В «Артеке» назвали победителей «Большой перемены»

Церемония награждения победителей «Большой перемены» прошла в «Артеке»

Церемонию на «Артек-Арене» открыл парад победителей «Большой перемены», чьи имена прозвучали со сцены под аплодисменты поддержки новых друзей. Наибольшее число победителей среди учеников 5–7 классов из Краснодарского края, Новосибирской, Нижегородской и Волгоградской областей, Республики Башкортостан, Москвы, Санкт-Петербурга, а также из Московской, Свердловской, Белгородской и Саратовской областей.

Самыми популярными из 12 направлений «Большой перемены» среди финалистов стали вызовы «Расскажи о главном!», «Познавай Россию!», «Предпринимай!», «Помни!» и «Служи Отечеству!».

В финал международного трека вышли ребята из 30 стран мира, победителями конкурса стали 99 участников.

Поздравление финалистам конкурса направил президент Владимир Путин. Его приветствие зачитал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«В этом году в «Большой перемене» участвует 3,5 млн человек со всей нашей огромной страны. Вы лучшие из лучших, но в вашу победу, конечно, огромный вклад внесли ваши родители. Давайте скажем спасибо вашим родным и близким: мамам и папам, бабушкам и дедушкам, братьям и сестрам, наставникам и педагогам», – присоединился к поздравлениям Сергей Кириенко.

Он напомнил, что в этом году одновременно с финалом для учеников 5–7 классов в «Артеке» проходит еще и международный финал.

«Россия всегда рада нашим друзьям и всегда рада гостям, которые приезжают к нам с добрым сердцем. Они становятся для нас родными. Россия всегда ждет вас, друзья! Самое главное – мечтайте! Вы очень талантливы, вы невероятно творческие и трудолюбивые. Мечтайте смелее! Сегодня Россия – это страна ваших возможностей. И все ваши мечты, которые вы загадаете здесь, в Артеке, на «Большой перемене», обязательно сбудутся!» – завершил он.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что участниками международного трека стали почти 200 старшеклассников из Белоруссии, Узбекистана, Киргизии и Казахстана, США, Канады, Аргентины, Великобритании, Германии, Греции, Израиля и других стран. Он также поблагодарил педагогов-наставников за поддержку ребят.

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил всех участников и финалистов конкурса «Большая перемена» и передал отдельные слова благодарности учителям и наставникам ребят.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева также обратилась к финалистам со сцены.

«Вы все совершенно невероятные, яркие, талантливые и умные ребята. Спасибо вам за то чувство гордости, которое сегодня каждый из нас испытывает, глядя на вас. Сегодня вы обрели замечательную команду друзей, товарищей. Стали частью большой семьи, «Большой перемены» и «Артека». Я желаю вам провести эту дружбу через годы с собой, а мы, в свою очередь, всегда будем с вами рядом, помогать вам и поддерживать вас», – отметила Ксения Разуваева.

Поздравил финалистов также председатель правления «Движения Первых» Григорий Гуров.

«Главным призом для ребят станет уникальное «Путешествие мечты» на поезде, которое пройдет через всю Россию и объединит две молодежные столицы: Москву и Владивосток. Навыки и знания, которые ребята продемонстрировали на конкурсе, станут основой для их дальнейшего развития в 12 направлениях деятельности Первых, позволят им стать настоящими активистами первичных отделений движения в своих школах», – отметил Григорий Гуров.

Иван Колесников, заместитель гендиректора ОАО «Российские железные дороги», от лица компании пожелал участникам «Большой перемены» успехов, поздравил финалистов конкурса и напомнил о главном призе для победителей.

Приветствие победителям и финалистам пятого сезона «Большой перемены» направил гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. «Для Росатома «Большая перемена» – не просто конкурс, это сообщество лучших. Победители конкурса входят в состав Совета юниоров Росатома, принимают участие в наших инженерных сменах, онлайн-лабораториях, просветительских экспедициях. Надеюсь, что все это позволит вам прикоснуться к чудесам науки, больше узнать об интересной, насыщенной жизни атомной отрасли и возможностях, которые она предоставляет. И, конечно, мы надеемся, что в будущем вы придете в Росатом, чтобы найти здесь работу мечты, наполненную смыслом и большими целями, реализоваться в ней и внести свой вклад в развитие нашей страны», – сказал Лихачев.

К финалистам конкурса обратилась первый заместитель председателя правления «Движения Первых», генеральный директор АНО «Большая Перемена» Наталия Мандрова.

«Наш конкурс уже пятый год подряд становится знаковым событием для тысяч детей, семей и наставников, а также многочисленных партнеров, благодаря которым участники получают уникальные призы. Финальные испытания «Большой перемены» зажигают сотни молодых звездочек, а от этого наш конкурс становится еще ярче. Вне зависимости от того, с каким дипломом вернутся домой ребята, каждый финалист уже победитель, ведь чтобы стать участником «Большой перемены», нужно преодолеть себя, много трудиться и становиться лучше, усваивая новые знания с невероятной скоростью. Именно поэтому финал конкурса – это только начало большого пути», – отметила она.

Все конкурсные этапы юбилейного сезона «Большой перемены» объединены единой темой, посвященной Году семьи. На очном этапе ребята в командах выполняли задания, связанные с сохранением традиционных семейных ценностей и укреплением связи поколений. Эксперты оценивали такие компетенции финалистов, как логическое мышление, креативность, способности работать в команде и их коммуникативные навыки.

Главным призом для 300 победителей «Большой перемены» среди учеников 5–7 классов станет уникальное «Путешествие мечты» на поезде. Путешествие пройдет в августе-сентябре 2024 года по маршруту, объединяющему две молодежные столицы: Москву и Владивосток. А 400 лауреатов II степени получат сертификаты на увлекательную поездку от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».