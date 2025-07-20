Не нужно обращать внимание на эти короткие видео с Патриков, где жертвы пластической хирургии рассказывают, сколько, по их мнению, должен зарабатывать мужчина, чтобы они пошли с ним на свидание. Нисколько не должен.0 комментариев
«Евротройка» запланировала новые ядерные переговоры с Ираном
Германия, Франция и Британия договорились обсудить с Ираном вопросы по ядерной сделке в течение ближайших дней.
Страны «евротройки» планируют новые переговоры с Ираном по ядерной проблематике, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Франс Пресс. Немецкий дипломатический источник сообщил, что представители Германии, Франции и Британии поддерживают контакты с Ираном и работают над организацией предстоящей встречи на следующей неделе.
«Представители «евротройки» в контакте с Ираном, чтобы запланировать дальнейшие переговоры на ближайшую неделю», – приводит Франс Пресс слова дипломата из Германии. Подробности повестки будущих консультаций пока не раскрываются.
Ожидается, что на встрече стороны обсудят дальнейшие шаги по восстановлению ядерной сделки и вопросы обогащения урана на иранских объектах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИДа Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Вашингтон не определили параметры возможного раунда переговоров по ядерной сделке. Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что не выдвигал инициатив Ирану и не контактировал с Тегераном после военных ударов.