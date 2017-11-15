Россия вернула себе сословие воинов

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Иностранная фальшивка вытесняет из российских магазинов настоящий сыр

То, что выглядит как сыр, далеко не всегда является таковымФото: Александр Рюмин/ТАСС
Запрет на поставки европейского сыра в Россию, казалось бы, должен был привести к расцвету отечественного производства – но все оказалось куда сложней. Российские производители разоряются из-за массовых поставок импортной фальшивки, которая выглядит в магазинах как настоящий сыр, но стоит гораздо дешевле. Свою роль в таких махинациях сыграли, разумеется, Украина и Белоруссия. Подробности...
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«Единой России» предложили новые варианты названия

Бренд «Единая Россия» создали 16 лет назад Сергей Шойгу, Юрий Лужков и Минтимер ШаймиевФото: Сергей Величкин/РИА Новости
Руководство «Единой России» признало, что не всегда выглядит в глазах электората наилучшим образом, и собирается «перенастроить» партию. Речь идет «и о смысловой перезагрузке партии, и об актуализации фирменного стиля». Не исключено, что среди прочего будут предлагаться самые радикальные идеи, в том числе о переименовании ЕР. И идеи нового названия уже высказываются. Подробности...
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Для создания оружия нового поколения Пентагон привлекает ботаников

Пентагон не случайно запустил программу «Улучшенные технологии растениеводства»Фото: Off-Broadway
Министерство обороны США готово вложиться в генную модификацию растений. В результате американцы планируют обзавестись принципиально новыми средствами разведки, в том числе военной. Но растения-шпионы – это для генетических экспериментов не предел. В перспективе речь может идти о по-настоящему опасном биологическом оружии. Подробности...
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Американцы стыдятся своего голода

О кризисе с нехваткой продовольствия в США говорят с 2009 годаФото: Christopher Aluka Berry/Reuters
О том, что средний класс США стремительно нищает, теперь говорят открыто. Но то, что многие модные диеты, включая веганство, связаны с банальной нехваткой денег на продукты, признавать пока стесняются. В 2016 году к «новым голодным» относили 41,2 млн американцев. Неужели «страшилки», некогда изобретаемые советской пропагандой, стали реальностью? Подробности...
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Волна насилия в школах навлекла подозрения на соцсети

Вопрос блокировки соцсетей для школьников снова встал после массовых нападений школьников в Перми и БурятииФото: Артем Геодакян/ТАСС
«Диванные психологи, депутаты и прочие моралисты загоняют детей в угол... Загнанные в угол дети берут в руки топор». Такими словами блогеры комментируют сообщения о том, что ко вспышке насилия в российских школах могут быть косвенно причастны социальные сети. Но кроме соцсетей есть и другие источники пропаганды насилия среди подростков. Подробности...
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Что скажет фильм «Скиф» о русских начала ХХI века

Александр Васильев, редактор раздела «Мнения» газеты ВЗГЛЯД
Разводить во времени громкие отечественные и зарубежные премьеры в Минкульте пробовали и раньше, но только сейчас циркуляр был доведен, когда кассы кинотеатров уже продавали билеты. Так чего же ради нагородили этот огород? Подробности...
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Обсуждение: 177 комментариев

Россия вернула себе сословие воинов

Андрей Бабицкий, журналист
Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя. Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла. Подробности...
Обсуждение: 108 комментариев
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        Некоторые российские режиссеры просят не допускать к прокату британскую комедию «Смерть Сталина». Допустимы ли художественные произведения, содержащие смех, иронию и насмешки над Сталиным и другими деятелями той эпохи?
        • Да

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        Серию нападений в российских школах связывают с влиянием социальных сетей. В какой мере соцсети могли повлиять на произошедшие события?
        • Соцсети оказали ключевое влияние

        • В какой-то степени могли повлиять

        • Не вижу такой связи

        Заслуживают ли наказания студенты института гражданской авиации, сделавшие неприличный ролик в стиле БДСМ?
        • Да, как можно более строгого

        • Да, но незначительного

        • Нет, их не нужно никак наказывать

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          Андрей Бабицкий

          Россия вернула себе сословие воинов

          Андрей Бабицкий
          журналист
          		 24 января 2018, 11:30

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          Казалось бы, изменение формы ответа командиру в армии с «Служу Российской Федерации!» на «Служу России!» – это какая-то никчемная малость, прихоть властителя, подписавшего указ о малопонятной и сомнительной новации.

