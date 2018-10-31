Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 20:12  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Что России нужно от сына Каддафи

Сейф аль-Ислам Каддафи теоретически мог бы восстановить заключенные его отцом с россиянами сделкиФото: Ismail Zitouny/Reuters
Сейф аль-Ислам Каддафи, сын убитого в 2011 году ливийского лидера Муаммара Каддафи, обратился к Владимиру Путину. Как сообщили СМИ, он попросил Россию поддержать его на президентских выборах. Главу государства в Ливии должны избирать весной. Есть ли у молодого Каддафи шансы на успех? И может ли Москве быть интересным отклик на его просьбу? Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
Перейти а раздел…

Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

Коллапс в британском аэропорту, возможно, только первая ласточка больших событий и переменФото: Facundo Arrizabalaga/EPA/ТАСС
Теракт, ошибка применения военных технологий или учения британских кибервойск? Чем больше противоречивой информации поступает по итогам расследования причин гигантского сбоя в работе одного из лондонских аэропортов, тем больше возникает вопросов. Тем более что есть признаки того, что сами британские власти все больше склоняются к версии... очередного «вмешательства России». Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Георгий Малинецкий, доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

Наталия Янкова, публицист (Германия)
Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

Павел Данилин, политолог
Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
    Перейти а раздел…

    Главные победы России в 2018 году

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Минобороны выпустило «игривый» календарь

      Минобороны представило собственный календарь на 2019 год, обыграв в нем мемы и стереотипы о российских ВС. Каждое изображение сопровождается ироничным слоганом. Блогеры пришли от этой затеи в восторг, а также оценили девушек в форме
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев

      Названа «Мисс Москва – 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?
        • Да, 25 декабря

        • Да, 7 января

        • Нет, пусть все останется, как есть

        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Озвучены решения по итогам переговоров Путина и Лукашенко
          Кремль прокомментировал падение цен на нефтьЧисло посетивших Россию туристов резко вырослоРоссия добыла в 2018 году рекордный объем газаМинздрав назвал допустимую дозу мандаринов
          В Йемене сбили современный ударный беспилотник при помощи советской ракетыСечин поздравил чиновников кабмина корзинами с колбасойСуд арестовал обвиняемых по делу о пожаре на шахте в СоликамскеМэр Клинцов возместил расходы на поездку детей чиновников в Турцию
          Американский оружейный эксперт предложил варианты для «апгрейда» автомата КалашниковаВ Эстонии решили приравнять негативное отношение к государству к преступлениюВ Петербурге пациент выстрелил во врача и покончил с собойСтали известны подробности убийства 16-летней вице-чемпионки России по плаванию

          Главная тема


          Кто и как ищет в космосе опасные для Земли объекты

          «с намерением поиздеваться»


          В Британии календарь Минобороны назвали «леденящим душу рождественским приветом»

          гражданская авиация


          Российская авиакомпания отказалась от новых Airbus

          армия и вооружения


          Су-34 потренировались у границ Украины уничтожать системы ПВО

          Видео

          Развлечение на Рождество


          Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          тайное и явное


          Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          расследование инцидента


          Британия готова обвинить Россию в крупнейшем авиационном коллапсе

          Исторический спор


          Егор Холмогоров: Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Свобода вероисповедания


          Сергей Худиев: Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы, чтобы все христиане праздновали Рождество в один день?


          Георгий Малинецкий

          Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

          Георгий Малинецкий
          доктор физико-математических наук, вице-президент Нанотехнологического общества России
          		25 декабря 2018, 18:40

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Он упрекнул американские авиакосмические компании «Локхид-Мартин» и «Боинг», обороты которых превышают бюджеты ряда крупных государств, в том, что они «не смогли сделать ничего похожего».

          И действительно, создание подобного двигателя требует огромных средств, десятилетий напряженной работы, а также строительства целого города. Инженеры объясняют, что при разработке такого изделия нужно очень точно подобрать более 1500 параметров, каждый из которых может оказаться критичным. Их выбор требует высочайшей квалификации разработчиков, инженерной культуры и многолетних испытаний. Можно гордиться тем, что советским ученым и инженерам удалось пройти этот путь и открыть человечеству дорогу в космос, а также тем, что бывшие конкуренты признают очевидный успех соперника.

          Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса и отечества. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел.

          Американцы напряженно работают и над новым поколением космических двигателей, и над новой космической программой. Электромобиль Теslа, несмотря на все неурядицы, продается, а наш «Ё-мобиль», который разрабатывался одновременно с ним, воспринимается только как неудачная шутка. И возвращать первые ступени ракет американские коллеги уже научились, а мы все «запрягаем»... Где отечественные компьютеры, мобильники, томографы? Почему и здесь путь от прекрасных идей наших ученых и инженеров до изделий, конкурентоспособных на мировом рынке, до сих пор не пройден? И не разделит ли РД-180 участь «последнего из могикан»?

          Думаю, можно выделить как минимум три причины, которые мешают нашему прорыву.

          Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

          Первая  отсутствие мечты. Академика В. П. Глушко  основателя космического двигателестроения в СССР и соратника генерального конструктора С. П. Королева – так же как и «главного теоретика космонавтики» академика М. В. Келдыша, их коллег и единомышленников, вела в будущее мечта о покорении космоса.

