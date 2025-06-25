  • Новость часаТрамп заявил о планах обсудить с Путиным завершение конфликта на Украине
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    Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.

    11 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Богатство может быть и благословением, и несчастьем

    Есть известная фраза Стива Джобса о том, что каждый стремится стать самым богатым покойником на кладбище. Можно быть богатым, успешным и при этом высоконравственным человеком, которого будут с благодарностью вспоминать через столетия. Нужно только стряхнуть этот морок, что «быть нравственным в экономике невыгодно».

    9 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Цель США – не Тегеран, а Пекин

    Мы наблюдаем новое переформатирование Ближнего Востока, и теперь настала очередь Ирана, который своей геополитической активностью и сближением с Китаем угрожал уже не столько существованию Израиля, сколько американской гегемонии в мире.

    5 комментариев
    25 июня 2025, 18:02 • Новости дня

    Россия обсудила возобновление авиарейсов между Москвой и Вашингтоном

    Tекст: Евгения Караваева

    Перспектива прямых рейсов между Москвой и Вашингтоном стала темой консультаций, которые прошли в российской столице с участием посла России в США Александра Дарчиева.

    Дарчиев в последние дни находился в Москве, где провел консультации относительно возможного возобновления прямого авиасообщения между Москвой и Вашингтоном, сообщает «Интерфакс». Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге.

    По его словам, Дарчиев уже покинул Москву, где в ходе визита обсуждал вопросы транспортного взаимодействия между двумя столицами. Ушаков подчеркнул, что вопрос восстановления перелетов остается актуальным и требует дальнейшей проработки на уровне профильных ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва будет добиваться внятного ответа от Вашингтона по вопросу возобновления авиационного сообщения между странами.

    24 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    Трамп захотел заключить «сделку с Россией»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Дональд Трамп в самолете на пути на саммит НАТО заявил, что желает заключить с российской стороной сделку.

    «Я бы хотел увидеть сделку с Россией. Как вы знаете, [президент России] Владимир [Путин] позвонил мне. Он сказал: «Могу я помочь вам с Ираном?» Я ответил: «Нет, мне не нужна помощь с Ираном. Мне нужна помощь с вами». И я надеюсь, что нам удастся заключить сделку с Россией», – цитирует Трампа ТАСС.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что Путин высоко оценивает готовность Трампа помочь урегулированию ситуации на Украине.

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    23 июня 2025, 03:52 • Новости дня
    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США

    Дмитриев заявил, что возможное закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США

    Глава РФПИ: Закрытие Ормузского пролива не пощадит США
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Если Иран решит перекрыть Ормузский пролив, нефтяной шок затронет и США, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Цены на нефть устанавливаются на мировом уровне», – заявил Дмитриев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он подчеркнул, что закрытие Ормузского пролива «не пощадит» США. По его словам, в этом случае цены на бензин резко вырастут. «Никто не застрахован от глобального нефтяного шока», – заявил Дмитриев.

    Напомним, парламент Ирана одобрил решение о возможности закрытия Ормузского пролива. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что перекрытие Ормузского пролива Ираном может привести к масштабной эскалации конфликта.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    25 июня 2025, 09:00 • Видео
    Неприятный сюрприз для Каи Каллас

    Венгрия и Словакия решили заблокировать принятие очередного пакета антироссийских санкций ЕС. Что сподвигло их на бунт против Каи Каллас?

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    22 июня 2025, 22:26 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл в Россию

    Министр иностранных дел Ирана Аракчи прибыл в Москву

    Глава МИД Ирана прибыл в Россию
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву для переговоров о развитии ситуации после атак на страну со стороны США и Израиля, сообщает IRNA.

    Как сказано в сообщении IRNA, Аракчи намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным и «высокопоставленными официальными лицами». Основной темой обсуждений станет ситуация на Ближнем Востоке и в мире после недавних ударов США и Израиля по исламской республике, передает РИА «Новости».

