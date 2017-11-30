Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Взгляд
11 января, четверг  |  Последнее обновление — 14:18  |  vz.ru
Разделы

Американцы доверяют российской экономике больше, чем китайской

Россия стала первой среди развивающихся экономик Фото: Bobby Yip/Reuters
Крупнейший банк США поставил Россию на первое место в рейтинге развивающихся экономик. Китай и Южная Корея – предыдущие лидеры – остались позади. И это всего за несколько недель до возможного ужесточения санкций. Но как России удалось стать самой привлекательной для инвесторов развивающейся экономикой и опередить даже Китай с куда более высокими темпами роста ВВП? Подробности...
Перейти а раздел…

В США придумали повод, чтобы поставить крест на отношениях с РФ

3 октября 2017 года Джон Мид Хантсман вручил верительные грамоты президенту ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
На российско-американских отношениях можно будет поставить крест, если… Продолжение этой фразы может показаться бессмысленным, ведь контакты двух стран и так находятся на самом низком за три десятилетия уровне. Но посол США в России Джон Хантсман заявил, что все может стать еще хуже. При одном условии. Подробности...
Перейти а раздел…

Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

Комплекс «Джавелин» с шестью ракетами в комплекте стоит 91 миллион рублейФото: Lee Jae Won/Reuters
Пентагон по-прежнему держит интригу, каким именно оружием планирует усилить вооруженные силы Украины, но в Киеве надеются, что именно ПТРК «Джавелин». Есть мнение, что даже в этом случае расклад сил в Донбассе изменится не так сильно, как хотелось бы украинцам. Но трансляторы этого мнения не учитывают главного – экономики войны. Подробности...
Перейти а раздел…

США «защитят» Восточную Европу от России новой ядерной боеголовкой

На долю ракет подводного базирования Trident приходится более 30% развернутых атомных боеголовок СШАФото: кадр из видео
Тенденция развития ядерного оружия – уменьшение мощности и одновременно повышение точности. Так российские эксперты прокомментировали намерение США создать новое сравнительно дешевое и компактное «средство атомного сдерживания» России. В каком случае американцы допускают применение этого оружия и чем Россия сможет ответить? Подробности...
Перейти а раздел…

«Орк» намял бока российскому «Ямалу» на миллионы долларов

Вмятину в своем борту «Ямал» на время прикрыл двумя стальными щитамиФото: Артем Балабин
Черноморский флот признал факт нового столкновения своего корабля с сухогрузом: в БДК «Ямал» врезалось африканское судно. Поначалу официальные лица уверяли, что «Ямал» отделался «парой царапин», но оказалось, что речь идет об огромной вмятине. По оценке экспертов, ремонт обойдется в 1,5 млн долларов. Почему же самые современные боевые корабли регулярно «мнутся» от обычных сухогрузов? Подробности...
Перейти а раздел…

Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова. Но что же останется в сухом остатке? Подробности...
Обсуждение: 27 комментариев

Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

Ольга Туханина, публицист
Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария

Американская общественность нашла новый объект для травли

Виктория Федотова, журналист
Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
    Перейти а раздел…

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

    Обсуждение: 300 комментариев

    Освобожденный Саакашвили со сторонниками отправился к Раде

    Обсуждение: 7 комментариев

    Дмитрий Медведев дает большое интервью российским телеканалам

      Перейти а раздел…

      Умер народный артист России Михаил Державин

      Народный артист России, ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в среду после продолжительной болезни, на 82-м году жизни. Он запомнился зрителям замечательными ролями в спектаклях, фильмах и юмористических телепередачах
      Подробности...

