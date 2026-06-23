Кубинцы отстаивают свои принципы и завоевания своего строя всеми доступными способами. Рыночные реформы нужны стране для того, чтобы выиграть время и накопить силы для преодоления топливной блокады и подготовки к возможному военному вторжению США.3 комментария
Лавров объяснил иностранным дипломатам значение фразы «Работайте, братья!»
Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров разъяснил представителям других государств суть знаменитого выражения, адресованного российским военнослужащим на передовой «Работайте, братья!»
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал значение призыва «Работайте, братья!», передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что современных последователей террористов ожидает та же участь, что и боевиков на Кавказе.
Выступая в Дипломатической академии, глава ведомства напомнил о недавнем заявлении президента Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Тогда российский лидер обратился к бойцам на линии боевого соприкосновения, отметив гордость всей страны за их подвиги.
«Работайте, братья!» – эти слова много лет назад передал по рации перед смертью наш боец, дагестанец, которого окружила банда террористов на Кавказе», – заявил Лавров. Дипломат добавил, что в итоге те преступники были полностью уничтожены.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме адресовал участникам спецоперации фразу «Работайте, братья!».
Министерство обороны ответило на этот призыв главнокомандующего сообщением «Работаем!».
Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул невежливость массовой рассылки адресованного российскому лидеру письма Владимира Зеленского.