FlyDubai возобновила рейсы в Минеральные Воды

Компания FlyDubai возобновила рейсы из Дубая в Минеральные Воды

Tекст: Вера Басилая

Первый рейс авиакомпании FlyDubai после возобновления отправился 23 января и прибыл в аэропорт назначения 24 января в 1.29, передает «Интерфакс».

Катастрофа в Казахстане стала причиной для временной приостановки рейсов FlyDubai на маршрутах из Дубая в Минеральные Воды и Сочи. Первоначально полеты были остановлены с 27 декабря по 2-3 января, затем период приостановки был продлен до 8-9 января и наконец до 22 января.

До этого FlyDubai решила приостановить рейсы из Дубая в Сочи и Минеральные Воды на период новогодних праздников.

Ранее авиакомпания China Southern Airlines приостановила рейсы из Пекина в Москву с 20 января по 30 марта.

Европейское агентство по авиационной безопасности ужесточило рекомендации по полетам над Россией для авиакомпаний из Евросоюза и авиаперевозчиков третьих стран, сертифицированных регулятором ЕС по авиабезопасности, после крушения самолета из Баку.