      Как менялся образ «русского бандита» в западном кино и шоу-бизнесе

      Наше посольство в Лондоне обвинило Би-би-си в распространении клише о «русской мафии». Поводом для упрека стал новый сериал «МакМафия». Надо отдать должное: «МакМафия» – это все-таки прогресс по сравнению с какой-нибудь «Красной жарой», где карикатурой были все «русские», даже добрые
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария

      Российские православные встретили Рождество 2018 года

      Участие в рождественских торжествах в России приняли более 2,5 млн человек, в храмах состоялось около 11 тысяч служб. C Рождеством россиян поздравил президент Путин, который праздничную ночь провел в Петербурге в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?
        • Бульвар Анжелы Дэвис

        • Бульвар Фиделя Кастро

        • Бульвар Эдварда Сноудена

        • Бульвар генерала Ли

        • Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

        • Бульвар Уго Чавеса

        • Свой вариант (укажите в комментариях)

        Когда вы убираете наряженную к Новому году елку?
        • Сразу после Нового года

        • После Рождества

        • После Старого Нового года

        • В феврале

        • Не наряжаю елку к Новому году

        Соцсети все активнее выступают в защиту собаки, послужившей подопытным животным во время эксперимента с «жидкостным дыханием». Чьи интересы кажутся в данном случае вам более важными?
        • Собаки

        • Ученых, которые ставят данный эксперимент

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:СК напомнил результат проверки версии взрыва на борту Ту-154 Качиньского
          Мачеревич возглавил расследование смоленской катастрофыРоссия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕРейтинг доверия Путину в декабре достиг максимума за 2017 годВСУ подсчитали потери после боя в Донбассе
          Польша заявила о взрыве на борту самолета Леха КачиньскогоЛукашенко поручил устранить разногласия с Россией в пограничных вопросахПентагон прокомментировал переговоры с Генштабом ВС РоссииПолиция Германии остановила фуры с американскими гаубицами
          Испытатель Ту-154 рассказал о согласии Польши с выводами комиссии МАКВ Турции арестован предполагаемый организатор убийства российского посла КарловаБерлин заявил о недопустимости политического вмешательства в проект «Северный поток – 2»Стивен Хокинг предсказал невыносимую жару на Земле

          Главная тема


          Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое

          война на украине


          В ДНР объяснили заявление ВСУ о боевых потерях во время перемирия

          популярный мессенджер


          Дуров удивился называнию Telegram «российским»

          «недостаточно созрели»


          Пентагон заподозрили в искажении данных о подлодках нового поколения

          Мы и они


          Главред RT одним словом объяснила, что движет американской истерикой

          подсчет убытков


          Решение суда по спору Газпрома и «Нафтогаза» ударило по компаниям ЕС

          Борьба за космос


          Европа решила отказаться от конкурента «Протона»

          Борьба с антисемитизмом


          Власти Германии предложат беженцам тур по нацистским концлагерям

          дискредитация России


          Вице-спикер ГД оценил разоблачение ВАДА хакерами Fancy Bears

          эра популизма


          Кирилл Бенедиктов: Феномен Грудинина должен иметь гораздо более фундаментальную причину

          «Нужна ли нам демократия?»


          Андрей Бабицкий: Давайте сравним наше общество начала 1990-х годов и сегодняшний его извод

          на ваш взгляд


          Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?


          Ирина Алкснис

          Останется только разорванная улица в Вашингтоне

          Ирина Алкснис
          обозреватель РИА «Новости»
          		 11 января 2018, 11:15

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Современному человечеству, конечно, невероятно повезло…

          Хотя нет, это крайне сомнительная формулировка.

          Правильнее сказать, что современное человечество живет в феноменально интересное время. Кончиться это может – и почти наверняка кончится – очень плохо, но наблюдать за происходящим крайне любопытно.

          Современному человеку предоставлена возможность своими глазами увидеть процессы настолько уникальные, что спустя достаточно короткое время их окутывает такой плотный флер загадок и мифов, что узнать и понять реальные и определившие ход событий обстоятельства зачастую уже практически не представляется возможным.

          Например, загадка краха великих империй и держав. Сколько таких примеров в истории, и каждый раз, глядя из настоящего в прошлое, кажется непостижимым, как и почему это вообще произошло, что заставило казавшуюся незыблемой силу вдруг рассыпаться как карточный домик просто в кратчайшие сроки.