    Позднее официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила приезд в Москву главы МИД Ирана, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США также нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    23 июня 2025, 13:30 • Новости дня
    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США

    Политолог Ципис: Удар США лишь ускорит создание ядерного оружия Ираном

    Израильский эксперт назвал три варианта ответа Ирана на удар США
    @ Ayman Nobani/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    После американской операции «Полуночный молот» Тегеран не спешит «пойти на мировую». Сценарий деэскалации возможен только после ответа со стороны Ирана. «В арсенале» Исламской республики три варианта: ускорение разработки ядерного оружия, активизация деятельности проиранских формирований, а также блокада Ормузского пролива, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Саймон Ципис.

    «Спустя сутки после ударов США по иранским ядерным объектам и в Штатах, и в Израиле гадают, были ли уничтожены бункеры, в которых находились центрифуги и лаборатории», – отметил Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    Он указал, что после американской атаки Тегеран не спешит «идти на мировую». «Силы Исламской республики сегодня продолжали наносить удары по целям на территории еврейского государства», – напомнил собеседник. По оценкам политолога, у Ирана «в арсенале» три варианта ответа Штатам.

    «Во-первых, страна, скорее всего, ускорит разработки в рамках собственной ядерной программы. Другими словами, администрация Трампа подтолкнула иранские власти к выводу, что ЯО – единственная гарантия безопасности республики. Во-вторых, Иран прибегнет к помощи собственной агентурной сети, разбросанной по всему Ближнему Востоку», – добавил эксперт.

    По мнению эксперта, речь пойдет о попытках покушений на западных политиков, а также о возможных атаках на американские базы в регионе. Третий вариант ответа Тегерана – возможная блокада Ормузского пролива, добавил Ципис. Однако данный ход может вызвать проблемы и для самого Ирана.

    «Непонятно, как в этом случае поведет себя Европа. ЕС может как подключиться к войне против Ирана, так и попытаться надавить на Трампа с целью урегулировать конфликт. Но в настоящее время Тегеран вряд ли готов к стабилизации ситуации. Ему необходимо «восстановить лицо», то есть как минимум продемонстрировать соразмерный ответ», – рассуждает он.

    На этом фоне примечательны заявления Трампа, допустившего смену режима. «Пока непонятно, действительно ли Америка готова менять власть в республике. Раздаются голоса как за этот шаг, так и против него. Тем не менее сделать это Вашингтону под силу. В Иране нестабильная социальная обстановка. Применить технологии цветных революций вполне возможно», – заключил Ципис.

    Ранее Дональд Трамп допустил возможность смены власти в Иране. «Неполиткорректно использовать термин «смена режима», но если нынешний иранский режим не способен сделать Иран снова великим, почему бы не сменить режим? MIGA (Make Iran Great Again, «Сделать Иран снова великим»)», – написал президент США в соцсети Truth Social.

    Эта публикация Трампа контрастирует с заявлениями, сделанными ранее членами его администрации. Так, вице-президент США Джей Ди Вэнс и шеф Пентагона Пит Хегсет заверяли, что удары по Ирану были нацелены исключительно на ядерную программу, а не на смену руководства в этой стране.

    Расхождения в заявлениях американских чиновников касаются и результатов прошедшей атаки. В частности, Вэнс заявил, что Штаты не могут подтвердить полное уничтожение иранских ядерных объектов. В то же время Трамп продолжает настаивать: США ликвидировали все цели.

    Напомним, в ночь на воскресенье Вашингтон провел операцию «Полуночный молот», в рамках которой США нанесли удары по трем ключевым ядерным объектам Ирана. Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit 509-го авиакрыла ударили по Фордо и Натанзу противобункерными бомбами GBU-57, а подводные лодки атаковали Исфахан ракетами Tomahawk.

    Совбез ООН собрался на экстренное заседание. Постпред России при организации Василий Небензя заявил, что атаки США против Ирана открыли «ящик Пандоры». По его словам, действия американской стороны являются колоссальным ударом по глобальному режиму нераспространения. «Таким образом, Вашингтон в очередной раз продемонстрировал полное пренебрежение к позиции международного сообщества», – подчеркнул дипломат.

