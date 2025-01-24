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FlyDubai возобновила рейсы в Минеральные Воды
Компания FlyDubai возобновила рейсы из Дубая в Минеральные Воды
Авиакомпания FlyDubai с 23 января возобновила рейсы в Минеральные Воды после приостановки, вызванной катастрофой самолета AZAL под Актау, следует из онлайн табло аэропорта.
Первый рейс авиакомпании FlyDubai после возобновления отправился 23 января и прибыл в аэропорт назначения 24 января в 1.29, передает «Интерфакс».
Катастрофа в Казахстане стала причиной для временной приостановки рейсов FlyDubai на маршрутах из Дубая в Минеральные Воды и Сочи. Первоначально полеты были остановлены с 27 декабря по 2-3 января, затем период приостановки был продлен до 8-9 января и наконец до 22 января.
До этого FlyDubai решила приостановить рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.
Ранее авиакомпания China Southern Airlines приостановила рейсы из Пекина в Москву с 20 января по 30 марта.
Европейское агентство по авиационной безопасности ужесточило рекомендации по полетам над Россией для авиакомпаний из Евросоюза и авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности, после крушения самолета из Баку.