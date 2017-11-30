Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»

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16 января, вторник  |  Последнее обновление — 05:13  |  vz.ru
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Россияне вывели автомобильный рынок из пятилетнего кризиса

Впервые за пять лет автомобильный рынок России показал рост Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
Автомобильный рынок России показал рост, причем сразу на двузначную цифру. Это произошло впервые за пять лет. Реальные доходы россиян еще не вернулись на докризисные уровни, однако в автосалонах неожиданное оживление. С чем это связано и что может помешать успеху авторынка в 2018-м? Подробности...
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Трамп назвал Гаити своим именем

Дональд Трамп говорит то, что другие боятся сказатьФото: Jonathan Ernst/Reuters
Представления американцев о внешнем мире оказались в центре внимания мировой общественности. Трампа ругали за грубость в отношении государств Центральной Америки, из которых слишком много людей приезжает в США, а американский Госдеп критиковали за причисление России к числу стран, ездить в которые нужно с опаской. Впрочем, проблема не в том, куда ехать, а в том, за чем ехать. Подробности...
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Новейшая российская огнеметная система вызывает ряд претензий

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек», чьей наследницей и станет «Тосочка», успешно использована в сирийской кампанииФото: Алексей Мальгавко/РИА Новости
В России начинаются предварительные испытания новейшей огнеметной системы «Тосочка», которая продолжит традиции известного по боям в Сирии «Солнцепека». Сирийский опыт подсказал оружейникам идею переставить систему с гусениц на колеса, что сделает машину подвижной, но уязвимой при стрельбе прямой наводкой. Да и сможет ли «Тосочка» на колесах передвигаться по бездорожью в самой России? Подробности...
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США взялись строить на территории Сирии новое государство

Личный состав СДС оценивается в 30–40 тысяч хорошо обстрелянных и высоко мотивированных бойцовФото: Zohra Bensemra/Reuters
Хотя нынешний президент США перед выборами обещал уйти из Сирии после того, как «вышибет дух из ИГИЛ», на деле получилось наоборот. Вашингтон, по сути, начал строить новое квазигосударство – Сирийский Курдистан – и уже готовит силы безопасности для охраны границ в 30 тысяч штыков. Российские эксперты оценили стремление США к «перекраиванию границ» на Ближнем Востоке. Подробности...
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«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
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Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»

Владимир Мамонтов, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, замеченная Булгаковым деталь общественно-политического механизма ничуть не устарела. Подробности...
Обсуждение: 58 комментариев

Главное, чего хотят люди, – чтобы ушла Меркель

Наталия Янкова, публицист (Германия)
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Под стратегическое сдерживание России подвели теоретический базис

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        Завязалась дискуссия о сходстве между христианством и коммунизмом. В какой мере вы разделяете идею о таком сходстве?
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        • После Старого Нового года

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          Владимир Мамонтов

          Мне не нужна «Святая Русь за полчаса»

          Владимир Мамонтов
          генеральный директор радиостанции «Говорит Москва»
          		 15 января 2018, 20:20

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          Поскольку у нас, как и в остальном мире, даже в Северной Корее, на дворе постмодернизм, то кругом одни кажимости. Бодрийяровы симулякры. Муляжи. Это когда видишь одно, а станешь руками хватать и на зуб пробовать – пусто.

          Помните, еще Воланд удивлялся: «Что же это у вас, чего ни хватишься, ничего нет!» В предвыборную пору в России новой, сильно постсоветской, тонко замеченная Булгаковым деталь общественно-политического часового механизма ничуть не устарела. Тикает громче обычного. Из головы не идет.

          Возьмем последний пример.

          Кандидат от левых сил товарищ Грудинин поехал на Рождество в Швейцарию (или в Австрию, пес их там разберет, границ-то нету) и катался на лыжах вроде в Санкт-Морице, а это не дешево.

          На него тут же набросились и покусали: ага, кандидат от коммунистов, а туда же.

          Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

          Защитники «красного директора», которые намерены в царство свободы дорогу Грудининым проложить себе, немедля дали отпор: подумаешь, отдохнул в Швейцарии, все равно он против сырьевиков-колониалистов, прикрывающих патриотизмом распродажу России.

          Ничего, что Грудинин миллионер. Миллиардер? Еще лучше. Это наш миллиардер. Левый. Он ведь что говорит в программе своей? «Приоритетом станет благополучие широких народных масс, а не кучки олигархов, интересы простого человека, а не рвачество «жирных котов». Для этого нужен крутой поворот от олигархического капитализма к социальному государству».

          Обидно, что таких свежих предвыборных персон приходится защищать, прибегая к риторике подозрительно старинной выделки.

          Крестьянам тоже объясняли, что их всесоюзный староста Калинин ходит в коверкотовом пиджаке, а не нательной рубахе, потому что приходится ему с международными капиталистами встречаться. Их, крестьян, интересы защищать. А у секретаря обкома паек потому, что он об людях думает, ему фосфор нужен.