          Работа над ракетными двигателями началась с 1930-х годов и, несмотря на все препятствия, отсутствие денег, грантов, программ, указаний сверху, продолжалась в самое тяжелое время. Конечно, прорыв, озарение, принятие уникальных решений  дело немногих энтузиастов, но разными способами и на разных уровнях общество должно поддерживать творцов. В 1936 году вышел фильм «Космический рейс» о полете советских людей на Луну в 1944 году. С 1934 по 1936 год в СССР выходила «Энциклопедия космических полетов». Тогда общество жило будущим, было готово к нему.

          Какова наша мечта сейчас? Действительно ли мы хотим быть «энергетическим гарантом» или «транспортным коридором» для стран, у которых есть настоящая мечта?

          Вторая причина связана с отношениями ученых и власти. Двигатель такого класса  это результат работы целой отрасли, во главе которой стоят люди, мотивированные идеей, а не деньгами. Хотя и ими тоже, но «на одном бизнесе» такой двигатель не создать. Нужна последовательная промышленная и технологическая политика, напряженная работа целого поколения.

          Да, собственно, академик Глушко об этом и пишет: «Целая сеть научно-исследовательских организаций и опытно-конструкторских бюро по разработке ракет, ракетных двигателей внесли свой творческий вклад в рождение и развитие ракетно-космических систем в нашей стране. Синтез труда этих коллективов и поднял советского человека в космос».

          Научные руководители советского космического и атомного проектов умели объяснять власти, что можно сделать, а что нет и как достичь поставленных целей. Могли остановить власть и тем самым уберечь страну от фатальных ошибок. Их слушали.

          Сейчас же ученым объяснили, что главное для них  писать побольше статей, которые будут проиндексированы в базах Scоpus и Wеb оf Sciеnce. Кроме того, есть мегапроекты, которыми должны непременно руководить иностранцы (при Петре I вначале было что-то похожее). И ученый люд, в общем-то, безмолвствует...

          Сложно грезить о новых двигателях, когда «бухгалтеры победили инженеров». А РД-180 может вскоре стать памятником советскому космосу.

          Третья причина  наше образование. По словам Джона Кеннеди, Советский Союз обогнал США в космосе за школьной партой. Советское образование было одним из лучших в мире. А успехи среднего российского школьника в настоящий момент очень далеки от этих показателей. Они оценивались в 2015/2016 году в рамках Программы международной оценки учащихся (РISА). По математике мы находимся на 25-й позиции, по естественным наукам на 32-й, а по владению родным языком на 26-й. Небогато.

          Как преподаватель в МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана, могу сказать, что в последние годы мы ставим удивительный эксперимент  пытаемся дать высшее образование людям, не имеющим среднего. В начале курса я задаю элементарные вопросы, на которые легко отвечал советский школьник восьмого класса: «Почему Земля не падает на Солнце, хотя действует закон всемирного тяготения?», «Почему есть времена года?» и так далее. Удовлетворительных ответов я давно уже не слышал.

          Когда-то Фауст размышлял над переводом Библии. Что же было вначале? Слово или Дело? Думаю, что вначале было Желание. Желание дотянуться до звезд. Если оно у нас будет, мы вернемся в космос на первых ролях, с новыми совершенными двигателями.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Как немецкие бизнес-знахари едва не сделали меня инвалидом

          Наталия Янкова, публицист (Германия)
          Зашла к врачу за рецептом на таблетки от кашля. Заодно показала колено. Он резко скомандовал: «Пойдемте!» В Германии принято выполнять команды – особенно врачей. Я мысленно сказала «яволь», хотя и не сразу поняла, куда мы пойдем. Подробности...
          Обсуждение: 7 комментариев

          Что мешает политическим проходимцам на избирательном поле

          Павел Данилин, политолог
          Громче всего возмущаются те политические силы, которые и без того показывают весьма скромные результаты на выборах. Валить все на муниципальный фильтр они вряд ли могут – «нечего на зеркало пенять», как говорится в пословице. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Государственное насилие против сектантов ударит по нам с вами

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Мы все привыкли к тому, что со времен СССР разговоры о свободе, в том числе религиозной, – это западная монополия. Но все изменилось – историческая ситуация подталкивает глобалистскую элиту к сворачиванию свободы вероисповедания. Подробности...
          Обсуждение: 82 комментария

          Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

          Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
          В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

          Даешь СССР-2.0! Простите – нет

          Егор Холмогоров, Публицист
          Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
          Обсуждение: 310 комментариев

          Уличный доллар уходит в прошлое

          Наталья Осс, журналист, писатель
          Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
          Обсуждение: 62 комментария

          Почему «кровавого Иосифа» заваливают цветами

          Дмитрий Гололобов, юрист, бывший глава правового управления НК «ЮКОС»
          Нет прощения Сталину за людей, не оправдаться ему в истории ни бомбой, ни Днепрогэсом, ни Великой победой, но из Питера, построенного на костях, никто не съехал и в сталинском метро ездить не перестали. Подробности...
          Обсуждение: 167 комментариев

          «Носорог» Трамп провалил «тест Обамы»

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Стоит отдать Большому Дональду должное — другого «невозможного» президента уже давно бы сломали. А этот даже оттенок веселья придает своему стоицизму. Рождественский переполох? Почему бы нет? Подробности...
          Обсуждение: 4 комментария

          Биография Собчак – это путь принцессы в изгнании

          Илья Переседов, блогер
          Узнал с утра, что Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом, и очень расстроился за Ксению. Я всегда надеялся, что через этот брак она сможет изжить в себе вечного маргинала. Но, видимо, проще забрать девушку из «Дома-2», чем «Дом-2» из девушки. Подробности...
          Обсуждение: 124 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............