    Высшее военное руководство Ирана пообещало, что США получат жесткий ответ на агрессию против Ирана. «В течение всей истории Ирана мы становились свидетелями преступлений со стороны США. Каждый раз они получали решительный ответ на их преступления. И в этот раз будет так же», – заявил главнокомандующий армией Ирана генерал-лейтенант Амир Хатами в ходе совещания с другими военачальниками.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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    Комментарии (8)
    23 июня 2025, 22:16 • Новости дня
    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России

    Дипломат Долгов: Россия остается для Ирана крепким геополитическим партнером

    Дипломат: Иран может рассчитывать на помощь России
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия остается надежным геополитическим партнером Ирана. Именно поэтому Москва будет готова оказать Тегерану любую дипломатическую помощь для урегулирования текущего конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи.

    «Россия четко сформулировала собственную позицию по текущему конфликту между Израилем и Ираном. Москва осознает всю сложность отношений двух стран, но в то же время отстаивает простую международную максиму: безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет безопасности другой», – сказал Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    «Контакты с обоими государствами важны для Москвы. В Израиле живет огромное число выходцев из постсоветских стран, а с Ираном у нас сложились теплые партнерские отношения. Учитывая это, Россия не может не отстаивать приверженности дипломатическим мерам урегулирования конфликта», – отмечает он.

    «Примечательно, что и в Тегеране осознают «стабилизационную» роль Москвы. Визит министра иностранных дел республики Аббаса Аракчи свидетельствует: внешние проблемы не способны разрушить контакты между нашими странами. При этом Россия готова помочь своим союзникам», – добавляет собеседник.

    «Если все стороны придут к выводу, что посреднические услуги Москвы благотворно повлияют на ситуацию, мы будем рады воспользоваться подобным приглашением. Что бы ни говорили украинские провокаторы, попытавшиеся обвинить Москву в нарушении договоренностей с Ираном, наше государство стремится сохранить позиции крепкого геополитического партнера, на которого можно положиться», – рассуждает дипломат.

    «При этом мы четко верны собственным принципам. Если в наших отношениях с Вашингтоном наметились благоприятные тенденции по вопросу разрешения конфликта на Украине, то согласиться с позициями Белого дома по Ирану мы попросту не можем», – добавляет он.

    Собеседник напомнил, что от ряда американских политиков звучат прямые призывы к смене режима в Исламской республике. «Это очень опасные заявления. Они могут обернуться весьма неприятными последствиями не только для региона, но и для всего мира. Прямо сейчас на Ближнем Востоке может быть сломана вся глобальная система нераспространения ядерного оружия. Нельзя этого допустить», – заключил Долгов.

    Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи. Глава государства отметил, что дипломат прибыл в Россию на фоне резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что «неспровоцированная агрессия» против Тегерана не имеет под собой никаких оснований и оправданий.

    «У нас с Ираном давние, добрые, надежные отношения. Мы со своей стороны предпринимаем усилия для того, чтобы оказать содействие иранскому народу», – обратился он к главе МИД. Путин добавил, что он уже провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также лидером ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном.

    Аракчи в свою очередь отметил, что двусторонние отношения Москвы и Тегерана стали носить стратегический характер. По его словам, Исламская республика регулярно проводит консультации с российскими коллегами по всем направлениям, включая тему мировой безопасности. Также Аракчи оценил помощь РФ в строительстве АЭС в Бушере и в вопросах достижения «ядерных соглашений».

    Дипломат затронул тему ближневосточного конфликта. «Эти агрессивные действия со стороны Израиля и США совершенно не легитимны и нарушают международные правила и международные нормы, и мы сейчас защищаем свои суверенитет и страну – и наша защита носит легитимный характер», – сказал он.

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    23 июня 2025, 00:24 • Новости дня
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    Небензя обвинил США в готовности совершить любые преступления ради гегемонии
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы на любые преступления и нарушения международного права ради сохранения своей гегемонии, ударами по Ирану они «открыли ящик Пандоры», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    Небензя на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном в связи с ударами США по иранским ядерным объектам, отметил, что эти атаки были «неспровоцированными» и проходили «в полном взаимодействии и координации» с израильской авиацией, которая уже больше недели, нарушая международное право, наносит массированные удары по гражданским объектам и инфраструктуре Ирана, передает ТАСС.