          Фото: Larry Downing/Reuters

          Для современного человека при внимательном наблюдении за мировыми событиями этой загадки фактически больше не существует. Просто потому, что он собственными глазами видел молниеносный крах одной великой державы – СССР, а теперь все чаще обращает на себя внимание в том же смысле другая грандиозная империя – США.

          Ты наблюдаешь за происходящими процессами со стороны (или проживаешь их как участник) и вдруг понимаешь, что все заумные теории вторичны перед главным.

          Дело не в собственных или чужих элитах, и не в противостоящих (и ведущих подрывную работу) геополитических соперниках. Главная сила (и одновременно слабость) любой страны – в душевном здоровье ее общества, в нормальном функционировании его сознания и благополучном состоянии его бессознательного.

          Проблемы возникают не тогда, когда общество дружно сходит с ума, а когда количество этих самых условно сошедших с ума в нем начинает превышать некий безопасный для страны уровень и запускает масштабные деструктивные процессы.

          Россия пережила это во второй половине 1980-х – начале 1990-х.

          Можно поименно вспомнить все мании, охватившие тогда еще советское общество: от повсеместной борьбы с проклятым прошлым до масштабного общественного помешательства на шарлатанах от эзотерики, от финансовых пирамид, в которые понесла свои деньги существенная часть населения, до такой безоглядной влюбленности общества в Запад, что ныне остается только диву даваться.

          На ваш взгляд

           
          В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве?







          Обсуждение: 114 комментариев
          Возможно, как раз поэтому из России так отчетливо чувствуется, что ныне Соединенные Штаты переживают очень похожие процессы. Тот, кто пережил то позднесоветское общественное безумие, очень хорошо помнит его вкус, узнает его проявления в, казалось бы, совсем иных процессах и формах.

          Голливуд, свихнувшийся на борьбе с домогательствами и гендерной дискриминацией и, похоже, готовый принести им в жертву даже своего бога – золотого тельца. Несколько волн, пронесшихся по стране и вновь пока затихших, кампании по борьбе с «проклятым прошлым» в виде конфедератов-южан.

          Дошедшая до края, но явно не намеренная останавливаться кампания по продвижению прав всех видов сексуальных меньшинств. Бескомпромиссная борьба с всесильными русскими хакерами и всемогущим Кремлем, расставляющим посредством выборов своих марионеток по всему миру.

          Список можно продолжить, и в нем будет еще много пунктов.

          Вчера очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова.

          С одной стороны, вполне понятна бурная реакция в России на данное решение, выраженное в содержательных комментариях, типа «сам дурак», и предложениях о переименовании улиц вокруг американского посольства в Москве.

          С другой стороны, внушает печаль и тревогу то, что довольно много людей – умных и образованных – на самом деле воспринимают этот шаг местных вашингтонских депутатов в контексте российско-американских отношений.

          Они на самом деле не чувствуют и не понимают, что это тоже проявление того самого общественного безумия, что все шире и глубже охватывает американское общество.

          Местные власти, сосредоточенные на решении коммунальных проблем своего города, вдруг в едином порыве – единогласно! – решили искромсать одну из улиц, назвав ее именем человека, про которого большинство из них на самом деле не только ничего не знают, но даже фамилию выговорить с первой попытки не смогут.

          Понятно, что это политическое решение. Понятно, что оно спущено сверху. Понятно, что у придумавшего это явно была какая-то идея, как использовать данный шаг.

          Но что по результатам?

          Адрес российского посольства не изменится. Информационный повод, безусловно, взбодрил российское политическое сообщество, но спустя еще сутки о нем окончательно забудут, слишком он уж мелкотравчатый.

          Плюс соцсети развлеклись, позубоскалив в адрес «наших американских партнеров».

          Что же останется в сухом остатке?

          А в сухом остатке останется только разорванная улица в американской столице, на которую поставят «заплатку» с другим именем.

