Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
При ударах Камбоджи по Таиланду погибли 12 человек
Вооруженные столкновения на границе с Камбоджей привели к гибели 12 человек в Таиланде, среди которых оказались мирные жители и военнослужащий.
В результате военных действий на границе Таиланда и Камбоджи погибли не менее 12 человек, передает ТАСС.
По данным Reuters, среди жертв – 11 мирных жителей и один военнослужащий, сообщил министр здравоохранения Таиланда Сомсак Тхепсутхин.
По словам министра, удары Камбоджи, в том числе по тайской больнице, следует рассматривать как военные преступления. Он также публично обратился к властям Камбоджи с призывом прекратить насилие.
Столкновения произошли утром четверга в провинции Оддар-Миенчей, которая находится на границе двух стран.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Камбоджа ответила контратакой на вторжение тайских войск. Таиланд нанес авиаудар по Камбодже после обстрела границы. В перестрелке на границе с Таиландом погиб камбоджийский военный.