    Постпред обвинил США в том, что Вашингтон «ради интересов своего израильского союзника» готов не только игнорировать «убийства десятков тысяч палестинских женщин, детей и стариков», но и рисковать «безопасностью и благополучием всего человечества». По его словам, США полностью пренебрегают возможными радиологическими последствиями и угрозой для жизни мирных жителей региона.

    Российский дипломат подчеркнул, что США действовали без какого-либо международного мандата и проигнорировали предложения России о посредничестве. «Хотелось бы напомнить, что на подобные действия никто Соединенные Штаты не уполномочивал», – сказал Небензя, отметив, что США «вслед за Западным Иерусалимом возомнили себя верховным судьей, который имеет право вершить правосудие так, как ему заблагорассудится».

    Он возложил ответственность за эскалацию на американское руководство, заявив, что такими шагами Вашингтон «открыл ящик Пандоры», и предсказать последствия теперь невозможно. «Соединенные Штаты подтверждают, что ради сохранения своей гегемонии в мире они готовы на любые преступления и нарушения международного права», – сказал он.

    Небензя выразил сожаление, что часть членов Совета Безопасности не осудила действия США. Он подчеркнул, что удары США усугубили и без того опасную ситуацию на Ближнем Востоке, и напомнил о праве Ирана развивать мирную ядерную программу.

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    Постпред России призвал МАГАТЭ и его руководство к объективной оценке ситуации и подготовке соответствующего доклада. Он отметил, что проект резолюции Совбеза ООН, подготовленный Россией, Китаем и Пакистаном, отражает позиции большинства участников Совета и направлен на поиск дипломатического решения вокруг иранской ядерной программы.

    «Если эскалацию не остановить, то Ближний Восток окажется на пороге широкомасштабного конфликта с непредсказуемыми последствиями для всей системы международной безопасности, а весь мир может оказаться на грани ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана. Российская, китайская и пакистанская делегации в Совбезе ООН распространили проект резолюции с осуждением действий США и призывом к прекращению огня.

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    23 июня 2025, 18:23 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США

    Американист Дробницкий: Противники Трампа получили повод называть его диктатором

    Дробницкий: Трамп поставил интересы Тель-Авива выше приоритетов США
    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп ударами по иранским ядерным объектам переиграл сам себя: либеральные элиты получили новый повод называть президента США «диктатором», а лозунг MAGA-крыла «Америка прежде всего» оказался в тени интересов Израиля, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в Конгрессе раскритиковали Трампа за удары по Ирану, а в администрации США разошлись в оценках операции.

    «Дональд Трамп надеялся ударами по иранским ядерным объектам удовлетворить интересы двух лагерей Белого дома. С одной стороны, ястребов – тем, что все-таки провел операцию против Исламской республики. А с другой, участников MAGA-крыла, представив удар как отказ Штатов вступать в полномасштабную войну», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    По его оценкам, президент США в итоге «переиграл сам себя», а победителями в сложившейся ситуации оказались либералы. Собеседник указал, что в прессе уже проводят сравнительные анализы действий Трампа и Джорджа Буша-младшего. Последний в марте 2003 года в телеобращении к нации сообщил о начале военной операции «в целях разоружения Ирака, освобождения народа этой страны и защиты мира от серьезной опасности».

    «Сейчас либеральные элиты отмечают, что Буш-младший, по крайней мере, обратился в Конгресс за одобрением операции. Нынешний глава США этим пренебрег, а значит, как они считают, покусился на права законодательного органа. В этой связи ему припоминают и действия по подавлению беспорядков в Лос-Анджелесе. После ударов по Ирану у противников Трампа появился еще один повод называть его «диктатором», – детализировал политолог.

    Кроме того, операция «Полуночный молот» нанесла чувствительный удар по MAGA-крылу, продолжил Дробницкий. Он напомнил, что представители движения выступали против вмешательства в ирано-израильский конфликт. «Их главный посыл: заниматься Штатами, а не всем миром. В итоге же на первое место вышли интересы Тель-Авива», – пояснил эксперт.