          Возможно, именно в этом образе и стоит искать объяснение природы общественного безумия, которое способно уничтожить страны и целые цивилизации.

          Просто общество вдруг почему-то решает, что разрывать имеющуюся целостность и ставить на нее «заплатки» правильно, красиво и полезно. Вот только в итоге однажды выясняется, что через образовавшиеся прорехи вдруг начинает вылезать такое, на что ставить «заплатки» становится бесполезно и просто невозможно.


          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

          Другие мнения

          Скандал на уровне посольства Таджикистана, ректората воронежского вуза и Минобра

          Ольга Туханина, публицист
          Людей шельмуют, грозят 282-й, на них пишут доносы. И этим доносам дают ход. Именно такая практика обостряет любые национальные вопросы до предела. Даже там, где ни о каких национальных вопросах речь изначально и не шла. Подробности...
          Обсуждение: 26 комментариев

          Американская общественность нашла новый объект для травли

          Виктория Федотова, журналист
          Вместо того чтобы по принципу айкидо использовать силу противника себе на благо и в плюс, граждане на волне всеобщей истерии пытаются быть в тренде, равняясь на звезд Голливуда. Подробности...
          Обсуждение: 9 комментариев

          Нужна ли демократия России?

          Андрей Бабицкий, журналист
          Давайте сравним наше общество образца начала 90-х годов прошлого века и сегодняшний его извод. Вроде бы это одни и те же люди, одна и та же культура, но выбор народа сегодня будет совершенно иным. Подробности...
          Обсуждение: 57 комментариев

          Популистская повестка отдана на откуп таким, как Грудинин

          Кирилл Бенедиктов, российский писатель-фантаст, историк, политолог
          Западный популизм – это в первую очередь контригра против наступающей либеральной глобализации, диктатуры политкорректности и постгуманизма. В России популизм – по крайней мере, пока – решает совсем иные задачи. Подробности...
          Обсуждение: 248 комментариев

          За что можно так не любить собственную страну?

          Семён Пегов, военкор, автор проекта WarGonzo
          У американцев рухнул спутник. Секретный и военный. Назывался Zuma. Когда в океан падают спутники, запущенные Россией, и когда то же самое происходит у США – я почему-то наблюдаю среди наших «элит» совершенно противоположные реакции. Подробности...
          Обсуждение: 174 комментария

          На Украине разворачивается кампания ненависти в отношении УПЦ

          Сергей Худиев, публицист, богослов
          Поводом явился отказ священников в Запорожье отпевать трагически погибшего ребенка. СМИ полны ярости, неравнодушные граждане в знак негодования приносят к храмам УПЦ игрушки. Эта ситуация существует сразу на нескольких уровнях. Подробности...
          Обсуждение: 262 комментария

          Это всё придумал Вильсон в 18-м году

          Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
          Ровно 100 лет назад, 8 января 1918 года, 28-й президент США Вудро Вильсон обнародовал вошедшие в историю «Четырнадцать пунктов», которые ознаменовали собой начало коренного поворота в американской внешней политике. Подробности...
          Обсуждение: 19 комментариев

          Восемь важнейших событий, которые ждут Россию в 2018 году

          Александр Христофоров, журналист
          В противовес популярным в новогодние праздники астрологическим прогнозам и прочим гаданиям можно назвать ряд запланированных на 2018 год перемен, в непременном осуществлении которых едва ли усомнится кто-либо из российских экспертов и обывателей. Подробности...
          Обсуждение: 80 комментариев

          Аятоллы победят и без лучей поддержки, которые им шлет наш МИД

          Глеб Кузнецов, политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии
          Читая мнения жителей государства – Малого Сатаны о дружественном Иране и замечательных аятоллах, не могу не вспомнить историю с обнародованием в 2016 году переписки аятоллы Хомейни с несколькими американскими президентами и ЦРУ. Подробности...
          Обсуждение: 102 комментария

          Предыдущие статьи: 1 |  2  |  3  |  4  |  5

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............