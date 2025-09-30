Катар получил гарантии США о предотвращении новых израильских атак

Захарова назвала попытку Запада вернуть санкции СБ ООН против Ирана «мухлежом»

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас в ООН, параллельно с неделей высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи, разворачиваются события, которые многие дипломаты считают по-настоящему опасными», – заявила Захарова в Telegram.

Захарова напомнила, что механизм «снэпбэк» предусматривает быструю процедуру возврата ограничительных мер, но европейцы обошли порядок решения споров, прописанный в резолюции 2231.

«Европейцы провернули лукавый трюк. В резолюции 2231 был прописан порядок решения споров: сначала стороны должны разбирать претензии в механизме по разрешению споров. И только если все зашло в тупик – выносить вопрос в СБ ООН. Этот механизм, вопреки утверждениям «евротройки», не был задействован», – говорится в сообщении.

«Лондон, Париж и Берлин эти этапы пропустили и сразу подали бумагу в Совбез. С точки зрения международного права это выглядит как мухлеж: если ты сам нарушаешь правила, то теряешь право пользоваться прописанными в них механизмами», – указала она.

Захарова подчеркнула, что Запад является «серийным» нарушителем резолюции. Когда в октябре 2023 года истекли предыдущие ограничения против Ирана, европейцы ввели аналогичные национальные санкции. Она напомнила, что США вообще вышли из иранской сделки в 2018 году. Сейчас страны Запада «пытаются использовать шитые белыми нитками юридические ходы, чтобы наказать Иран», заявила Захарова.

По словам дипломата, 27 сентября истекал 30-дневный срок для остановки процедуры «снэпбэка», но Совет Безопасности не принял резолюцию о сохранении прежнего режима. В связи с этим Россия и Китай 26 сентября предложили продлить действие резолюции 2231 до апреля 2026 года, чтобы избежать эскалации, однако Запад проголосовал против.

Захарова отметила, что европейцы сознательно форсировали процесс до начала российского председательства в Совбезе ООН.

Она добавила, что действия Лондона, Парижа и Берлина нарушили два принципа международного права: «Pacta sunt servanda» (договоры должны соблюдаться) и «Clean hands doctrine» (запрет обращения к юридическим инструментам при нарушении чистоты действий).

«27 сентября заканчивается 30-дневный срок, и «снэпбэк» формально автоматически вступает в силу. Юридически и политически это будет ничтожно», – подчеркнула она, отметив, что западные действия подвергают систему международной безопасности эрозии, создавая опасный прецедент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров предупредил, что признание возвращения санкций против Ирана может подорвать авторитет генсека ООН и навредить репутации организации. Москва заявила, что категорически не признает заявления о запуске процесса восстановления санкций против Ирана, а любые ограничения утратят актуальность после прекращения срока действия резолюции 2231 СБ ООН 18 октября. Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции о продлении на шесть месяцев действия резолюции 2231 в поддержку ядерной сделки с Ираном.