    «Чем теперь Трамп отличается от других республиканских политиков? При этом важно помнить, что на каждого Буша найдется Барак Обама», – подчеркнул политолог. По его оценкам, внутриполитическая ситуация для Белого дома ухудшается, и в сентябре у президента США попытаются отобрать власть, передав основные полномочия Конгрессу.

    Напомним, демократы в Конгрессе осудили решение президента США нанести удары по иранским ядерным объектам без консультаций с Сенатом и Палатой представителей. Некоторые из них призвали к радикальным мерам, в частности к импичменту Дональда Трампа.

    «Ни один президент не имеет полномочий бомбить другую страну, которая не представляет неминуемой угрозы для США, без одобрения Конгресса», – считает член Палаты представителей Шон Кастен. В схожем ключе высказалась его коллега Александрия Окасио-Кортес.

    «Катастрофическое решение президента бомбить Иран без санкции Конгресса – это грубое нарушение конституции», – подчеркнула она. По словам законодательницы, Трамп поставил страну на грань войны, которая может затронуть несколько поколений. «Это является абсолютно ясным и недвусмысленным основанием для импичмента», – полагает Окасио-Кортес.

    Сенатор-демократ Марк Уорнер также раскритиковал Трампа. «Президент пришел к власти, пообещав «положить конец бесконечным зарубежным войнам». В итоге он сделал шаг, чтоб втянуть США в еще одну, без консультаций с Конгрессом, без точной стратегии, не принимая во внимание выводы разведки и не объяснив американскому народу, что поставлено на карту», – сказал Уорнер.

    Республиканцы в основном выразили слова поддержки главе Белого дома. Однако отличился конгрессмен Томас Масси. Он, как и демократы, поставил под сомнение конституционность ударов США по Ирану. По его мнению, «когда две страны бомбят друг друга в активной войне, и третья страна присоединяется, то это – акт войны».

    После этого Трамп назвал однопартийца «простодушным выскочкой» и «жалким неудачником», а также исключил его из числа сторонников движения MAGA («Сделаем Америку снова великой»). Американский лидер отметил, что Масси в своем штате Кентукки сталкивается с сильной конкуренцией и, по его прогнозу, не сможет вновь попасть в Конгресс.

    Как отмечает NBC News, до атаки на иранские объекты представители MAGA были расколоты по вопросу эскалации против Ирана, но после того, как Трамп санкционировал удары, большинство влиятельных фигур движения публично поддержали его.

    Ранее политолог Станислав Ткаченко назвал удар США по Ирану большой ошибкой Трампа. Газета ВЗГЛЯД писала, какую угрозу для всего Ближнего Востока и мира создала американская операция «Полуночный молот».

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    23 июня 2025, 19:56 • Новости дня
    Трамп ответил на заявление Медведева о ядерных поставках Ирану

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США высказал обеспокоенность по поводу слов Дмитрия Медведева о возможных ядерных поставках Ирану и призвал к осторожности.

    Дональд Трамп публично отреагировал на недавнее заявление зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о потенциальной готовности некоторых стран поставить Ирану ядерный боекомплект после прямого противостояния Вашингтона и Тегерана, передает Коммерсантъ.

    В соцсети Truth Social Трамп выразил сомнения в реальности подобного заявления и попросил уведомить его, если подобная информация подтвердится.

    «Слышал ли я, как бывший президент Медведев из России небрежно произнес "N-слово" (ядерный!), и сказал, что он и другие страны будут поставлять ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал или это просто плод моего воображения? Если он это сказал и если это подтвердится, пожалуйста, немедленно уведомите меня», – написал Трамп. Он также подчеркнул: «С "N-словом" не следует обращаться так легкомысленно».

    Ранее Медведев в своем Telegram-канале заявил, что, по его мнению, после недавних ударов США по иранским ядерным объектам, некоторые страны готовы напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект. Он также отметил, что действия США могут привести к новому масштабному конфликту и наземной операции.