          Между тем в этом решении неожиданно открывается бездна смысла и метафизического расширения самой идеи высокого служения родине. 

          На самом деле служить Российской Федерации – это служить никому или, если точнее, протокольному, формальному обозначению некоего государственного образования, выстроенного Борисом Ельциным и порослью юных реформаторов на обломках СССР.

          У основателей той самой федерации не было ощущения родства ни с одной эпохой в истории России: они пришли изжить и преодолеть коммунистическое прошлое, а Российская Империя казалась им – детям советской эпохи – экзотической архаикой, рухлядью, непригодной для того, чтобы считать ее одним из тех форматов исторического существования родины, которому можно наследовать.

          Их отечеством был Запад с его святыми чудесами – конкуренцией, прибылью, потреблением, безудержным индивидуализмом, обожествлением частной собственности, 300 сортами колбасы, пышными пирогами и прочей чепухой, которую они враз объявили конечными целями проводимых преобразований.

          Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

          Им было неважно, как называть Россию, – отсюда бесконечная казенщина, которой нестерпимо отдает словосочетание «Российская Федерация». Здесь именно слово «федерация» является главным – оно обозначает способ соотношения между собой и центром частей в государственном целом.

          Определение же «российская» – вспомогательным, это просто топоним и этноним, указывающий на географическое расположение объекта и частично привязывающий его к группе народов, получивших такое демонстративно комплементарное, уравнивающее этносы наименование – российские. Заметим, не русские. Чтобы никого не обидеть в тех 90-х прошлого века, когда слово «русский» представители национальных окраин массово использовали как ярлык для обозначения национальности зла и мрака. 

          Получается, что военный, отвечая командиру, славил федерацию, то есть административно-территориальное устройство российского государства. От России усилиями мальчиков-космополитов из буйного ельцинского окружения эта формула была дерзко и издевательски отвязана.

          Понимаю, что намерения кого-то оскорбить у этих прекрасных людей не было, им было просто все равно, и это равнодушие породило эффект отчуждения от нравственных и эмоциональных сущностей, лежащих в основе любви к родине.

          Уверен также, что военные, произнося эту чудовищную формулу, меняли ее в подсознании на верную – они присягали не какой-то непонятной им федерации, которую невозможно любить, поскольку это просто форма государственного устройства, а своей России, но, наверно, при этом слегка морщились, ибо чувствовали, что слова, которые выговаривают их губы, явно не те. 

          Что же произошло такого важного, о чем следует вот так долго и занудно рассуждать?

          Военный человек теперь получил возможность апеллировать не к ледяной государственной механике, не к опыту изживания коммунистического прошлого, не к западным рыночным идеалам – а именно потому, что государственная политика исходила из этого всего, его и заставили мысленно склонять колени перед Молохом по имени федерация. 

          Теперь он может напрямую адресоваться к родине, к России, славя ее каждый раз, когда ситуация дает ему право объявить о своем служении и его цели.

          Если посмотреть на ситуацию под немного другим углом, то речь идет об отмене ельцинского наследия.

          Нынешнее поколение русских людей независимо от политических пристрастий уже не намерено изживать то или иное прошлое. Из этого прошлого, разных его ликов – сиятельных и устрашающих – в него внимательно всматривается великая Россия, предмет неустанной любви и заботы. Она жива и в имперском, и даже в коммунистическом форматах.

          Дело не в федеративном устройстве, не в политической системе, не в той рыночной и якобы демократической мишуре, которой очаровывались мальчики, дербанившие страну. За словом «Россия» поднимается сразу все: и крещение Руси, и татаро-монгольское иго, и русские святые, и Александр Пушкин, и бескрайние просторы, и красота и свирепость русской зимы, и сила русского оружия, позволившая одолеть Наполеона и Гитлера, и воюющий русский Донбасс – продолжите этот список сами. Он бесконечен.

          И да, поскольку Россия вернула себе боеспособную армию, а вместе с ней и сословие воинов, точная формула служения необычайно важна, ибо человек должен знать, за что он может отдать свою жизнь на поле боя.

          И сейчас все встало на свои места. Умирать за федерацию неправильно и богопротивно, за Россию – какая участь может быть более завидной?


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