Стартовала регистрация на Всероссийский конкурс «Начни игру»

Tекст: Дарья Григоренко

Трек «Создатель игр» – это верный путь от проработки идеи и создания команды до релиза игрового продукта и монетизации деятельности. Его результатом станут демоверсии компьютерных и мобильных игр, а также прототипы настольных игр, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Третий сезон конкурса «Начни игру» будет полезен как для начинающих разработчиков, которые знакомы с основами разработки видео- и настольных игр, так и для опытных игровых специалистов, желающих заявить о себе инвесторам и работодателям. Мы ждем активную молодежь, которая готова менять мир своими полезными играми и видит свое будущее в игровой индустрии», – пригласил к участию в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Начни игру» первый заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов.

Правила позволяют начать новую игровую разработку или прийти в третий сезон проекта «Начни игру» с уже готовой идеей. Создавать игры можно в соло-разработке или в команде до 10 человек, а если в команде открыты вакансии – к ним могут присоединиться самостоятельные специалисты. Для того, чтобы выйти в финал «Начни игру», необходимо будет решить шесть обязательных заданий.

Еще одно новшество третьего сезона, помимо трека «Создатель игр», – это денежные призы. В качестве генерального спонсора Всероссийского конкурса «Начни игру» выступит ВТБ. Общий призовой фонд составит 1,6 млн рублей.

«Индустрия компьютерных игр заняла свое место в креативной и цифровой экономике. Согласно исследованиям, в России свыше 65 млн геймеров, и треть из них хотели бы зарабатывать на жизнь с помощью этого увлечения. Как лидеры рынка финансовых технологий и опорный партнер государства, мы понимаем, что развитие игровой индустрии невозможно без пристального внимания к качественной подготовке геймдев-специалистов. Поэтому ВТБ присоединяется к третьему сезону Всероссийского конкурса «Начни игру» в качестве генерального партнера и гарантирует стартовую финансовую поддержку лучшим молодым разработчикам», – подчеркнула вице-президент банка ВТБ Евгения Меньшикова.