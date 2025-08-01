Баканов сообщил о сведении МКС с орбиты до 2030 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Процедура сведения Международной космической станции с орбиты будет проводиться до 2030 года включительно, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, передает РИА «Новости».

По словам Баканова, стороны договорились, что совместная эксплуатация МКС продлится до 2028 года, а дальнейшее сведение станции завершится не позднее 2030 года.

Баканов уточнил, что все технические вопросы будут обсуждаться непосредственно рабочими группами «Роскосмоса» и NASA. С российской стороны процессом будет руководить замглавы «Роскосмоса» Сергей Крикалев, а с американской – заместитель руководителя NASA Кеннет Бауэрсокс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в NASA назвали компанию SpaceX ответственной за сведение МКС с орбиты. Замглавы Роскосмоса Крикалев заявил о продолжающейся утечке воздуха на МКС. Глава Роскосмоса встретился с экипажем миссии Crew-11 перед отправкой к МКС.