          Понимаю, что пиджак, паек и Санкт-Мориц необходимы, когда отстаиваешь интересы народа. Типа молока за вредность. Но почему хоть под выборы не поехать покататься на лыжах в Белокуриху – убей, не пойму.

          Поделился этой нехитрой мыслью на Facebook.

          Мне тут же знатоки пояснили: слушай, ну не будь наивным! Какое катание? Какая Белокуриха? Бизнесмен в Швейцарию, страну сыра, часов и банков (ну, как оказалось, в Австрию), ездил «хвосты зачищать». Бумаги переоформлять, то, се. Перед выборами. Чтоб не подкопались. Прежде он переводил деньги на зарубежный счет. Теперь вернул. Все улажено. Согласно своей же программе, где сказано: «Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж». Что до самих денег...

          Эффективный менеджер, устроитель отдельно взятого подмосковного рая в совхозе им. В. И. Ленина, сдал часть своих земель под гипермаркеты и так получал солидную долю своего дохода.

          Вполне возможно, что правильный ответ – ну и молодец. Живет в материальном мире. Воспользовался ситуацией. Но... Есть одно но. Одно сомнение.

          Фейсбучный френд Ксения Моква его точно сформулировала: пофиг его миллионы и его поездки. Имеет право. Но что если мне на самых важных выборах «сдающего внаем бабушкину квартиру впаривают как успешного управленца»?

          Вот в этом самом «А если?» суть. Вдруг Грудинин, отважный кандидат левых сил, тоже кажимость?

          Вчитался в его программу. Н-ну... Чистый всесоюзный староста! Всем все раздадут, и все будет бесплатно. Я лично за. Но! Итак, вытащим запасы из «трежерис», расчехлим офшоры, выйдем из ВТО. Национализируем водку и железную дорогу. Увеличим подоходный налог на богатых (а они все-таки останутся? – Авт.).

          Хватит нам этого для обеспечения роста обрабатывающей промышленности на 60 процентов? На бесплатное здравоохранение и образование? На контроль над ценами в «Ашанах» и «Вегасах» – и где они тогда арендную плату возьмут для арендодателей? Или арендодатели благородно откажутся?

          Хватит ли всего собранного на дешевое жилье, на рост средней зарплаты? Хватит на все двадцать пунктов вдохновляющей программы, в конце которой заявлено урезание президентской власти (еще не въехал в Кремль, а урезание себе уже запланировал, герой) и создание, держитесь, Госсовета с Зюгановым во главе?

          Может, и хватит. Жил я в стране, которой хватало. Худо, бедно, но хватало. Страна, кстати, была неплохая. Люблю ее. Но не факт, что опять хочу туда, где худо и бедно.

          Словом, мне бы расчетик. Калькуляцию. Чтоб получилась в результате грудининского президентства не пародия на СССР, не голодуха, как в 90-е, не смута со стрельбой, а социалистическая красота если не как в Швейцарии, то хоть как в Австрии.

          Сыт я уже «Двадцатью шагами», «Пятьюстами днями»... Дальше всех Собчак нас посылает, тащиться по ее с Белковским и Иноземцевым маршруту аж «Сто двадцать четыре шага», но об этом позже.

          Болтать – не мешки ворочать. Примеров-то полно. «Красного директора» мы плоховато знаем. Может, он слово и сдержит.

          Зато глаза нам намозолил политический наследник Бима с Бомом, Владимир Вольфович, который «за русских и за бедных» разъезжает исключительно на «Майбахе». Который служит Кремлю громоотводом (талантливо, ярко, не поспоришь) которое уже десятилетие.

          Перед нами уже выступила в роли кандидата защитница бедных и угнетенных Ксения.

          Она, хмуря брови, обличает режим за плохое обращение с пенсионерами и обещает «довести размер средней пенсии не менее чем до 40 процентов от средней заработной платы, что соответствует стандартам развитых стран и рекомендациям Международной организации труда».

          Это важно, учит нас Ксения, не забывать про международные образцы. Особенно в экономике. «По опыту американского закона Бэя – Доула предлагаем разрешать гражданам и налоговым резидентам России, создателям новых технологических решений, разрабатывающим их в том числе за счет государственных грантов, получать полную собственность на патенты».

          Да, чуть не забыла: и санэпиднадзор отменить, а то замучил проверками мое бывшее кафе «Бублик».

          Ну и пора покончить с половым бесправием, мы ж будем евроценности внедрять, видимо, по закону Гей-Люссака: «Необходимо внести изменения в законодательство, легализующие заключение и расторжение добровольных гражданских союзов между совершеннолетними вне зависимости от их пола и вероисповедания».

