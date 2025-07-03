Песков заявил об отсутствии препятствий для новых переговоров с Киевом

Tекст: Александра Юдина

Он отметил, что обе стороны ожидают предложений относительно дат проведения раунда и подчеркнул необходимость завершения всех процедур согласования, передает ТАСС.

Песков ответил на вопрос о затягивании переговоров, уточнив, что «затыков» нет, но требуется закрыть все необходимые формальности.

Кроме того, Песков заявил, что Москва не обсуждает публично содержание российского меморандума, который еще не рассматривался с украинской стороной. Он подчеркнул, что обсуждение подобных вопросов через СМИ способно навредить переговорному процессу.

По его словам, российский меморандум еще не обсуждался с Киевом, и информация о его содержании официально не раскрывается.

Ранее Песков рассказал о ходе согласовании сроков третьего раунда переговоров с Украиной. Также Песков заявил, что скорость ведения переговоров по украинскому конфликту зависит от поведения Киева и эффективности посредничества Вашингтона.