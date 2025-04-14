С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Полиция ЦФО создала спецформирования для защиты железных дорог
В ЦФО создали мобильные группы полиции для защиты железных дорог от диверсий
В Центральной России созданы специальные формирования полиции, оснащенные бронированными машинами, для предотвращения диверсий на железных дорогах, сообщил начальник управления на транспорте МВД РФ по ЦФО Дмитрий Гутыря.
По его словам, специальные формирования полиции были созданы в Центральной России для защиты железных дорог от диверсий, сообщает ТАСС. Новые подразделения оснащены бронезащитой и бронированными машинами. По словам Гутыри, это необходимо для обеспечения безопасности транспорта.
Гутыря отметил, что мобильные объездные группы из двух и более сотрудников патрулируют удаленные участки железных дорог. Целью таких патрулей является предотвращение незаконного вмешательства в работу железнодорожных объектов. Они используют специальные бронированные автомобили для осуществления своих задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, приговорили к 14 и 12 годам лишения свободы двух поджигателей релейного шкафа в Саратове, арестовали двоих подростков за теракт на железной дороге в Калужской области, а в Нижегородской области задержали подростков за попытку поджога релейных шкафов.