    Американские ВВС 22 июня присоединились к израильской операции против Ирана и нанесли удары по объектам в Натанзе, Фордо и Исфахане, заявили власти США. По их утверждению, объекты полностью уничтожены, однако эксперты МАГАТЭ пока не дали оценку ущербу. Российский МИД выразил осуждение действий Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отметил готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами после недавних ударов США по Ирану. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что произвольное толкование права на самооборону по Уставу ООН приведет к хаосу. Медведев заявил об угрозе перехода противостояния между Израилем и Ираном в более масштабный глобальный конфликт.

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    22 июня 2025, 21:57 • Новости дня
    Захарова заявила о нежелании России и Китая терпеть вмешательство США

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Россия и Китай выступают категорически против внешнего вмешательства США в свои внутренние вопросы.

    Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале. Комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу.

    «Во-первых, Россия и Китай не хотят вмешательства США в свои внутренние дела в каком бы то ни было виде. И всем, кто делает заявления от имени, но без поручения наших двух стран, было бы неплохо начать именно с этого. Например, не поставлять киевскому террористическому режиму смертоносные ракеты, не милитаризировать Тайвань», – написала Захарова. Она также отметила, что любые заявления без согласования с Россией и Китаем не отражают их официальную позицию.

    Сенатор-республиканец Джей Ди Вэнс заявил, что Россия и Китай, как и США, не заинтересованы в появлении у Ирана ядерного оружия. Вэнс подчеркнул, что распространение ядерного оружия на Ближнем Востоке может привести к катастрофическим последствиям.

    Напомним, в ночь на 22 июня американские военные нанесли авиаудары по ядерным объектам Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане в воскресенье утром по местному времени.  Иран пообещал отреагировать на удары США по ядерным объектам и указал на свое право защиты национальных интересов.

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    24 июня 2025, 21:50 • Новости дня
    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу

    Большинство республиканцев и демократов заблокировали инициированный импичмент Трампа

    Конгресс США отверг попытку начать импичмент Трампу
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Попытка начать процедуру импичмента американского президента провалилась из-за активного противодействия обеих партий и недостаточной поддержки демократов.

    Палата представителей отклонила инициативу начать процедуру импичмента Дональда Трампа, пишет ТАСС. Против резолюции проголосовали 344 конгрессмена, включая всех республиканцев и 128 демократов, инициативу поддержали только 79 демократов.

    Автором инициативы стал демократ Эл Грин, который предложил импичмент в связи с ударами ВС США по Ирану без одобрения Конгресса. Грин неоднократно пытался запустить процесс импичмента, критикуя Трампа за решения во внешней и внутренней политике. Во вторник он представил новую резолюцию, требуя импичмента из-за отсутствия разрешения на удары по иранским ядерным объектам.

    В апреле аналогичную резолюцию выдвигал демократ Шри Танедар, включив в нее семь обвинений против Трампа, но процесс не был доведен до голосования. В данный момент республиканцы контролируют обе палаты Конгресса, что делает перспективу импичмента крайне маловероятной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конгрессмен Эл Грин внес резолюцию об импичменте президенту Дональду Трампу из-за ударов по Ирану без консультации с Конгрессом.

    Решение президента США Дональда Трампа нанести удар по иранским ядерным объектам стало судьбоносным для его президентства.

    Президенту США Дональду Трампу может грозить импичмент после удара по Ирану, который был нанесен без разрешения Конгресса, что считается нарушением конституции.

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    23 июня 2025, 21:06 • Новости дня
    Катар оставил за собой право ответить на удары Ирана

    МИД Катара осудил атаку Ирана на авиабазу Аль-Удейд

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Катара сочли удары по авиабазе Аль-Удейд нарушением суверенитета и заявили о возможном ответе в рамках международного права.

    Катар решительно осудил удары Корпуса стражей исламской революции Ирана по военной базе Аль-Удейд, передает РИА «Новости». Представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари назвал случившееся вопиющим нарушением суверенитета страны, воздушного пространства и норм международного права.

    В официальном заявлении подчеркивается, что Катар оставляет за собой право на прямой ответ, который будет соразмерен характеру и масштабу атаки, а также соответствовать международному праву. Аль-Ансари отметил, что катарские силы противовоздушной обороны смогли предотвратить атаку, перехватив иранские ракеты.

