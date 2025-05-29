Эрдоган назвал заявление Лаврова укреплением надежды на мир

Tекст: Александра Юдина

Эрдоган отметил, что эта инициатива укрепила надежду на мирное урегулирование ситуации и подчеркнул многослойность кризиса, который затрагивает не только Россию и Украину, но и мировое сообщество, передает ТАСС.

Он добавил, что после визита министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в Москву Лавров выступил с заявлением о желании видеть второй раунд переговоров между Россией и Украиной именно в Стамбуле.

По словам Эрдогана, это заявление не стоит воспринимать легкомысленно, так как оно усилило надежду на восстановление стамбульского мирного процесса.

Накануне глава МИД Сергей Лавров сообщил, что делегация России во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова 2 июня представить украинской стороне в Стамбуле меморандум России.

Сообщалось, что Стамбул может стать площадкой для второго раунда прямых переговоров России и Украины.