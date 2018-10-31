Российский двигатель РД-180 может стать «последним из могикан»

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск назвал ракетный двигатель РД-180, который США много лет закупают у России, «великолепным». Он упрекнул американские авиакосмические компании «Локхид-Мартин» и «Боинг», обороты которых превышают бюджеты ряда крупных государств, в том, что они «не смогли сделать ничего похожего».

И действительно, создание подобного двигателя требует огромных средств, десятилетий напряженной работы, а также строительства целого города. Инженеры объясняют, что при разработке такого изделия нужно очень точно подобрать более 1500 параметров, каждый из которых может оказаться критичным. Их выбор требует высочайшей квалификации разработчиков, инженерной культуры и многолетних испытаний. Можно гордиться тем, что советским ученым и инженерам удалось пройти этот путь и открыть человечеству дорогу в космос, а также тем, что бывшие конкуренты признают очевидный успех соперника.

Однако такие похвалы заставляют задуматься о будущем нашего космоса и отечества. РД-180 совершенен, но этому совершенству есть предел.

Американцы напряженно работают и над новым поколением космических двигателей, и над новой космической программой. Электромобиль Теslа, несмотря на все неурядицы, продается, а наш «Ё-мобиль», который разрабатывался одновременно с ним, воспринимается только как неудачная шутка. И возвращать первые ступени ракет американские коллеги уже научились, а мы все «запрягаем»... Где отечественные компьютеры, мобильники, томографы? Почему и здесь путь от прекрасных идей наших ученых и инженеров до изделий, конкурентоспособных на мировом рынке, до сих пор не пройден? И не разделит ли РД-180 участь «последнего из могикан»?

Думаю, можно выделить как минимум три причины, которые мешают нашему прорыву.

Первая – отсутствие мечты. Академика В. П. Глушко – основателя космического двигателестроения в СССР и соратника генерального конструктора С. П. Королева – так же как и «главного теоретика космонавтики» академика М. В. Келдыша, их коллег и единомышленников, вела в будущее мечта о покорении космоса.

Работа над ракетными двигателями началась с 1930-х годов и, несмотря на все препятствия, отсутствие денег, грантов, программ, указаний сверху, продолжалась в самое тяжелое время. Конечно, прорыв, озарение, принятие уникальных решений – дело немногих энтузиастов, но разными способами и на разных уровнях общество должно поддерживать творцов. В 1936 году вышел фильм «Космический рейс» о полете советских людей на Луну в 1944 году. С 1934 по 1936 год в СССР выходила «Энциклопедия космических полетов». Тогда общество жило будущим, было готово к нему.

Какова наша мечта сейчас? Действительно ли мы хотим быть «энергетическим гарантом» или «транспортным коридором» для стран, у которых есть настоящая мечта?

Вторая причина связана с отношениями ученых и власти. Двигатель такого класса – это результат работы целой отрасли, во главе которой стоят люди, мотивированные идеей, а не деньгами. Хотя и ими тоже, но «на одном бизнесе» такой двигатель не создать. Нужна последовательная промышленная и технологическая политика, напряженная работа целого поколения.

Да, собственно, академик Глушко об этом и пишет: «Целая сеть научно-исследовательских организаций и опытно-конструкторских бюро по разработке ракет, ракетных двигателей внесли свой творческий вклад в рождение и развитие ракетно-космических систем в нашей стране. Синтез труда этих коллективов и поднял советского человека в космос».

Научные руководители советского космического и атомного проектов умели объяснять власти, что можно сделать, а что нет и как достичь поставленных целей. Могли остановить власть и тем самым уберечь страну от фатальных ошибок. Их слушали.

Сейчас же ученым объяснили, что главное для них – писать побольше статей, которые будут проиндексированы в базах Scоpus и Wеb оf Sciеnce. Кроме того, есть мегапроекты, которыми должны непременно руководить иностранцы (при Петре I вначале было что-то похожее). И ученый люд, в общем-то, безмолвствует...

Сложно грезить о новых двигателях, когда «бухгалтеры победили инженеров». А РД-180 может вскоре стать памятником советскому космосу.

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Третья причина – наше образование. По словам Джона Кеннеди, Советский Союз обогнал США в космосе за школьной партой. Советское образование было одним из лучших в мире. А успехи среднего российского школьника в настоящий момент очень далеки от этих показателей. Они оценивались в 2015/2016 году в рамках Программы международной оценки учащихся (РISА). По математике мы находимся на 25-й позиции, по естественным наукам – на 32-й, а по владению родным языком – на 26-й. Небогато.

Как преподаватель в МФТИ и МГТУ им. Н. Э. Баумана, могу сказать, что в последние годы мы ставим удивительный эксперимент – пытаемся дать высшее образование людям, не имеющим среднего. В начале курса я задаю элементарные вопросы, на которые легко отвечал советский школьник восьмого класса: «Почему Земля не падает на Солнце, хотя действует закон всемирного тяготения?», «Почему есть времена года?» и так далее. Удовлетворительных ответов я давно уже не слышал.

Когда-то Фауст размышлял над переводом Библии. Что же было вначале? Слово или Дело? Думаю, что вначале было Желание. Желание дотянуться до звезд. Если оно у нас будет, мы вернемся в космос на первых ролях, с новыми совершенными двигателями.