные курсы им нужны? Подробности...
          Обсуждение: 102 комментария

          Порошенко хочет, чтобы все горело

          Андрей Манчук, политолог
          Операция по отмене выборов стала для Петра Порошенко классическим «выстрелом в ногу». А призрачная перспектива смены украинской власти обретает более реальные очертания – если, конечно, Порошенко не решится на более радикальные шаги. Подробности...
          Обсуждение: 11 комментариев

          Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

          Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
          Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
          Обсуждение: 109 комментариев

          Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
          Обсуждение: 21 комментарий

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............