    МИД Катара считает удары по базе Аль-Удейд, где размещаются международные коалиции, прямой угрозой безопасности страны и требует уважения суверенитета государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность по поводу слов Дмитрия Медведева о потенциальных ядерных поставках Ирану. Британская компания, работающая в сфере морской безопасности, прогнозирует эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на недавние удары со стороны США.

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    25 июня 2025, 13:14 • Новости дня
    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля

    Военный эксперт Анпилогов: ПРО Израиля работала на пределах боезапаса

    Эксперт заявил о значительном дефиците боеприпасов у Израиля
    @ Gili Eliyahu/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В Израиле наблюдается значительная нехватка боеприпасов для систем ПВО, а также ракет класса «воздух – воздух» и «воздух – земля». Интенсивность боевых действий против Ирана оказалась крайне высокой даже для Тель-Авива, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее стало известно о нехватке у израильской армии ключевых видов вооружений и боеприпасов.

    «Израиль действительно испытывает дефицит боеприпасов. В ходе нынешнего 12-дневного конфликта при меньшем количестве запусков Иран добивался большего числа попаданий по территории противника. Это видно по статистике использованных ракет», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Израильские системы «Железный купол», «Праща Давида» и «Хец» работали на пределах своего боезапаса и под конец использовались ЦАХАЛ для перехвата ударов, нацеленных на стратегические объекты, в то время как атаки на второстепенные цели зачастую даже планово пропускались», – напомнил собеседник.

    «Израиль делает крайне серьезную ставку на перехватчики ракет, которые производят США, хотя формально это числится совместными предприятиями. Вашингтон передает их Тель-Авиву, чтобы создать хотя бы видимость эшелонированной системы ПВО и ПРО. При этом существенный вклад в перехват иранских ракет вносили американские и британские корабли в Красном и Средиземном морях», – напомнил спикер.

    «Стоит отметить, что Израиль испытывает также нехватку авиабомб и управляемых ракет классов «воздух – воздух» и «воздух – земля». Кроме того, я уверен, под дефицитом подразумевается и изношенность фронтовой авиации ввиду ее интенсивного использования, пусть и даже без формальных потерь. Очевидно, у авиации ЦАХАЛ в ходе этой войны весьма вырос так называемый ремонтный долг», – детализировал аналитик.

    «Для Тель-Авива этот конфликт был намного дороже, чем для Тегерана. Думаю, что Израилю понадобится несколько месяцев на восполнение потерь», – спрогнозировал эксперт, указав на связь между израильским дефицитом и нехваткой вооружения у ВСУ.

    «Тель-Авив и Киев получают оружие из одного источника – НАТО. Европейские страны даже снимали зенитные комплексы с боевого дежурства, чтобы передать их Украине. Тоже частично комплектовались и вооруженные силы еврейского государства. Сложилась ситуация, в рамках которой западным союзникам стран пришлось работать на два фронта одновременно. Это подразумевает серьезные финансовые затраты, поддерживать приемлемую боеспособность обеих армий становится очень сложно», – резюмировал Анпилогов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что у израильской армии заканчиваются некоторые ключевые виды вооружений и боеприпасов. Как отмечает NBC News, дефицит сформировался на фоне напряженных отношений между Дональдом Трампом и премьером еврейского государства Биньямином Нетаньяху.

    В свою очередь и. о. начальника военно-морских операций Штатов Джеймс Килби дал показания в Сенате, что хотя у ВМС США достаточно ракет, необходимых для защиты Израиля, армия страны использует их «с пугающей скоростью».

    Примечательно, что за последние 12 дней иранскими силовиками были арестованы более 700 израильских шпионов и изъято 10 тыс. беспилотников, сообщает IFP News. Как указали в командовании правоохранительных органов Ирана (FARAJA), дроны использовались для шпионажа, диверсий и убийств ученых и академиков.

