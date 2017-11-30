Останется только разорванная улица в Вашингтоне

Современному человечеству, конечно, невероятно повезло…

Хотя нет, это крайне сомнительная формулировка.

Правильнее сказать, что современное человечество живет в феноменально интересное время. Кончиться это может – и почти наверняка кончится – очень плохо, но наблюдать за происходящим крайне любопытно.

Современному человеку предоставлена возможность своими глазами увидеть процессы настолько уникальные, что спустя достаточно короткое время их окутывает такой плотный флер загадок и мифов, что узнать и понять реальные и определившие ход событий обстоятельства зачастую уже практически не представляется возможным.

Например, загадка краха великих империй и держав. Сколько таких примеров в истории, и каждый раз, глядя из настоящего в прошлое, кажется непостижимым, как и почему это вообще произошло, что заставило казавшуюся незыблемой силу вдруг рассыпаться как карточный домик просто в кратчайшие сроки.

Для современного человека при внимательном наблюдении за мировыми событиями этой загадки фактически больше не существует. Просто потому, что он собственными глазами видел молниеносный крах одной великой державы – СССР, а теперь все чаще обращает на себя внимание в том же смысле другая грандиозная империя – США.

Ты наблюдаешь за происходящими процессами со стороны (или проживаешь их как участник) и вдруг понимаешь, что все заумные теории вторичны перед главным.

Дело не в собственных или чужих элитах, и не в противостоящих (и ведущих подрывную работу) геополитических соперниках. Главная сила (и одновременно слабость) любой страны – в душевном здоровье ее общества, в нормальном функционировании его сознания и благополучном состоянии его бессознательного.

Проблемы возникают не тогда, когда общество дружно сходит с ума, а когда количество этих самых условно сошедших с ума в нем начинает превышать некий безопасный для страны уровень и запускает масштабные деструктивные процессы.

Россия пережила это во второй половине 1980-х – начале 1990-х.

Можно поименно вспомнить все мании, охватившие тогда еще советское общество: от повсеместной борьбы с проклятым прошлым до масштабного общественного помешательства на шарлатанах от эзотерики, от финансовых пирамид, в которые понесла свои деньги существенная часть населения, до такой безоглядной влюбленности общества в Запад, что ныне остается только диву даваться.

На ваш взгляд В Вашингтоне переименовали площадь у посольства РФ в честь Бориса Немцова. Как бы вы предложили переименовать Новинский бульвар, где находится посольства США в Москве? Бульвар Анжелы Дэвис

Бульвар Фиделя Кастро

Бульвар Эдварда Сноудена

Бульвар генерала Ли

Бульвар памяти жертв агрессии НАТО

Бульвар Уго Чавеса

Свой вариант (укажите в комментариях)



Возможно, как раз поэтому из России так отчетливо чувствуется, что ныне Соединенные Штаты переживают очень похожие процессы. Тот, кто пережил то позднесоветское общественное безумие, очень хорошо помнит его вкус, узнает его проявления в, казалось бы, совсем иных процессах и формах.

Голливуд, свихнувшийся на борьбе с домогательствами и гендерной дискриминацией и, похоже, готовый принести им в жертву даже своего бога – золотого тельца. Несколько волн, пронесшихся по стране и вновь пока затихших, кампании по борьбе с «проклятым прошлым» в виде конфедератов-южан.

Дошедшая до края, но явно не намеренная останавливаться кампания по продвижению прав всех видов сексуальных меньшинств. Бескомпромиссная борьба с всесильными русскими хакерами и всемогущим Кремлем, расставляющим посредством выборов своих марионеток по всему миру.

Список можно продолжить, и в нем будет еще много пунктов.

Вчера очередную бурю в стакане воды вызвало единогласное решение городского совета Вашингтона о переименовании улицы – вернее, какой-то там ее части – рядом с российским посольством в площадь Бориса Немцова.

С одной стороны, вполне понятна бурная реакция в России на данное решение, выраженное в содержательных комментариях, типа «сам дурак», и предложениях о переименовании улиц вокруг американского посольства в Москве.

На эту тему

С другой стороны, внушает печаль и тревогу то, что довольно много людей – умных и образованных – на самом деле воспринимают этот шаг местных вашингтонских депутатов в контексте российско-американских отношений.

Они на самом деле не чувствуют и не понимают, что это тоже проявление того самого общественного безумия, что все шире и глубже охватывает американское общество.

Местные власти, сосредоточенные на решении коммунальных проблем своего города, вдруг в едином порыве – единогласно! – решили искромсать одну из улиц, назвав ее именем человека, про которого большинство из них на самом деле не только ничего не знают, но даже фамилию выговорить с первой попытки не смогут.

Понятно, что это политическое решение. Понятно, что оно спущено сверху. Понятно, что у придумавшего это явно была какая-то идея, как использовать данный шаг.

Но что по результатам?

Адрес российского посольства не изменится. Информационный повод, безусловно, взбодрил российское политическое сообщество, но спустя еще сутки о нем окончательно забудут, слишком он уж мелкотравчатый.

Плюс соцсети развлеклись, позубоскалив в адрес «наших американских партнеров».

Что же останется в сухом остатке?

А в сухом остатке останется только разорванная улица в американской столице, на которую поставят «заплатку» с другим именем.

Возможно, именно в этом образе и стоит искать объяснение природы общественного безумия, которое способно уничтожить страны и целые цивилизации.

Просто общество вдруг почему-то решает, что разрывать имеющуюся целостность и ставить на нее «заплатки» правильно, красиво и полезно. Вот только в итоге однажды выясняется, что через образовавшиеся прорехи вдруг начинает вылезать такое, на что ставить «заплатки» становится бесполезно и просто невозможно.