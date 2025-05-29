Пока что украинские формирования довольно стойко удерживают позиции, и освобождение территорий требует немалых усилий наших воинов. Но как долго ВСУ смогут сохранять боеспособность? Ситуация, что противник капитулирует, потому что ему нечем будет воевать, маловероятна. А вот вопрос, кому воевать, стоит значительно острее.0 комментариев
Верховный суд разрешил временно покидать место аварии водителям
Верховный суд пересмотрел административное дело и разрешил водителям отъезжать от места аварии для предотвращения затора при фиксации обстоятельств ДТП.
Решение Верховного суда РФ касается случая женщины-водителя, которую ранее лишили водительских прав за то, что она после столкновения на Ленинском проспекте отъехала на дублер, чтобы не мешать основному потоку транспорта, передает ТАСС. Ранее нижестоящие инстанции квалифицировали ее действия как оставление места ДТП, что повлекло лишение водительских прав.
Верховный суд, рассмотрев жалобу, частично удовлетворил ее, изменив решение: действия женщины были переквалифицированы на менее тяжкое административное правонарушение с назначением штрафа в размере 1 тыс. рублей. В постановлении отмечается, что временное перемещение автомобиля допустимо, если предварительно зафиксированы обстоятельства аварии и отсутствует умысел скрыться с места происшествия.
Верховный суд сослался на требования пункта 2.6.1 ПДД, которые допускают перемещение транспортного средства при необходимости обеспечить проезд других автомобилей и предотвратить затор, при условии фиксации обстоятельств ДТП.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд признал незаконным списание денег со счетов граждан из-за их ошибочного зачисления. Верховный суд также признал незаконным отказ в доплате к пенсии тем, кто не пользуется порталом «Госуслуги». Суд постановил, что имущество, приобретенное в гражданском браке, не подлежит разделу между партнерами.