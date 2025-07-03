Одно из самых неочевидных, но ожидаемых последствий начала СВО – это начавшаяся в мире рефлексия о границах нынешних государств, которая неожиданно из теоретической плоскости перешла в практическую. Именно поэтому мы сейчас наблюдаем взрывной рост количества, интенсивности и масштабности региональных конфликтов.3 комментария
Песков заявил об отсутствии препятствий для новых переговоров с Киевом
Москва и Киев продолжают согласование нового этапа переговоров и ожидают предложений по возможным срокам, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что обе стороны ожидают предложений относительно дат проведения раунда и подчеркнул необходимость завершения всех процедур согласования, передает ТАСС.
Песков ответил на вопрос о затягивании переговоров, уточнив, что «затыков» нет, но требуется закрыть все необходимые формальности.
Кроме того, Песков заявил, что Москва не обсуждает публично содержание российского меморандума, который еще не рассматривался с украинской стороной. Он подчеркнул, что обсуждение подобных вопросов через СМИ способно навредить переговорному процессу.
По его словам, российский меморандум еще не обсуждался с Киевом, и информация о его содержании официально не раскрывается.
Ранее Песков рассказал о ходе согласовании сроков третьего раунда переговоров с Украиной. Также Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.