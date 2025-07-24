При ударах Камбоджи по Таиланду погибли 12 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате военных действий на границе Таиланда и Камбоджи погибли не менее 12 человек, передает ТАСС.

По данным Reuters, среди жертв – 11 мирных жителей и один военнослужащий, сообщил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин.

По словам министра, удары Камбоджи, в том числе по тайской больнице, следует рассматривать как военные преступления. Он также публично обратился к властям Камбоджи с призывом прекратить насилие.

Столкновения произошли утром четверга в провинции Оддар-Миенчей, которая находится на границе двух стран.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд нанес авиаудар по Камбодже после обстрела границы. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.