    Накануне президент США Дональд Трамп объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Однако после этого Тель-Авив заявил о перехвате двух иранских ракет и поручил военным ответить на атаку. При этом начальник генштаба армии страны Эяль Замир заявил о завершении значимого этапа 12-дневной операции против Ирана и нацеленности на сектор Газа.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД писала о том, что у Израиля могут возникнуть серьезные проблемы с отражением иранских атак – у страны заканчиваются противоракетные комплексы Arrow, которые помогают сбивать баллистические боеприпасы большой дальности.

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    24 июня 2025, 13:32 • Новости дня
    Песков: Медведев ведет последовательную полемику с Трампом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Зампред СБ России Дмитрий Медведев последователен в отстаивании своей позиции в полемике с президентом США Дональдом Трампом, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    «Дмитрий Анатольевич твердо и последовательно высказывает свою точку зрения, и, конечно, она для нас важнее, чем все другие точки зрения», – цитирует Пескова ТАСС.

    Напомним, Медведев ранее отметил, что недавние удары США по Ирану вызвали готовность ряда государств поделиться с Тегераном ядерными боекомплектами.

    Трамп истолковал слова зампреда СБ России как слова о соответствующих намерениях Москвы.

    Медведев, отвечая на слова Трампа, пояснил, что Россия не собирается передавать Ирану ядерное оружие, и указал, что российская сторона привержена Договору о нераспространении ядерного оружия.

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    23 июня 2025, 20:21 • Новости дня
    СМИ: Иран выпустил десять ракет по базам США в Катаре

    Tекст: Денис Тельманов

    По сообщениям израильских СМИ, по американским объектам на Ближнем Востоке были произведены удары иранскими ракетами.

    О запуске десяти ракет по американским военным объектам в Катаре и одной ракеты по базе США в Ираке сообщил портал Ynet, ссылаясь на израильский источник. Инцидент произошел в ночь на 23 июня, подробности о разрушениях или пострадавших пока не приводятся.

    Отмечается, что удары стали одной из самых крупных атак Тегерана по американским военным объектам за последнее время, однако официального подтверждения информации от иранских и американских властей на данный момент нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские военные начали операцию против американской базы Аль-Удейд в Катаре. Президент США выразил обеспокоенность возможными ядерными поставками Ирану и призвал к осторожности. Британская компания, занимающаяся морской безопасностью, ожидает эскалацию конфликта после возможного военного ответа Ирана на удары США.

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    22 июня 2025, 23:59 • Новости дня
    Захарова заявила, что «Иран создавал мирный атом и не создавал ядерное оружие»

    Захарова заявила о праве Ирана определять стратегию развития атомной энергетики

    Tекст: Антон Антонов

    Россия и Китай поддерживают право Ирана самостоятельно определять развитие атомной энергетики при соблюдении международного права, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, добавив, что единственным государством на Ближнем Востоке, обладающим ядерным оружием, является Израиль.

    «Россия и Китай полагают, что Иран (как и любая другая страна) сам может и должен определять свою стратегию развития атомной энергетики в соответствии с международным правом, в частности с ДНЯО, а другие государства могут выстраивать свое отношение к этому также на международноправовой основе», – заявила Захарова в Telegram.

    Захарова подчеркнула, что «Иран создавал мирный атом, на что имеет полное право, и не создавал ядерное оружие». Это не раз подтверждалось как иранской стороной, так и МАГАТЭ.

    В своем заявлении Захарова напомнила, что идея свободного от ядерного оружия Ближнего Востока впервые прозвучала в 1958 году в заявлении ТАСС, «выполнявшего тогда роль официального голоса Москвы». В 1974 году Иран инициировал обсуждение Генассамблеей ООН данной темы. Идея была поддержана большинством стран.

    По словам Захаровой, на сегодняшний день единственным государством региона, «обладающим ядерным оружием», остается Израиль, который системно игнорирует международные инициативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комментарий Захаровой прозвучал в ответ на слова вице-президента США Джей Ди Вэнса о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия и позиции России и Китая по этому поводу. В ночь на воскресенье стратегические бомбардировщики США нанесли удары по ключевым ядерным объектам Ирана.

    На ваш взгляд
    Нанесет ли Иран ответный удар по США?



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