          Что сказать? Ну просто Роза Люксембург.

          Занятно только, что и она за обрезание ответственности президенту – видимо, в соответствии с международными стандартами. Согласно темничку.

          А у меня фотки ее из головы не идут. То лежит кандидат в чем мать-сенатор родила, местами присыпанная розовыми лепестками. То у храма танцует с бутылью в руках. То несут защитницу народа (еще вчера обзывавшую его «генетическими отбросами») со сцены на руках, трусами ейными, пардон, светя.

          Несут без пяти минут кандидата в президенты России-матушки, слева Коровьев, справа Бегемот, в уголке Булгаков с Гоголем смеются сквозь слезы, в окно Кафка рукой машет.

          Понимаю – милый предвыборный балаган. В Америке вон как весело Трампа избирали! Однако у меня, можете обзываться, честить диванным аналитиком, возникает вопрос: а Россия ли то, где выдвигаются и чем намереваются управлять такие кандидаты? Матушка ли? Не кажимость?

          Так посмотришь – вроде Россия. Купола, скрепы, «Владимир Мономах», космодром, Большой театр. Крым приплыл к нам абсолютно по-честному. В Сирии Россия честно побеждает; кровью и потом, абсолютно честно завоевывает себе место под слепящим мировым солнцем: «Калибр» не симулякр. Не муляж. Пробирает кого надо до печенок.

          А приглядишься... То Ксюша-кандидат, то в телике андрогины в блестках скачут почище «Пусси Райот», то спутник потеряем, то «Нуреева» поставим. То в унизительной Олимпиаде участвуем.

          У Бориса Гребенщикова есть фраза хорошая: «Турки строят муляжи Святой Руси за полчаса». Мне не нужна «Святая Русь за полчаса». Я хочу, чтобы было здорово, свято, и Русь хочу, и светлое будущее, но за полчаса не надо, и не турецкими (условно говорю) руками. Все равно не получится, а выйдет один скандал. Как с допингом. Как с миллиардами, украденными на строительстве помпезного стадиона и важного космодрома.

          Возвращаясь к президентским выборам, скажу: победит в них тот, кто яснее всех, наиболее реалистично и детально ответит на эти и другие жесткие вопросы – есть у нас социальная справедливость или Воланд прав? Кажимость одна? Ведется борьба с ворами и мздоимцами – или это дьявольские козни Семплеяровых против Арчибальдычей? Какой свежести осетрина в нашем продовольственном пакете и кто ее может купить? Кто обложит богатых налогами, понизит ставки по ипотеке, проведет деофшоризацию и т. д.? Кто сдвинет с якоря ресурсную экономику, но не пустит на дно корабль, ввергнув в социальный шторм?

          «Ну и кто ж этот кандидат? Грудинин, Явлинский, Титов, Собчак... Если их программы почитать, про подобное и говорят, так чего ж они вам не нравятся? – спросит проницательный читатель. – Договаривайте уж! За Путина топите?»

          Да голосуйте за кого хотите! Социальный заказ новому президенту (даже если он старый) общество может и должно сформулировать.

          И у всех кандидатов в президенты есть много точного, насущного, злободневного. «Снизим банковский процент. Пресечем дикий вывод капиталов за рубеж. Сконцентрируем все свободные средства для инвестиций в отечественное производство и в человека» – практически подписываюсь!

          Это пиндосам и прочим ничего не светит. Насчет повлиять. Их поучения, санкции, лицемерие, хитрости и призывы не стоят ни цента. Им больше не доверяют. Партнеры кинули. Президент, как узнал про это, стал сам непоколебим, и мы на ток-шоу непоколебимы.

          Но мы ж не пиндосы? Вроде нет. Вопрос не только в том, кто услышит народный стон. И поярче сформулирует. А у кого есть ресурс, воля и опыт его хоть частично обратить в песню. А не в частушку. Не в «Варшавянку».

          Действующий президент у нас чуткий, вменяемый, народу близкий, у него ушки на макушке. Про остальных соискателей... ладно, жизнь покажет.

          Высказавшись внятно и без обиняков, за что любой кандидат получит народную поддержку, мы, избиратели, можем рассчитывать на выходе получить не столько замену Путину, которая не особо просматривается. И большинством, похоже, не предполагается. Сколько измененного Путина – против того, каков он сейчас. И только так он в действительности победит. По гамбургскому счету. Наперекор Бодрийяру. Не будет кажимостью, а легитимен будет.

          Потому что предыдущий Путин за все свои сроки на множество вопросов ответил, и вообще герой, но не на эти. Может, потому, что одни новые. Другие дико сложные. Некоторые просто взрывоопасные. Но, язви их, насущные. Набухшие. Висят в воздухе, по моему личному мнению. Как избирателя.

          Наказы избирателей ведь никто не отменял? Ну вот.


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